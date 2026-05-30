2.300 ευρώ φτάνει σε ορισμένες περιοχές της Κύπρου, όχι λίγες πάντως, το ενοίκιο σε καινούριες οικίες των 3 υπνοδωματίων χωρίς έπιπλα.

> Απότοκο αυτής της τρέλας είναι και το γεγονός ότι πολλά παιδιά που έχουν ενηλικιωθεί συνεχίζουν να μένουν στο πατρικό τους μέχρι και τα 40. Κάτι, φυσικά, που δεν είναι και πολύ υγιές. Το «γιατί», είναι ευνόητο νομίζω…

Υπογράμμιση: Στο σχετικό ρεπορτάζ, ο Βάσος Βασιλείου σκανάρει τις τιμές κατοικίας σε όλες τις πόλεις και συνοικίες. Ενδεικτικά, παραθέτω μερικά παραδείγματα: Λευκωσία – Αγ. Δομέτιος μέσος όρος ενοικίου διαμερίσματος 80τ.μ., περίπου €675 τον μήνα. Στην ίδια συνοικία, 2άρι 100τ.μ. πάει €830, το 3άρι των 150τ.μ., φτάνει τα €1.500. Στην Έγκωμη: Το 2άρι €900 και το 3 δωματίων €1.500. Κάντε τον σταυρό σας τώρα, πάμε Λεμεσό: Διαμερίσματα 1 υπνοδωματίου πάνε €1.500, στον Αγ. Τύχωνα διαμερίσματα 2 υπνοδωματίων €1.600 τον μηνα. Στη Γερμασόγεια, η γκαρσονιέρα πάει €1.250 παρακαλώ. Τέλος, να πω και για τους Καλόγερους; Άστο, δεν χρειάζεται! (Το link για όλο το ρεπορτάζ στο Philenews είναι … πιο μεγάλο και από όλα τα ενοίκια:

«6 χειρουργεία μετά δεν ήξερα αν θα ξαναδώ ή αν θα ξαναπαίξω».

> Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξιφασκίας, Δώρα Γκουντούρα, μιλώντας για τις αόρατες δυσκολίες του πρωταθλητισμού, τα «μικρά» αθλήματα και τη στιγμή που κατάλαβε ότι ο πιο δύσκολος αντίπαλος είναι η φωνή μέσα σου που σου λέει «δεν μπορεί να γίνει».

309.000 και πλέον μετανάστες με προσωρινές άδειες παραμονής, πήραν γερμανική υπηκοότητα το 2025. Όπως αναφέρουν οι Αρχές, πρόκειται για ρεκόρ πολιτογραφήσεων στη χώρα.

> Την περασμένη Τρίτη έθεσα στον ανταποκριτής της ΕΡΤ στο Βερολίνο, Γιώργο Παππά, πως και γιατί πάρθηκε αυτή η απόφαση. Απάντησε: Είναι μεγάλο το νούμερο, οπωσδήποτε. Στελέχη της συντηρητικής Δεξιάς λένε ότι πρέπει να μπει φρένο σ’ αυτόν τον ρυθμό των πολιτογραφήσεων. Ο μεγάλος όγκος αυτών, έχει να κάνει με το κίνημα μεταναστών από την Συρία. Από τότε, πολλοί από αυτούς συγκεντρώνουν τώρα τις προϋποθέσεις για να πάρουν γερμανική υπηκοότητα.

23,5% δίνει η εταιρεία Alco στην Νέα Δημοκρατία, δύο μέρες μετά τη φαντασμαγορική εμφάνιση επιστροφής (comeback) στην Ελλάδα και στην πολιτική του Αλέξη Τσίπρα, που πετάγεται αμέσως ψηλά με ποσοστό 12,8%. Δηλαδή, αν γίνοντας σήμερα εκλογές και έπαιρνε αυτό το ποσοστό, θα γινόταν Αξιωματική Αντιπολίτευση! Μπροστά από το 3ο ΠΑΣΟΚ με 10%, ενώ ψηλά είναι και the new kid in the block, Μαρία Καρυστιανού, ή «η Μαρία των Τεμπών» στο 9,5%. Αν ισχύσουν αυτά, όλοι οι υπόλοιποι, πλην ΚΚΕ που είναι μπετόν-αρμέ, θα εξαφανιστούν.

> Και η Ζωίτσα; Μου ψιθυρίζει μια φωνή από το υπερπέραν. «Ιδίως η Ζωίτσα», απαντά με σταθερή φωνή η Τεχνητή Νοημοσύνη!…

Υπογράμμιση και τέλος, από το εξαιρετικό newsletter του Ian Bremmer, Αμερικανoύ πολιτικού επιστήμονα, συγγραφέα και επιχειρηματία που επικεντρώνεται στο παγκόσμιο πολιτικό ρίσκο. Είναι ο ιδρυτής και πρόεδρος του Eurasia Group, μιας εταιρείας έρευνας και συμβουλευτικής για τον πολιτικό κίνδυνο. Είναι, επίσης, ιδρυτής της GZERO.

(*) Οι Αριθμοί έχουν τη δική τους γλώσσα (οι Υπογραμμίσεις προκαλούν!).