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Νηπιαγωγείο χτισμένο πάνω σε νεκροταφείο, σχολεία γεμάτα από λυόμενες αίθουσες χωρίς τον απαραίτητο χώρο για αυλή, αρμόδιες Υπηρεσίες με δεμένα χεριά καθώς είναι υποστελεχωμένες και με προϋπολογισμό που δεν επαρκεί ούτε για τα βασικά.

Αυτό είναι το σκηνικό που συνθέτει την καθημερινότητα αρκετών σχολείων, σύμφωνα με την εικόνα που παρουσιάστηκε στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής, τόσο από τις Σχολικές Εφορείες που παρευρέθηκαν, όσο και από εκπαιδευτικούς φορείς.

Κατά την παρουσίαση των σοβαρότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι σχολικές μονάδες, η συζήτηση δεν επικεντρώθηκε μόνο στα κλιματιστικά, καθώς πρόκειται για ένα θέμα που έχει μονοπωλήσει το τελευταίο διάστημα. Επιπρόσθετα, τέθηκαν επί τάπητος και άλλα ζητήματα, ιδιαίτερα σοβαρά, ενώ και αριθμητικά στοιχεία που δόθηκαν αποτύπωσαν την υφιστάμενη κατάσταση.

Ένα από αυτά τα στοιχεία είναι και ο αριθμός των λυόμενων αιθουσών που υπάρχουν σήμερα στα σχολεία. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζο Κωνσταντίνου, μόνο σε σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης βρίσκονται τοποθετημένες συνολικά 69 τέτοιες αίθουσες.

Από αυτές, οι 60 χρησιμοποιούνται ως σχολικές τάξεις για σκοπούς διδασκαλίας, ενώ οι υπόλοιπες εννέα σαν αποθηκευτικοί χώροι για την κάλυψη αναγκών των σχολείων. Ο αριθμός των λυόμενων αιθουσών είναι κατά πολύ μεγαλύτερος στη Δημοτική Εκπαίδευση, καθώς όπως αναφέρθηκε μπορεί να είναι και περισσότερες από 400.

Κατά το ευρύτερο πλαίσιο συζήτησης για το εν λόγω ζήτημα, οι αναφορές των αρμοδίων αποτύπωσαν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα προκύπτει κυρίως σε νηπιαγωγεία και σε ειδικά σχολεία. Ο βασικός λόγος είναι η επέκταση του ηλικιακού ορίου φοίτησης. Στην Προδημοτική εκπαίδευση προς τα κάτω και στην Ειδική εκπαίδευση προς τα πάνω καθώς η αποφοίτηση παιδιών από τα ειδικά σχολεία έχει ως γνωστόν, παραταθεί κατά ένα έτος (22ο έτος της ηλικίας τους).

Ιδιαίτερη εντύπωση και έκπληξη προκάλεσε η αναφορά του προέδρου της επιτροπής Παιδείας, Χρύσανθου Σαββίδη, για νηπιαγωγείο στην Πάφο το οποίο είναι πάνω από νεκροταφείο, κάτι που επιβεβαίωσε και η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, η οποία εμφανίστηκε ιδιαίτερα έντονη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία και τα οποία δεν επιλύονται.

Ένα από αυτά και οι λυόμενες αίθουσες, με την κ. Βασιλείου να αναφέρει ότι σχολεία έγιναν «παραγκουπόλεις». Πέραν όμως από τα προβλήματα των μονάδων, τα οποία αφορούν κυρίως θέματα υποδομών αλλά και ασφάλειας, στη συζήτηση τέθηκαν και οι σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, τόσο οι Σχολικές Εφορείες οι οποίες έχουν ένα σωρό καθήκοντα να εκτελέσουν για την ομαλή λειτουργία των σχολείων, όσο και οι Τεχνικές Υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας.

Βασικοί πυλώνες των φορέων αυτών για να μπορούν να ανταποκριθούν στις μεγάλες ανάγκες που προκύπτουν είναι η στελέχωση και οι οικονομικοί πόροι. Και στους δύο πυλώνες όμως υπάρχει πρόβλημα. Όλες σχεδόν οι Σχολικές Εφορείες που παρευρέθηκαν στη συνεδρία της Επιτροπής έθιξαν το θέμα της υποστελέχωσης δίνοντας μάλιστα και συγκεκριμένα παραδείγματα. «Κάνουμε τα πάντα. Τους γραμματείς, τους ταμίες, τους επιμελητές», λέχθηκε από πρόεδρο Σχολικής Εφορείες, με τους περισσότερους να τονίζουν την ανάγκη να ληφθούν επιτέλους πολιτικές αποφάσεις.

Όσον αφορά στις Τεχνικές Υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας, λειτουργούν με τους μισό προσωπικό από αυτό που πραγματικά χρειάζεται για να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα. Πέραν όμως από το προσωπικό, τίθεται και θέμα προϋπολογισμού, ο οποίος δεν παρέχεται όπως αυτός ζητείται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες, επομένως σημαντικά ζητήματα μένουν πίσω.