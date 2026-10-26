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Εν μέσω μιας πρωτόγνωρης διαδικασίας για τα πολιτικά δρώμενα του Δημοκρατικού Συναγερμού, αυτό που έκανε εντύπωση σε όσους παρευρέθηκαν σήμερα στην Πινδάρου ήταν η απουσία της ηγεσίας.

Από τη μία, το βεβαρημένο πρόγραμμα που είχε η πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου στη Βουλή και από την άλλη, η απουσία του αναπληρωτή προέδρου Ευθύμιου Δίπλαρου στο εξωτερικό, δημιούργησαν ένα κενό ως προς το ποιος θα υποδεχόταν τους δύο υποψηφίους οι οποίοι διεκδικούν το χρίσμα του κόμματος.

Αναπόφευκτα, το βάρος έπεσε στην αναπληρώτρια εκπρόσωπο Τύπου, Ξένια Κωνσταντίνου, και στον πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, Παναγιώτη Δημητρίου. Οι δύο ανέλαβαν τον συντονισμό με τα ΜΜΕ και την υποδοχή των υποψηφίων.

Παρόλο που στα γραφεία του κόμματος βρίσκονταν πρωτοκλασάτα στελέχη, εντούτοις, επέλεξαν να μην βρίσκονται στο ισόγειο την ώρα της κατάθεσης των υποψηφιοτήτων.

Π.Α.