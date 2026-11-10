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Ένας στους τρεις μισθωτούς λαμβάνει λιγότερα από €1.500 μηνιαίως, σύμφωνα με την ΠΕΟ η οποία αναφέρει ότι το 2027 θα διεκδικήσει ουσιαστική αύξηση του κατώτατου μισθού έτσι που να ανταποκρίνεται στο αυξημένο κόστος ζωής και να μην είναι μισθός φτώχειας.

Σε ανακοίνωσή της για τη διευρυμένη συνεδρία του Γενικού Συμβουλίου (ΓΣ) της συντεχνίας, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα, κατά την οποία έγινε εκτίμηση των αποτελεσμάτων από την ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων που έληξαν τέλος 2025 αρχές 2026, η ΠΕΟ αναφέρει ότι οι ανανεώσεις των Συλλογικών Συμβάσεων απέφεραν μισθολογικές αυξήσεις και βελτιώσεις σε εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, επιβεβαιώνοντας την αξία της οργανωμένης συλλογικής δράσης. Αυτό στοχεύουμε να συνεχίσουμε πιο αποφασιστικά την επόμενη περίοδο, σημειώνει.

Η Συντεχνία αναφέρει ότι διεκδικεί ουσιαστικές μισθολογικές αυξήσεις, ισχυρές Συλλογικές Συμβάσεις, διεύρυνση της κοινωνικής πολιτικής, και δικαιότερη κατανομή του παραγόμενου πλούτου.

Όπως αναφέρεται, το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ, εκτίμησε τα αποτελέσματα από την ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων που έληξαν τέλος 2025 αρχές 2026, καθόρισε την πολιτική διεκδικήσεων για τις Συλλογικές Συμβάσεις που θα βρίσκονται υπό ανανέωση το 2027 καθώς και τις ευρύτερες συνδικαλιστικές και κοινωνικές διεκδικήσεις της ΠΕΟ. Σημειώνεται ότι στην συνεδρία του ΓΣ συζητήθηκε επίσης η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσαν οι Συντεχνίες της ΠΕΟ και αναλύθηκαν στη συνεδρία που πραγματοποιήθηκε, αναφέρεται, «τα αποτελέσματα κρίνονται θετικά και μέσα στα πλαίσια της πολιτικής που χάραξε η ΠΕΟ».

Aνανεώθηκαν συνολικά 174 Συλλογικές Συμβάσεις οι οποίες αφορούν 104.183 εργαζόμενους για τις οποίες προνοούνται αυξήσεις σε μισθούς και άλλα ωφελήματα που υπερβαίνουν το 3% κατά μέσο όρο (πέραν της ΑΤΑ), αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι, βελτιώσεις επήλθαν και στην κατεύθυνση της μείωσης των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας σε Συμβάσεις που προνοούσαν πέραν των 38 ωρών, στις εκατέρωθεν εισφορές στα Ταμεία Προνοίας και της πλήρους χρηματικής αποζημίωσης της γονικής άδειας και άδειας πατρότητας.

Σημειώνεται ακόμη ότι το ΓΣ στη συνεδρία του καθόρισε τις διεκδικήσεις για τις Συμβάσεις που είναι υπό ανανέωση το 2027 και συζήτησε τις ευρύτερες Συνδικαλιστικές και κοινωνικές διεκδικήσεις ΠΕΟ.

«Η αύξηση του παραγόμενου πλούτου δεν έχει κατανεμηθεί δίκαια», αναφέρει η Συντεχνία, προσθέτοντας ότι η οικονομική κατάσταση μεγάλης μερίδας των εργαζομένων επιδεινώνεται περαιτέρω ως αποτέλεσμα των σοβαρών πιέσεων από την ακρίβεια, το αυξανόμενο κόστος στέγασης και των χαμηλών μισθών. «Είναι χαρακτηριστικό ότι 188.697 μισθωτοί, περισσότεροι από ένας στους τρεις, λαμβάνουν λιγότερα από €1.500 μηνιαίως», προσθέτει.

«Αξιολογώντας τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι το ΓΣ καθόρισε την πολιτική διεκδικήσεων για την επόμενη περίοδο, με προτεραιότητα τη σημαντική βελτίωση των πραγματικών μισθών, την επέκταση των συλλογικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων με στόχο τη δικαιότερη κατανομή του πλούτου», αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι, για την επικείμενη υποβολή αιτημάτων και ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων, η ΠΕΟ θέτει ως βασικές προτεραιότητες, ουσιαστικές αυξήσεις στους βασικούς μισθούς, με έμφαση στους χαμηλόμισθους και αναβάθμιση των κατώτατων μισθών πρόσληψης, καθολική εφαρμογή του 38ώρου, χωρίς μείωση απολαβών, ενίσχυση των Ταμείων Προνοίας και Ευημερίας όπου υστερούν συγκριτικά, με αύξηση των εισφορών και επέκταση της κάλυψης, βελτίωση των κοινωνικών και οικογενειακών δικαιωμάτων, με την πλήρη χρηματική αποζημίωση των περιόδων μητρότητας, πατρότητας, γονικής άδειας και φροντίδας, και πλήρη εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων, με αποτελεσματική αντιμετώπιση των παραβιάσεων και ενίσχυση της συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Παράλληλα, η ΠΕΟ διεκδικεί επέκταση και θεσμική κατοχύρωση των κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων, με δεσμευτική εφαρμογή των συμφωνημένων όρων και κατώτατων μισθών, αναθεώρηση της στρατηγικής απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, με σύνδεση των αδειών εργασίας με την εφαρμογή Συλλογικών Συμβάσεων και αποτελεσματικούς ελέγχους, και προστασία και διεύρυνση της ΑΤΑ.

Επιπρόσθετα, ζητά ουσιαστικά μέτρα κατά της ακρίβειας, με μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα, κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα, ουσιαστικές αυξήσεις στα κοινωνικά επιδόματα και στο Ε.Ε.Ε. και έκτακτα μέτρα στήριξης με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια στους συνταξιούχους, στα ευάλωτα νοικοκυριά και τους χαμηλά αμειβόμενους για αντιμετώπιση του κόστους θέρμανσης, αλλά και φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και των υπερκερδών.

Ζητά ακόμη ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική, με ανάπτυξη κοινωνικής και προσιτής κατοικίας και εισαγωγή σχεδίου επιδότησης ενοικίου με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, μεταξύ άλλων, καθώς και ενίσχυση του ΓεΣΥ και των δημόσιων νοσηλευτηρίων, με βελτίωση της ποιότητας και της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας.

Σ’ ότι αφορά τον κατώτατο μισθό η ΠΕΟ «απαιτεί από την κυβέρνηση άμεσα να υλοποιήσει τη δέσμευση της για ωριαία απόδοση του κατώτατου μισθού».

Σημειώνεται ότι το 2027 θα αρχίσουν οι συζητήσεις για τον καθορισμό του νέου κατώτατου μισθού, και ότι η ΠΕΟ θα διεκδικήσει ουσιαστική αύξηση του κατώτατου μισθού έτσι που να ανταποκρίνεται στο αυξημένο κόστος ζωής και να μην είναι μισθός φτώχειας.

Η ΠΕΟ «απαιτεί» ακόμη από την κυβέρνηση συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις και θεσμικές παρεμβάσεις που θα ενισχύουν την εργασία και την κοινωνική προστασία, και η οικονομική ανάπτυξη να μεταφράζεται σε καλύτερους μισθούς, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ουσιαστική βελτίωση της ζωής των εργαζομένων και όχι μόνο σε αυξημένη κερδοφορία.

Ζημιογόνα για μελλοντικούς συνταξιούχους η πρόταση Κυβέρνησης για συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

Η πρόταση της Κυβέρνησης για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση είναι ανεπαρκής σε ότι αφορά την επίλυση του προβλήματος της φτώχειας για τους υφιστάμενους συνταξιούχους και είναι ζημιογόνα για τους μελλοντικούς συνταξιούχους, αφού περιλαμβάνει δυσμενέστερες προϋποθέσεις για την θεμελίωση δικαιωμάτων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ.

Η ΠΕΟ αναφέρει ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί αυτή την φιλοσοφία, δηλαδή «αυτό που θα πάρουν οι σημερινοί συνταξιούχοι να το πληρώσουν οι μελλοντικοί συνταξιούχοι». Αυτό, αναφέρει, «δεν είναι ούτε προοδευτικό, ούτε κοινωνικά δίκαιο και αποδεκτό».

Καλεί δε την Kυβέρνηση να χρηματοδοτήσει με επαρκείς πόρους την αύξηση των συντάξεων και όχι σε βάρος των μελλοντικών γενιών, να αποσύρει τις προβληματικές πρόνοιες και να προχωρήσει σε ουσιαστικές βελτιώσεις πριν το νομοσχέδιο κατατεθεί στην Βουλή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για την ΠΕΟ βασικός στόχος της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης πρέπει να είναι η διασφάλιση αξιοπρεπών συντάξεων για όλους, η ουσιαστική αντιμετώπιση της φτώχειας ανάμεσα στους συνταξιούχους και η ενίσχυση του δημόσιου, καθολικού και κοινωνικά αλληλέγγυου συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Αναφέρει ακόμη ότι, η πρόταση που τέθηκε ενώπιον των συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων «έχει κάποια θετικά στοιχεία», σημειώνοντας ότι η αύξηση στο βασικό μέρος της σύνταξης θα ωφελήσει αναλογικά περισσότερο όσους έχουν αρκετά χρόνια εισφορών και ο εργασιακός τους βίος ήταν κυρίως σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Σημειώνει επίσης ότι, ως αποτέλεσμα των παρεμβάσεων και πιέσεων του συνδικαλιστικού κινήματος, έχουν επέλθει αλλαγές από τις αρχικές κυβερνητικές προτάσεις που βελτιώνουν προβληματικές ρυθμίσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται η απόδοση των προβλεπόμενων αυξήσεων σε τρία αντί πέντε χρόνια, η επέκταση της μεταβατικής προστασίας για 15 χρόνια και η απόσυρση συγκεκριμένων δυσμενών προνοιών που αφορούν τις συντάξεις χηρείας και ανικανότητας.

«Παραμένουν όμως πολλά προβληματικά και αρνητικά στοιχεία τόσο στην πρόταση για το σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων όσο και στο σχέδιο για τους χαμηλοσυνταξιούχους», αναφέρει η ΠΕΟ.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται, δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά η φτώχεια ανάμεσα στους συνταξιούχους, καθώς, όπως σημειώνεται, παρά τις προβλεπόμενες αυξήσεις στη βασική σύνταξη οι οποίες θα προέλθουν ως αποτέλεσμα αλλαγής του τρόπου υπολογισμού και αναδιανομής πόρων εντός του ΤΚΑ, «σημαντικός αριθμός συνταξιούχων θα εξακολουθήσει να έχει εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας».

Επιπρόσθετα, σημειώνει ότι «είναι απαραίτητη» η περαιτέρω ενίσχυση του Σχεδίου Χαμηλοσυνταξιούχων, με όριο επιλεξιμότητας το όριο της φτώχειας και αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου ποσού εισοδήματος με την αναγκαία χρηματοδότηση του σχεδίου από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σημειώνει ακόμη ότι η προτεινόμενη ρύθμιση για το πέναλτι του 12% παραμένει ανεπαρκής, και ότι η θέση της ΠΕΟ που δόθηκε γραπτώς στα πλαίσιο του διαλόγου, προνοεί ότι η ελάφρυνση πρέπει να αφορά τόσο το βασικό όσο και το συμπληρωματικό μέρος της σύνταξης, να λαμβάνει υπόψη τα χρόνια συνεισφοράς και να εφαρμόζεται δίκαια για όλους τους επηρεαζόμενους, σημερινούς και μελλοντικούς.

Σύμφωνα με την ΠΕΟ, επιδεινώνονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης στο 63ο έτος, αφού, όπως σημειώνεται, η προτεινόμενη αύξηση των απαιτούμενων χρόνων ασφάλισης από 33 σε 38 περιορίζει ουσιαστικά το δικαίωμα συνταξιοδότησης στο 63ο έτος. «Επιπλέον, η μη προσμέτρηση περιόδων σπουδών και φροντίδας παιδιών στη θεμελίωση δικαιώματος δημιουργεί νέες αδικίες, επηρεάζοντας και τις συντάξεις χηρείας και ανικανότητας», προστίθεται.

Όπως αναφέρεται, με βάση τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού της βασικής σύνταξης, η βασική σύνταξη στο 63ο έτος θα είναι κατά 15,4% χαμηλότερη από την αντίστοιχη στο 65ο έτος, ενώ, παραμένει επίσης η αποκοπή του 12% στο αναλογικό μέρος της σύνταξης.

Αναφέρεται ακόμη, ότι η αλλαγή στον τρόπο αύξησης των συντάξεων δημιουργεί βάσιμο κίνδυνο επιβράδυνσης του ρυθμού αύξησης των συντάξεων, και ότι «παραμένει η αδικία σε βάρος των ανδρών που χήρεψαν πριν από το 2018» ενώ «σοβαρούς προβληματισμούς» προκαλεί και η προτεινόμενη κατάργηση της Κοινωνικής Σύνταξης με τη σημερινή της μορφή.

«Με αυτά τα δεδομένα το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ κρίνει ότι η πρόταση της Κυβέρνησης είναι ανεπαρκής σε ότι αφορά την επίλυση του προβλήματος της φτώχειας για τους υφιστάμενους συνταξιούχους και είναι ζημιογόνα για τις νέες γενιές, για τους μελλοντικούς συνταξιούχους, αφού περιλαμβάνει δυσμενέστερες προϋποθέσεις για την θεμελίωση δικαιωμάτων», αναφέρεται.

Η ΠΕΟ αναφέρει ακόμη, μεταξύ άλλων, ότι οι σκέψεις της κυβέρνησης για τερματισμό του δανεισμού από το ΤΚΑ και σταδιακή αποπληρωμή του χρέους «είναι προς την ορθή κατεύθυνση», σημειώνοντας ότι θεωρεί αναγκαίο να υπάρξουν δικλείδες ασφαλείας που να διασφαλίζουν την εγγύηση από το κράτος των παροχών του ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

«Η διασφάλιση επαρκούς εισοδήματος μετά την συνταξιοδότηση προϋποθέτει και την επέκταση του θεσμού των Ταμείων Προνοίας για να καλυφτούν οι χιλιάδες εργαζόμενοι που σήμερα δεν έχουν ταμείο προνοίας», αναφέρει, σημειώνοντας ότι, αυτό για να επιτευχθεί, «απαιτεί υποχρεωτικότητα συμμετοχής».

Σημειώνει ότι αναμένει από την Kυβέρνηση να καταθέσει τις θέσεις της γύρω από αυτό το θέμα και να υπάρξει κατάληξη σε ένα οδικό χάρτη που να υλοποιεί τον στόχο για Ταμείο Προνοίας για κάθε εργαζόμενο.

«Για την ΠΕΟ, η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση δεν μπορεί να αποτελεί μια λογιστική άσκηση ανακατανομής πόρων του ΤΚΑ», αναφέρεται. Πρέπει να αποτελεί ουσιαστική κοινωνική μεταρρύθμιση που θα ενισχύει τα δικαιώματα, θα καταπολεμά τη φτώχεια θα διασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση και επαρκή εισοδήματα για τους σημερινούς και μελλοντικούς συνταξιούχους, καταλήγει.

ΚΥΠΕ