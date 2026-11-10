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Τουλάχιστον αποφεύχθηκαν τα πολλά «αντίο», με τα οποία… βομβάρδιζε το Σαββατοκύριακο η κ. Μαρία Άνχελα Ολγκίν. «Εάν δεν γίνει τίποτα, η έκθεσή μου προς τον Γενικό Γραμματέα θα λέει: Δεν έγινε τίποτα. Αντίο σε όλους. Αντίο σε μένα, αντίο στον Γκουτέρες», είχε πει σε μια από τις πολλές συνεντεύξεις που παραχώρησε τις τελευταίες ημέρες, θέλοντας να ασκήσει πιέσεις. Τελικά, τα «αντίο» πήραν αναβολή, μπήκαν στο ράφι μέχρι και τη συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, του εγκάθετου της Άγκυρας, Τουφάν Έρχιουρμαν, με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, τις επόμενες εβδομάδες.

Η χθεσινή συνάντηση Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν στην παρουσία της κ. Ολγκίν, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Ήταν πολύωρη και εξ όσων γίνεται αντιληπτό μετά από πολλές προσπάθειες, κυρίως της Λευκωσίας, συντηρήθηκε η προσπάθεια. Και με παρέμβαση της Λευκωσίας, του Προέδρου, θα γίνει και η κοινή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού. Επέμενε ο Πρόεδρος και το αποδέχθηκε και η κ. Ολγκίν. Αυτή η εξέλιξη, της ύστατης στιγμής, διατηρεί το Κυπριακό ζωντανό και συντηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει συνέχεια. Επί της ουσίας.

Είναι σαφές πως το ταξίδι-αστραπή του υπουργού Εξωτερικών της κατοχικής Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, στα κατεχόμενα την περασμένη Παρασκευή, ανέτρεψε όλες τις μέχρι τότε συζητήσεις. Ουσιαστικά, η εντολή που δόθηκε στον Έρχιουρμαν, ήταν να κάνει βήματα πίσω χωρίς να τουμπάρει η διαδικασία και φορτωθεί η τουρκική πλευρά την ευθύνη. Μάλλον είχε αποστολή να προκαλέσει την ε/κ πλευρά να απορρίψει προτάσεις, που βρίσκονταν εκτός του πλαισίου.

Συμφωνήθηκε το ελάχιστο στα οδοφράγματα (δυο που εν πολλοίς δεν εξυπηρετούν) και μπήκαν στο… ψυγείο τα υπόλοιπα, μέχρι νεωτέρας. Και της Αθηένου – Πυροΐου – Αγλαντζιάς και της Μιας Μηλιάς. Δεν έφυγαν, όμως, από το τραπέζι. Όσον αφορά αυτό των Κοκκίνων, είναι γνωστό ότι συζητήθηκε και απορρίφθηκε η πρόταση της ελληνοκυπριακής πλευράς. Απορρίφθηκαν και οι εναλλακτικές που κατατέθηκαν από τον Πρόεδρο σε σχέση με τα Κόκκινα. Μάλλον δεν ήταν παρούσα η κ. Ολγκίν και δεν την ενημέρωσαν οι συνεργάτες της για να δηλώνει ότι «δεν ήταν στο τραπέζι». Όπως δεν ενημερώθηκε, με βάση αυτά που αναφέρει δημόσια, για τα 19 σημεία της Λευκωσίας και για την επιστολή Χριστοδουλίδη προς Γκουτέρες. Αλλά αυτό δεν μας αφορά, είναι εσωτερικό θέμα του ΟΗΕ.

Είναι πρόδηλο ότι η Τουρκία θέλει σε αυτή τη φάση «μερική κινητικότητα», μόλις και να συντηρείται το θέμα. Κι αυτό το ξεκαθάρισε στον Έρχιουρμαν, ο οποίος προσαρμόσθηκε αμέσως. Και δεν προσαρμόσθηκε μόνο αλλά επιχείρησε να περιπλέξει τις συζητήσεις.

Είναι σαφές ότι για την ελληνική πλευρά, το μείζον, σε αυτή τη φάση, είναι να μην υπάρξει αδιέξοδο. Να μην καταθέσει τα… όπλα ο Γενικός Γραμματέας. Ο τελευταίος έδειξε πως θα προσπαθεί μέχρι τέλους. Άλλωστε ανάλωσε χρόνο και κόπο για το Κυπριακό. Εάν κανείς θέλει να τον επικρίνει είναι για το γεγονός ότι επέλεγε λάθος συνεργάτες! Την ίδια ώρα, η μη επίτευξη συμφωνίας δεν οφείλεται στα Ηνωμένα Έθνη και στον Γενικό Γραμματέα, αλλά στην κατοχική δύναμη.

Προφανώς και το Κυπριακό δεν θα λυθεί με το άνοιγμα κι άλλων οδοφραγμάτων. Λειτουργούν ήδη εννέα. Και τα δυο που ανακοινώθηκαν χθες δεν αναμένεται να προσθέσουν κάτι καινούργιο. Ειδικά όταν γνωρίζουμε πώς αντιμετωπίζει η κατοχική πλευρά τα οδοφράγματα. Η φιλοσοφία της σε σχέση με τις διόδους, είναι αυτή που δημόσια, ακόμη και χθες είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από το Αζερμπαϊτζάν, ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε πως «δεν θεωρούμε την έλλειψη λύσης στην Κύπρο ως λύση από μόνη της. Αντιθέτως, υποστηρίζουμε σθεναρά τη λύση των δύο κρατών».