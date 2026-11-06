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Στα €29.547 διαμορφώθηκε ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Κύπρο το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά παραμένοντας αισθητά χαμηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των €41.500, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat.

Συγκεκριμένα, ο μέσος ετήσιος προσαρμοσμένος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Κύπρο αυξήθηκε από €28.143 το 2024 σε €29.547 το 2025, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών.

Το αντίστοιχο ποσό είχε διαμορφωθεί στα €26.696 το 2023 και στα €24.203 το 2022.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο μέσος ετήσιος προσαρμοσμένος μισθός πλήρους απασχόλησης ανήλθε στα €41.500 το 2025, αυξημένος κατά 4,3% σε σύγκριση με τα €39.800 του 2024.

Οι χώρες με τους υψηλότερους μισθούς στην ΕΕ

Σύμφωνα με τη Eurostat, το Λουξεμβούργο κατέγραψε τον υψηλότερο μέσο ετήσιο μισθό πλήρους απασχόλησης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, φθάνοντας τα €85.600.

Ακολούθησαν η Δανία με €73.500 και η Ιρλανδία με €64.400, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα.

Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες αποδοχές καταγράφηκαν στη Βουλγαρία, με €16.200, ενώ ακολούθησαν η Ελλάδα με €18.800 και η Ουγγαρία με €20.100.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν τις σημαντικές διαφορές στις μέσες ετήσιες αποδοχές μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Κύπρο να παραμένει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρά την αύξηση που καταγράφεται από το 2022.

ΚΥΠΕ