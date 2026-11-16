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Από την Ξανθή Γούναρη

Στις 26 Σεπτεµβρίου 2026 περισσότεροι από 95.000 άνθρωποι πήγαν στο Ολυµπιακό Στάδιο της Αθήνας για να δουν την Άννα Βίσση.

Για να στηθεί εκείνο το βράδυ, χρειάστηκαν περίπου δέκα ηµέρες προετοιµασίας. Κάπου 500 εργαζόµενοι καθηµερινά και περισσότεροι από 4.000 την ηµέρα της συναυλίας – από τεχνικούς, ηχολήπτες και φωτιστές έως µουσικούς, χορευτές, προσωπικό ασφαλείας και ταξιθέτες. Το κόστος της παραγωγής, σύµφωνα µε την Αλεξία Ξένου, επικεφαλής επικοινωνίας της παραγωγής, κινήθηκε στην περιοχή των 9 εκατ. ευρώ.

Οι αριθµοί είναι εντυπωσιακοί. Το ερώτηµα, όµως, βρίσκεται αλλού: Πώς γίνεται µια τραγουδίστρια, λίγο πριν κλείσει τα 69 της, να έχει µεγαλύτερη δύναµη στα στάδια από όση είχε όταν πουλούσε 170.000 αντίτυπα ενός άλµπουµ;

Η εύκολη απάντηση θα ήταν ότι η Άννα Βίσση άντεξε στον χρόνο. Δεν αρκεί.

Γιατί στα περισσότερα από πενήντα χρόνια της επαγγελµατικής της διαδροµής δεν άλλαξε µόνο το κοινό. Άλλαξε σχεδόν ολόκληρη η µουσική βιοµηχανία. Το βινύλιο έδωσε τη θέση του στην κασέτα, η κασέτα στο CD, το CD κατέρρευσε, το streaming αποσύνδεσε την ακρόαση από την αγορά ενός φυσικού προϊόντος και τα social media επέτρεψαν σε ένα τραγούδι τριάντα ετών να ανταγωνιστεί για την προσοχή του ίδιου χρήστη µε µια κυκλοφορία τριών ηµερών.

Η Βίσση πέρασε από όλες αυτές τις φάσεις.

Και το παράδοξο είναι ότι σήµερα, ενώ η αγορά που την έκανε σούπερ-σταρ δεν υπάρχει πια, το εµπορικό µέγεθος του ονόµατός της µοιάζει µεγαλύτερο από ποτέ.

Αυτή είναι η ιστορία της Vissi Economy.

Όχι µιας τραγουδίστριας που απλώς παρέµεινε δηµοφιλής. Αλλά ενός προσωπικού brand που κατάφερε να µεταφέρει την αξία του από το προϊόν στη ζωντανή εµπειρία, από τον δίσκο στο ρεπερτόριο, από το νυχτερινό κέντρο στο στάδιο και, πλέον, από ένα σύστηµα συνεργασιών µε τρίτους σε µια νέα επιχειρηµατική αρχιτεκτονική γύρω από το ίδιο το όνοµα.

Από το παντοπωλείο στην pop

Η ιστορία αρχίζει το 1973, όταν η οικογένεια Βίσση µετακοµίζει από την Κύπρο στην Αθήνα.

Ο πατέρας της, Νέστορας Βίσσης, άφησε πίσω την επιχείρησή του στη Μεγαλόνησο και άνοιξε παντοπωλείο στην Κυψέλη. Πίσω από τη µετακόµιση βρισκόταν σε µεγάλο βαθµό η πεποίθηση της µητέρας της, Σοφίας, ότι η Άννα µπορούσε να κάνει καριέρα στη µουσική.

Η επαγγελµατική διαδροµή της έφηβης Άννας αρχίζει σχεδόν αµέσως. Συνεργασίες µε τον Γιάννη Καλατζή, τον Γιώργο Νταλάρα και τη Χάρις Αλεξίου, συµµετοχή στα “18 Λιανοτράγουδα της Πικρής Πατρίδας” του Μίκη Θεοδωράκη και στις “Μικρές Πολιτείες” του Σταύρου Κουγιουµτζή, εµφανίσεις στην Πλάκα. Το 1977 κερδίζει το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης µε το “Ας κάνουµε απόψε µιαν αρχή”. Δύο χρόνια αργότερα το “Κίτρινο Γαλάζιο” σηµατοδοτεί καθαρότερα τη στροφή προς την pop.

Με περισσότερα από 50 χρόνια καριέρας, η Άννα Βίσση παραµένει µία από τις εµπορικά ισχυρότερες παρουσίες της ελληνικής µουσικής σκηνής, επαναπροσδιορίζοντας διαρκώς την καλλιτεχνική της ταυτότητα.

Η Βίσση 1.0 δεν γεννήθηκε µέσα σε µια αγορά celebrities και social media. Γεννήθηκε σε µια δισκογραφική βιοµηχανία στην οποία η εταιρεία, ο συνθέτης, το ραδιόφωνο και το φυσικό προϊόν είχαν πολύ µεγαλύτερη δύναµη από τον καλλιτέχνη.

Και τότε εµφανίζεται ο άνθρωπος µε τον οποίο θα δηµιουργήσει ίσως το µακροβιότερο δηµιουργικό δίδυµο της ελληνικής pop.

Karvelas Inc. – πριν υπάρξει η λέξη brand

Η γνωριµία µε τον Νίκο Καρβέλα χρονολογείται στα µέσα της δεκαετίας του ’70. Η σχέση τους εξελίχθηκε σε κάτι πολύ µεγαλύτερο από τη συµβατική σχέση συνθέτη και ερµηνεύτριας.

Πολύ πριν η µουσική βιοµηχανία αρχίσει να µιλά για προσωπικά brands, οι δυο τους έχτιζαν στην πράξη ένα αναγνωρίσιµο δηµιουργικό σύστηµα. Συγκεκριµένος ήχος, γλώσσα, εικόνα, πρόκληση, θεατρικότητα και, κυρίως, η ικανότητα να επανεφευρίσκουν τη Βίσση χωρίς να εξαφανίζεται η ταυτότητά της.

Το 1982 αυτή η σχέση αποκτά και µια πρώτη, πρόωρη επιχειρηµατική διάσταση. Για το “Είµαι το Σήµερα κι Είσαι το Χθες”, τον πρώτο δίσκο που έγραψε εξ ολοκλήρου για εκείνη ο Καρβέλας, ιδρύουν τη δική τους CarVi Productions. Όπως έχει αφηγηθεί η ίδια η Βίσση, η απόφαση ήρθε µετά τη σύγκρουσή τους µε τον τότε διευθυντή της CBS, Σολ Ραµπίνοβιτς, ο οποίος δεν ενέκρινε τα τραγούδια που του παρουσίασαν. Η ανεξάρτητη κυκλοφορία οδήγησε σε δικαστική διαµάχη και ο δίσκος αποσύρθηκε λίγους µήνες αργότερα.

Η CarVi δεν θα γίνει το επιχειρηµατικό όχηµα της µετέπειτα καριέρας της. Έχει, όµως, κάτι προφητικό. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 εµφανίζεται η επιθυµία για µεγαλύτερο έλεγχο του προϊόντος. Θα χρειαστούν περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες µέχρι αυτή η ιδέα να επιστρέψει, µε πολύ διαφορετική εταιρική µορφή. Στο µεταξύ, θα έρθει η εποχή που η ελληνική µουσική βιοµηχανία µπορούσε να δηµιουργήσει πραγµατικά µαζικά προϊόντα.

Οταν το business ήταν ο δίσκος

Στη δεκαετία του ’90 η εξίσωση ήταν σχετικά απλή. Επιτυχία σήµαινε, µεταξύ άλλων, πωλήσεις. Και η Βίσση βρέθηκε στην κορυφή αυτής της βιοµηχανίας.

Ο δίσκος “Κλίµα Τροπικό” το 1996 ανοίγει µια περίοδο εξαιρετικά υψηλών πωλήσεων. Έναν χρόνο αργότερα, το “Τραύµα” ξεπερνά τα 170.000 αντίτυπα, επίδοση που το τοποθετεί ανάµεσα στις µεγαλύτερες εµπορικές επιτυχίες της ελληνικής δισκογραφίας της εποχής.

Το 1998 ακολουθεί το “Αντίδοτο”, µε περισσότερα από 130.000 αντίτυπα. Και το 2000 έρχεται ο διπλός δίσκος “Κραυγή”, που γίνεται έξι φορές πλατινένιος και αντιστοιχεί σε περίπου 175.000 πωληθέντα διπλά άλµπουµ, αν και σε δηµοσιεύµατα της εποχής η επίδοση εµφανίζεται συχνά ως περίπου 350.000 δίσκοι, επειδή κάθε αντίτυπο περιείχε δύο CD.

Η εµπορική δυναµική συνεχίζεται και µετά την αλλαγή της χιλιετίας. Ο δίσκος “Παράξενες Εικόνες” του 2003 γίνεται διπλά πλατινένιος, ενώ η Panik, όταν ανακοίνωσε χρόνια αργότερα τη συνεργασία της µε τη Βίσση, έκανε λόγο για περισσότερες από 30 εκατ. πωλήσεις στη διάρκεια της καριέρας της.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές του 2000, λοιπόν, ένα άλµπουµ της Βίσση µπορούσε να πουλήσει περισσότερες από 100.000 φυσικές µονάδες σε µια χώρα περίπου 11 εκατ. κατοίκων. Ο καταναλωτής πήγαινε στο δισκοπωλείο και πλήρωνε για να αποκτήσει το µουσικό προϊόν. Η επιτυχία είχε φυσική υπόσταση. CD που παράγονταν, διανέµονταν, τοποθετούνταν στα ράφια και περνούσαν από το ταµείο.

Αυτό ήταν το επιχειρηµατικό µοντέλο πάνω στο οποίο χτίστηκε η πρώτη µεγάλη εµπορική Βίσση. Και είχε φτάσει σχεδόν στο όριο όπου µπορούσε να φτάσει ένας εγχώριος ποπ σταρ σε µια µικρή αγορά.

Η επόµενη ερώτηση ήταν σχεδόν αναπόφευκτη. Μπορούσε αυτό το προϊόν να εξαχθεί;

International Vissi – το στοίχηµα που δεν βγήκε

Το “Everything I Am” του 2000 ήταν η σοβαρότερη προσπάθεια να µεταφερθεί η Βίσση από την ελληνική αγορά στο διεθνές mainstream. Η Columbia/Sony επιστράτευσε παραγωγούς µε διεθνή διαδροµή – ανάµεσά τους τον Peter Asher, τον Ric Wake και τον Peter Zizzo. Στόχος ήταν να δηµιουργηθεί ένα αγγλόφωνο άλµπουµ µε τραγούδια γραµµένα εξαρχής για τη διεθνή pop αγορά, αντί να µεταφραστούν στα αγγλικά οι ελληνικές επιτυχίες της. Το άλµπουµ είχε εµπορική παρουσία στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτό που δεν πέτυχε ήταν ο πολύ µεγαλύτερος στόχος, µια διεθνής καθιέρωση µε διάρκεια.

Η προσπάθεια δεν σταµάτησε εκεί. Ακολούθησαν αγγλόφωνες κυκλοφορίες, ενώ το “Call Me” έφτασε αργότερα στην κορυφή του αµερικανικού Billboard Dance Club chart. Η µεγάλη διεθνής καριέρα, όµως, που επιχειρήθηκε να χτιστεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000 δεν ήρθε.

Η Eurovision υπήρξε ακόµα ένας σταθµός σε αυτή τη διαδροµή. Το 1980 εκπροσώπησε την Ελλάδα µε το “Ωτοστόπ” (13η θέση) και δύο χρόνια αργότερα την Κύπρο µε το “Μόνο η αγάπη” (5η θέση). Το 2006 επέστρεψε, αυτή τη φορά µε το αγγλόφωνο “Everything” (9η θέση), έχοντας ήδη δοκιµάσει τις δυνατότητές της στη διεθνή δισκογραφική αγορά.

Η επόµενη µεγάλη περίοδος ανάπτυξης δεν θα έρθει από το εξωτερικό. Θα έρθει χρόνια αργότερα, όταν θα αλλάξει όχι το κοινό στο οποίο απευθύνεται, αλλά ο τρόπος µε τον οποίο χτίζεται η σχέση µαζί του.

Πολύ πριν η εµπειρία γίνει προϊόν – Υπήρχε παράλληλα και ένα δεύτερο εργαστήριο

Το 1991 οι “Δαίµονες”, η ροκ όπερα του Νίκου Καρβέλα, έβαλαν τη Βίσση σε µια παραγωγή που ξεπερνούσε τα όρια της συναυλίας. Το εγχείρηµα είχε και µεγάλο οικονοµικό ρίσκο. Χρόνια αργότερα, ο ίδιος ο Καρβέλας θα έλεγε ότι οι δυο τους είχαν βάλει στην παραγωγή όλα τα χρήµατα που διέθεταν και τελικά τα έχασαν.

Η Άννα Βίσση έχει πρωταγωνιστήσει σε µουσικοθεατρικές παραστάσεις που άφησαν εποχή, όπως “Οι Καµπάνες του Edelweiss”, τον Φεβρουάριο του 2015, η ροκ όπερα “Δαίµονες” του Νίκου Καρβέλα, ενώ εκπροσώπησε και την Ελλάδα στον τελικό της Eurovision το 2006 στην Αθήνα.

Το 2002 η “Μάλα”, µε δεκάδες ηθοποιούς, 35 µουσικούς, εκατοντάδες κοστούµια και µια µεγάλη σκηνική αναπαράσταση του Άουσβιτς, δοκίµασε ξανά τα όρια µιας ελληνικής µουσικοθεατρικής παραγωγής. Το 2013 οι “Δαίµονες” επέστρεψαν στο Παλλάς και προσέλκυσαν περίπου 53.000 θεατές σε 46 παραστάσεις, πριν προστεθούν επιπλέον ηµεροµηνίες λόγω ζήτησης. Το 2015 ακολούθησαν οι “Καµπάνες του Edelweiss”.

Οι παραγωγές αυτές δεν έχουν όλες την ίδια εµπορική ιστορία. Έχουν, όµως, ένα κοινό στοιχείο. Πολύ πριν η µουσική βιοµηχανία αντιληφθεί την εµπορική αξία του live experience, η Βίσση δοκίµαζε συστηµατικά να µετατρέψει το όνοµά της από ερµηνεύτρια σε κεντρικό στοιχείο µιας ολόκληρης παραγωγής. Και αυτό αποδείχθηκε κρίσιµο όταν το παραδοσιακό µοντέλο της δισκογραφίας άρχισε να καταρρέει.

Η κατάρρευση της αγοράς που την έκανε σούπερ-σταρ

Η πτώση των φυσικών πωλήσεων δεν ήταν ελληνικό φαινόµενο. Ήταν η µεγάλη ανατροπή της παγκόσµιας µουσικής βιοµηχανίας. Για καλλιτέχνες που είχαν χτίσει την οικονοµική τους ισχύ πάνω στις πωλήσεις δίσκων, η µετάβαση µπορούσε να είναι καταστροφική.

Στην περίπτωση της Βίσση, οι ζωντανές εµφανίσεις είχαν ήδη αρχίσει να λειτουργούν ως δεύτερο επίπεδο αντοχής. Το 2009 επιστρέφει στην αθηναϊκή νύχτα µε το “Fabulous Show” στο Αθηνών Αρένα. Μεγάλη παραγωγή, σκηνοθεσία, χορογραφίες, video installations, κοστούµια της Patricia Field – αλλά και εισιτήρια εισόδου σε τιµές που µπορούσαν να ξεκινούν από 10 ή 15 ευρώ. Το 2011-2012 στο REX αλλάζει ακόµα και η ώρα του σόου, βγαίνοντας στη σκηνή γύρω στα µεσάνυχτα αντί για τη µεταµεσονύκτια λογική της κλασικής πίστας. Η αλλαγή µπορεί να φαίνεται µικρή. Δεν ήταν. Σταδιακά, το προϊόν έπαυε να είναι “βγαίνω στο µαγαζί όπου εµφανίζεται η Βίσση” και γινόταν “πηγαίνω να δω τη Βίσση”.

Αλλά η πραγµατική ανατροπή θα ερχόταν σε πολύ µικρότερη κλίµακα.

Για να γίνει µεγαλυτερη, έγινε µικρότερη

Τον Δεκέµβριο του 2015 ανοίγει στην Ερµού 152 ένας χώρος περίπου 500 ατόµων. Το Hotel Ερµού. Αν κάποιος κοιτούσε µόνο τη χωρητικότητα, θα µπορούσε να θεωρήσει την κίνηση υποχώρηση. Μια καλλιτέχνιδα που είχε συνηθίσει µεγάλες πίστες περιορίζεται σε έναν πολύ µικρότερο χώρο.

Στην πραγµατικότητα, συνέβη το αντίθετο. Ο Γιάννης Μωράκης και ο Πέτρος Απαλάκης δηµιούργησαν έναν χώρο γύρω από τη συγκεκριµένη ιδέα. Η απόσταση ανάµεσα στον καλλιτέχνη και τον πελάτη µειώθηκε. Η περιορισµένη χωρητικότητα αύξησε την αίσθηση αποκλειστικότητας. Το µεγάλο ρεπερτόριο επέτρεπε ένα πολύωρο πρόγραµµα που άλλαζε, εξελισσόταν και µπορούσε να επαναλαµβάνεται χωρίς να µοιάζει µε την ίδια συναυλία. Το Hotel Ερµού δεν πούλησε µόνο τραπέζια. Πούλησε εγγύτητα.

Η πρώτη σεζόν εξελίχθηκε σε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Το Hotel Ερµού απέκτησε θερινή εκδοχή, έγινε live album, επιβίωσε της πανδηµίας, πρόσθεσε επιπλέον ηµέρες όταν η ζήτηση το απαιτούσε και το 2023 µεταφέρθηκε σε µεγαλύτερο χώρο στην Πειραιώς χωρίς να αλλάξει όνοµα.

Το Hotel Ερµού απέκτησε χαρακτηριστικά brand. Και για τη Βίσση λειτούργησε ως κάτι ακόµα σηµαντικότερο – ένας µηχανισµός συνεχούς επαφής µε το κοινό.

Τα τραγούδια που αρνήθηκαν να γεράσουν

Την ίδια στιγµή συνέβαινε κάτι που η παλιά δισκογραφική βιοµηχανία δύσκολα θα µπορούσε να προβλέψει. Στο ράφι ενός δισκοπωλείου ένας δίσκος του 1996 ήταν “παλιός”. Στο Spotify, στο YouTube ή στο TikTok ένα τραγούδι του 1996 και ένα τραγούδι του 2026 απέχουν ένα κλικ. Αυτό αλλάζει την εµπορική αξία του παλιού ρεπερτορίου. Για έναν καλλιτέχνη µε δεκαετίες επιτυχιών, τα παλιά τραγούδια µπορούν να ενεργοποιούνται ξανά και ξανά και να παράγουν νέα αξία.

Η Άννα Βίσση µε τη διεθνούς φήµης ενδυµατολόγο Patricia Field (κάτω) και µε τη Σοφία Καρβέλα (κάτω δεξιά).

Στο Ηρώδειο, το 2023, η πρώτη συναυλία για τα 50 χρόνια της καριέρας της εξαντλήθηκε µέσα σε λίγες ώρες και προστέθηκε δεύτερη παράσταση. Ανάµεσα στο κοινό υπήρχαν άνθρωποι που δεν είχαν καν γεννηθεί όταν είχαν κυκλοφορήσει πολλά από τα τραγούδια που τραγουδούσαν.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα ήρθε µε το “Προτιµώ”. Ένα τραγούδι του 2012 ξαναµπήκε, δώδεκα χρόνια αργότερα, στον κύκλο της επικαιρότητας µέσα από χιλιάδες βίντεο στο TikTok και το Instagram. Η Panik το επανακυκλοφόρησε ως “Προτιµώ ’24”, µε live version και βίντεο από το Hotel Ερµού. Ο κύκλος ήταν σχεδόν υποδειγµατικός. Ένα παλιό τραγούδι πέρασε από τη σκηνή στα social media και από εκεί απέκτησε µια δεύτερη εµπορική ζωή.

Την ίδια στιγµή, η Βίσση δεν ζούσε αποκλειστικά από το παρελθόν. Νέες κυκλοφορίες, από τα “Χρυσόψαρα” και την “Εξαίρεση” έως το “Αιγαίο” το 2026, συνυπήρχαν µε τη νέα ζωή του παλιού ρεπερτορίου. Δύο διαφορετικές πηγές ζήτησης άρχισαν να λειτουργούν ταυτόχρονα. Τα τραγούδια δεκαετιών αποκτούσαν νέο κοινό, ενώ το καινούργιο υλικό δεν χρειαζόταν πλέον να αντικαταστήσει το παλιό.

Η έκρηξη της κλίµακας

Το 2024 το Καλλιµάρµαρο έδειξε τι είχε δηµιουργηθεί. Περίπου 65.000 άνθρωποι βρέθηκαν στη συναυλία της Βίσση. Έναν χρόνο αργότερα έγινε σαφές ότι το πρώτο Καλλιµάρµαρο δεν ήταν µια επετειακή εξαίρεση. Το 2025 το πρώτο σόου εξαντλήθηκε µέσα σε τέσσερις ηµέρες και προστέθηκε δεύτερο. Συνολικά περίπου 130.000 θεατές πέρασαν από το Καλλιµάρµαρο σε δύο βραδιές.

Η κλίµακα είχε πλέον αλλάξει. Από έναν χώρο περίπου 500 ατόµων το 2015, το brand µπορούσε δέκα χρόνια αργότερα να κινητοποιήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε µία νύχτα. Η τιµολογιακή κλίµακα του 2025 –από εισιτήρια 15 και 20 ευρώ έως θέσεις VVIP των 120 ευρώ– έδειχνε ήδη κάτι ακόµα. Το ίδιο γεγονός µπορούσε να λειτουργεί ταυτόχρονα ως µαζικό προϊόν και ως ακριβότερη εµπειρία. Με ένα µέσο εισιτήριο της τάξης των 35 ευρώ, οι δύο συναυλίες θα µπορούσαν να αποφέρουν ακαθάριστες εισπράξεις κοντά στα 4,6 εκατ. ευρώ, πριν υπολογιστούν τα κόστη της διοργάνωσης.

Οι ζωντανές εµφανίσεις είχαν πλέον ξεπεράσει σε οικονοµική σηµασία τις πωλήσεις δίσκων. Είχαν γίνει το βασικό οικονοµικό προϊόν.

Και τότε αλλάζει το business

Από το 2025, όµως, η αλλαγή αποκτά µεγαλύτερο βάθος. Η διεύρυνση του κοινού συνοδεύεται από τον επανασχεδιασµό του επιχειρηµατικού µοντέλου γύρω από το όνοµα της Βίσση.

Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς συστήνεται στην Κύπρο η D&A Productions Company Ltd, η οποία φέρεται να έχει ως µετόχους την Άννα Βίσση και τη Δήµητρα Κούστα. Τον Δεκέµβριο ακολουθεί στην Ελλάδα η D&A Live Concerts Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, µε βασική δραστηριότητα την προώθηση και διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Η εταιρεία ιδρύθηκε µε κεφάλαιο 5.000 ευρώ και µοναδική εταίρο τη Δήµητρα Κούστα, αλλά τον Ιανουάριο του 2026 περνά στον έλεγχο της Sotel Navigation S.A., ναυτιλιακής εταιρείας συµφερόντων του Γιάννη Κούστα. Τον Φεβρουάριο του 2026 δηµιουργείται η Vission Music.

Το 90% της Vission Music ανήκει στη Sotel Navigation S.A. και το 10% στην Άννα Βίσση. Η ίδια δεν εισφέρει µετρητά, αλλά αναλαµβάνει, σύµφωνα µε το καταστατικό, εικοσαετή εξωκεφαλαιακή εισφορά αποτιµηµένη σε 2.000 ευρώ, χωρίς να προσδιορίζεται το περιεχόµενό της.

Οι σκοποί της εταιρείας εκτείνονται από την παραγωγή και διανοµή µουσικής έως τη διαχείριση καλλιτεχνών, τις συναυλίες, τα εµπορικά προϊόντα, τις χορηγίες και την εκµετάλλευση χώρων. Παράλληλα, ολοκληρώνεται η πολυετής συνεργασία της Βίσση µε την Panik και κλείνει ο δεκαετής κύκλος του Hotel Ερµού µε τον Γιάννη Μωράκη.

Μόλις τέσσερις ηµέρες µετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, στις 30 Σεπτεµβρίου, αποφασίζεται η αύξηση του κεφαλαίου της D&A Live Concerts από τα 5.000 ευρώ στα 2,775 εκατ. ευρώ. Η αύξηση καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ στις 14 Οκτωβρίου.

Το µοντέλο αλλάζει. Στην προηγούµενη φάση, διαφορετικοί κρίκοι της αλυσίδας αξίας βρίσκονταν σε διαφορετικά χέρια – από τη δισκογραφική και τον επιχειρηµατία του νυχτερινού κέντρου έως τον διοργανωτή συναυλιών, την έκδοση εισιτηρίων και την παραγωγή. Στη νέα φάση, πολύ περισσότερες από αυτές τις λειτουργίες συγκεντρώνονται σε ένα ιδιωτικό επιχειρηµατικό οικοσύστηµα οργανωµένο γύρω από το brand Βίσση.

Δεν πρόκειται για απόλυτη καθετοποίηση – η Ticketmaster, η Galaxias Productions και µια σειρά τεχνικών προµηθευτών παραµένουν τρίτοι συνεργάτες. Ούτε πρόκειται για µια κλασική δισκογραφική εταιρεία ιδιοκτησίας του καλλιτέχνη. Στη Vission Music τον εταιρικό έλεγχο τον έχει η Sotel µε 90%. Είναι, όµως, σαφώς µια κίνηση προς µεγαλύτερο έλεγχο της αλυσίδας αξίας που δηµιουργεί το ίδιο το brand.

Και η πρώτη µεγάλη δοκιµή αυτού του νέου µοντέλου ήταν τεράστια.

OAKA – το Vissi Economy σε µία νύχτα

Αν όλα όσα είχαν συµβεί την προηγούµενη δεκαετία χρειάζονταν µία βραδιά για να αποτυπωθούν, αυτή ήταν η 26η Σεπτεµβρίου 2026. Το ΟΑΚΑ ήταν η στιγµή που η νέα κλίµακα της Βίσση συνάντησε µια παραγωγή διεθνών προδιαγραφών. Δεν επιστρατεύτηκαν απλώς ακριβότερα φώτα και µεγαλύτερες οθόνες. Για τη συναυλία ήρθε στην Αθήνα ένα κοµµάτι της παγκόσµιας βιοµηχανίας των µεγάλων σόου.

Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Kim Gavin, ο άνθρωπος που είχε αναλάβει την τελετή λήξης των Ολυµπιακών Αγώνων του Λονδίνου. Την αρχιτεκτονική της σκηνής η STUFISH, το στούντιο πίσω από παραγωγές των U2 και της Beyoncé. Τα visuals ο Luke Halls, µε projects από τους U2 έως την Adele. Το camera direction ο Matt Askem, µε µακρά εµπειρία στις live παραγωγές της Adele. Τον φωτισµό ο Tim Routledge, µε Eurovision και µεγάλες διεθνείς pop παραγωγές στο portfolio του, και τη χορογραφία ο Fredrik Rydman, ο άνθρωπος πίσω από το σκηνικό concept του “Heroes”, που κέρδισε τη Eurovision το 2015.

Κοινή συνισταµένη για αρκετούς από αυτούς ήταν η Adele, µε συνεργασίες σε µεγάλες παραγωγές της από το Las Vegas έως το “Adele in Munich”.

Από 21,20 έως 477 ευρώ

Η κλίµακα της παραγωγής αποτυπωνόταν και στις τιµές των εισιτηρίων. Τα εισιτήρια ξεκινούσαν από 21,20 ευρώ και έφταναν έως 477 ευρώ, µια διαφορά περίπου 22,5 φορές από τη φθηνότερη στην ακριβότερη επιλογή. Στην κορυφή της κλίµακας, το Diamond Ultimate Experience περιελάµβανε κεντρική κερκίδα, VIP lounge, welcome drink, finger food και open bar. Η χαµηλή τιµή εισόδου διατηρούσε το γεγονός µαζικό. Οι ακριβότερες κατηγορίες επέτρεπαν στη διοργάνωση να αντλήσει πολύ µεγαλύτερη αξία από όσους ήταν διατεθειµένοι να πληρώσουν περισσότερο.

Στο χορηγικό οικοσύστηµα της συναυλίας, η ΔΕΗ είχε τη θέση του µεγάλου χορηγού. Για την εταιρεία, τέτοιες διοργανώσεις λειτουργούν και ως όχηµα ανανέωσης της εικόνας της σε µια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όπου ο ανταγωνισµός για τον καταναλωτή είναι πλέον πολύ διαφορετικός από την εποχή του µονοπωλίου. Η Coca-Cola συνέδεσε τη χορηγική παρουσία της µε το λανσάρισµα της νέας συσκευασίας Supercan. Η ίδια χαρακτηρίζει τη µουσική διαχρονικό πυλώνα της στρατηγικής της και επέλεξε τη συναυλία ως πλατφόρµα για την προβολή του νέου προϊόντος. Η Bacardi συµµετείχε ως υποστηρικτής ποτών, µε παρουσία στις ακριβότερες κατηγορίες εισιτηρίων και ειδικό cocktail για τη βραδιά.

Και µετά υπάρχει η κατανάλωση µέσα στο στάδιο. Σύµφωνα µε πληροφορίες του “Forbes Greece”, οι καντίνες Everest, Goody’s και Jackaroo στο ΟΑΚΑ κατέγραψαν στη συναυλία της Βίσση περίπου 30% υψηλότερο τζίρο σε σχέση µε τη συναυλία των Metallica.

Ο οικονοµικός αντίκτυπος πέρα από το στάδιο

Η επίδραση της συναυλίας δεν περιορίστηκε στο εσωτερικό του ΟΑΚΑ. Σύµφωνα µε στοιχεία της AirDNA, στις 25 και 26 Σεπτεµβρίου 2026 καταγράφηκαν στην Αθήνα 24.837 διανυκτερεύσεις σε καταλύµατα βραχυχρόνιας µίσθωσης, έναντι 23.423 τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες του 2025. Η αύξηση έφτασε το 6%.

Η εικόνα αποκτά µεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν συγκρίνεται µε την τάση της αγοράς. Τα δύο προηγούµενα Σαββατοκύριακα του Σεπτεµβρίου η ζήτηση υποχωρούσε κατά 3,2% σε ετήσια βάση. Με βάση αυτή την τάση, η AirDNA εκτιµά ότι η αναµενόµενη ζήτηση για το διήµερο θα ήταν περίπου 22.670 διανυκτερεύσεις. Η πραγµατική επίδοση βρέθηκε 9,6% υψηλότερα.

Η Άννα Βίσση στη συναυλία της στο Ηρώδειο, στις 3 Οκτωβρίου 2023, για τη συµπλήρωση 50 χρόνων καλλιτεχνικής πορείας.

Το Σάββατο της συναυλίας καταγράφηκαν 12.513 διανυκτερεύσεις, µε πληρότητα 96,2% και µέση ηµερήσια τιµή 119,40 ευρώ. Ήταν η υψηλότερη ηµερήσια ζήτηση που είχε καταγράψει η AirDNA στην Αθήνα τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2023. Η σύγκριση µε τους Metallica, που εµφανίστηκαν στο ΟΑΚΑ τον Μάιο του 2026, είναι ενδεικτική. Το αντίστοιχο διήµερο της δικής τους συναυλίας είχαν καταγραφεί 23.220 διανυκτερεύσεις.

Η αύξηση αποτυπώθηκε και εκτός του κέντρου της Αθήνας. Στον Πειραιά η ζήτηση ενισχύθηκε κατά 26,4%, στη Νέα Ιωνία κατά 19,2%, στο Μαρούσι κατά 16,9% και στην Καλλιθέα κατά 16,5%.

Τα στοιχεία δεν επιτρέπουν να αποδοθεί το σύνολο της ζήτησης στη συναυλία, ούτε να διαχωριστούν µε αξιοπιστία οι επισκέπτες από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Αποτυπώνουν, ωστόσο, το µέγεθος της κινητικότητας που συνέπεσε µε τη διοργάνωση και την επίδραση που µπορούν να έχουν τέτοιες παραγωγές στην τοπική αγορά.

Το σόου έβγαλε λεφτά;

Η απάντηση είναι όχι. Η πλευρά της Βίσση έχει επιβεβαιώσει δηµοσίως ότι η συναυλία ήταν ζηµιογόνος, χωρίς ωστόσο να έχει δηµοσιοποιηθεί οικονοµικός απολογισµός ή το ακριβές ύψος της ζηµίας. Τα οικονοµικά της συναυλίας βρίσκονται και στο µικροσκόπιο της ΑΑΔΕ.

Για το τελικό οικονοµικό αποτέλεσµα έχουν κυκλοφορήσει διαφορετικές εκτιµήσεις, χωρίς να συνοδεύονται από στοιχεία που να επιτρέπουν την ανεξάρτητη επιβεβαίωσή τους. Η ίδια η παραγωγή περιγράφει µια διοργάνωση στην οποία το άµεσο οικονοµικό αποτέλεσµα δεν ήταν το µοναδικό κριτήριο. “Ήταν κάτι το οποίο θέλαµε να γίνει ακριβώς όπως άρεσε στην Άννα […] χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι θέλαµε να µπούµε µέσα ή να βγάλουµε χρήµατα”, είπε στο “Forbes Greece” η Αλεξία Ξένου.

Το ΟΑΚΑ ήταν ταυτόχρονα µια επένδυση κλίµακας µε στόχο να ενισχύσει ακόµα περισσότερο την εµπορική αξία του brand Βίσση.

47 στα 50

Υπάρχει, ωστόσο, ένα κοµµάτι της προηγούµενης εποχής που δεν αλλάζει τόσο εύκολα. Ο Νίκος Καρβέλας. Για δεκαετίες υπήρξε ο βασικός δηµιουργός του µουσικού κόσµου της Άννας Βίσση, διαµορφώνοντας τον ήχο, το ύφος και ένα µεγάλο µέρος της δηµόσιας ταυτότητάς της. Σύµφωνα µε τον ίδιο, 47 από τα 50 τραγούδια που ερµήνευσε η Βίσση στο ΟΑΚΑ ήταν δικές του δηµιουργίες. Η αναλογία αυτή αποτυπώνει το βάρος µιας συνεργασίας που εξακολουθεί να καθορίζει το ρεπερτόριο της τραγουδίστριας, την ώρα που γύρω από το όνοµά της δηµιουργείται µια νέα επιχειρηµατική δοµή.

Η δηµόσια αντιπαράθεση που ακολούθησε τη συναυλία έφερε στο προσκήνιο και την οικονοµική διάσταση της συνεργασίας τους. Ο Καρβέλας υποστήριξε ότι για προηγούµενες µεγάλες συναυλίες λάµβανε χωριστή αµοιβή, πέραν των πνευµατικών δικαιωµάτων, ενώ η πλευρά της Βίσση αναφέρθηκε σε διαχρονική συµφωνία συµµετοχής του στα κέρδη. Για το ΟΑΚΑ, η D&A Live Concerts δήλωσε ότι δεν υπήρχε σχετική συµφωνία µε τον συνθέτη και ότι είχε καταβάλει προκαταβολή 250.000 ευρώ στην AUTODIA για τα πνευµατικά δικαιώµατα.

Στη συνέχεια, ο Καρβέλας, µέσω της δικηγόρου του, γνωστοποίησε ότι από τις 30 Σεπτεµβρίου 2026 έχει ανακαλέσει από την AUTODIA την εξουσία αδειοδότησης της ζωντανής δηµόσιας εκτέλεσης των έργων του. Σύµφωνα µε τη νοµική του εκπρόσωπο, την αρµοδιότητα αυτή ασκεί πλέον ο ίδιος.

Η ρήξη αφήνει ανοιχτό και το µέλλον της δηµιουργικής συνεργασίας τους. Η Βίσση µπαίνει σε µια νέα επιχειρηµατική περίοδο, χωρίς να είναι βέβαιο ότι ο άνθρωπος που έγραψε τις µεγαλύτερες επιτυχίες της θα εξακολουθήσει να δηµιουργεί για εκείνη.

Εδώ βρίσκεται ίσως η δυσκολότερη πλευρά της µετάβασης. Η Βίσση µπορεί να αλλάξει δισκογραφική, διοργανωτή, management, συνεργάτες και χώρο. Μπορεί να δηµιουργήσει νέες εταιρείες και να περάσει σε παραγωγές άλλης κλίµακας. Είναι πολύ δυσκολότερο να αλλάξει τα τραγούδια που την έκαναν αυτό που είναι.

Αυτή είναι ίσως η σηµαντικότερη αντίφαση της Vissi Economy. Την ώρα που όλο και περισσότερες επιχειρηµατικές λειτουργίες οργανώνονται γύρω από το brand Vissi, ένα µεγάλο µέρος του σηµαντικότερου καλλιτεχνικού του κεφαλαίου παραµένει συνδεδεµένο µε τον δηµιουργό που σφράγισε την προηγούµενη εποχή.

Η Vissi Economy αποκτά έδρα

Στην Πειραιώς υπάρχει ένα κτίριο που τέµνεται παράξενα µε την ιστορία της Βίσση. Το 2009 ήταν το Αθηνών Αρένα του “Fabulous Show”. Το 2015, ως Pantheon, φιλοξένησε τις “Καµπάνες του Edelweiss”. Σήµερα επιστρέφει, αυτή τη φορά µε µια νέα χρήση και µε τη Βίσση στο επίκεντρο ενός φιλόδοξου καλλιτεχνικού και επιχειρηµατικού project.

Το ακίνητο είχε περάσει στην Prodea και στη συνέχεια στη VGX Real Estate Management. Αργότερα αποκτήθηκε από τον Γιάννη Κούστα, µε τίµηµα περίπου 20 εκατ. ευρώ, ενώ το αρχικό κόστος της ανακατασκευής είχε τοποθετηθεί περίπου στα 3 εκατ. ευρώ. Την αρχιτεκτονική µελέτη έχει αναλάβει ο Peter Marino, ένας από τους γνωστότερους αρχιτέκτονες στον χώρο του luxury retail, µε projects για οίκους όπως Chanel, Dior και Louis Vuitton. Η ίδια η Βίσση, µιλώντας για την πρώτη επίσκεψη στον χώρο µαζί µε τον Marino και τον Γιάννη και τη Δήµητρα Κούστα, έδωσε ίσως την καθαρότερη περιγραφή του τι επιχειρείται. “Αυτό που κάνουν για µένα είναι πάρα πολύ σπουδαίο, για να µπορέσω εγώ να δείξω κάποια άλλα πράγµατα. Περισσότερα από αυτά που σας έχω δώσει µέχρι τώρα”.

Ο νέος χώρος σχεδιάζεται να µεταφέρει το µοντέλο του Hotel Ερµού σε διαφορετική κλίµακα, παρότι το χρονοδιάγραµµα έναρξης των εµφανίσεων παραµένει αβέβαιο. Αυτή τη φορά, όµως, δεν είναι η Βίσση που εγκαθίσταται σε έναν χώρο, είναι ο χώρος που επανασχεδιάζεται γύρω από τη Βίσση.

Vissi 4.0

Το 1973 η Βίσση 1.0 έφτασε στην Αθήνα για να γίνει τραγουδίστρια. Περισσότερο από µισό αιώνα µετά, στο κατώφλι των 69 της χρόνων, επιχειρεί ίσως τη µεγαλύτερη αλλαγή µοντέλου της καριέρας της. Χτίζει τη Vissi 4.0.

Forbes