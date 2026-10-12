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Τουλάχιστον 72 άνθρωποι που αναζητούσαν χρυσό έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε αεροπορικό πλήγμα που σημειώθηκε στο βόρειο Σουδάν, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο. Τον βαρύ απολογισμό της επίθεσης γνωστοποίησαν την Κυριακή μη κυβερνητικές οργανώσεις, σύμφωνα με τις οποίες τα θύματα ήταν χρυσοθήρες που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή.

Η ΜΚΟ Emergency Lawyers ανέφερε πως αιγυπτιακά πολεμικά αεροσκάφη βομβάρδισαν το Σάββατο τοποθεσία εξόρυξης χρυσού. Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) υπογραμμίζει πως δεν έχει επαληθεύσει τον ισχυρισμό αυτόν από ανεξάρτητες πηγές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τις αιγυπτιακές αρχές.

Είχε προηγηθεί επίθεση με 23 νεκρούς

Τον Ιούνιο η τοποθεσία αυτή είχε βρεθεί στο στόχαστρο ανάλογης επίθεσης, η οποία είχε επίσης αποδοθεί στην Αίγυπτο, με απολογισμό 23 νεκρούς. Οι ένοπλες δυνάμεις της Αιγύπτου δεν είχαν αναλάβει την ευθύνη, αναφέροντας όμως ότι διεξήγαγαν «επιχείρηση ευρείας κλίμακας» κατά της παράνομης εξόρυξης χρυσού εντός της αιγυπτιακής επικράτειας.

Η διαμάχη για τα σύνορα και η στήριξη του Καΐρου

Τα σύνορα μεταξύ Σουδάν και Αιγύπτου αποτελούν αντικείμενο διαμάχης, καθώς οι δύο χώρες ερίζουν για την κυριαρχία επί του πλούσιου σε ορυκτά τριγώνου της Χαλάιμπ. Ωστόσο, το Κάιρο στηρίζει τον σουδανικό στρατό στον πόλεμο με τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης.

iefimerida.gr