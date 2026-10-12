Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

H Ιταλία αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση στον τομέα του ελαιολάδου. Έχουν πραγματοποιηθεί και σχεδιάζονται για την ερχόμενη εβδομάδα κινητοποιήσεις ελαιοπαραγωγών, κυρίως στην Απουλία (Puglia), από τις σημαντικότερες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας.

Το βασικό πρόβλημα είναι οι τιμές που λαμβάνουν οι παραγωγοί ανά κιλό ελαιολάδου της περσινής παραγωγής, λίγες εβδομάδες πριν αρχίσει η συγκομιδή της νέας σοδειάς. Όπως γράφουν ιταλικά ΜΜΕ, οι τιμές ανά κιλό από τους παραγωγούς έχουν καταρρεύσει. Σύμφωνα με δημοσίευμα της La Repubblica, στις 8/10/26, στη Φότζια (Foggia), η τιμή είχε υποχωρήσει στα 4 ευρώ το κιλό, από 9,70 την 1η Οκτωβρίου 2025. Στην αγορά του Μπάρι, η τιμή ήταν περίπου 4,55 το κιλό, έναντι 9,43 έναν χρόνο νωρίτερα.

Οι ελαιοπαραγωγοί διαμαρτύρονται για τις δαπάνες σε καύσιμα, λιπάσματα, φυτοπροστασία, άρδευση, συγκομιδή και αποθήκευση. Διαμαρτύρονται επίσης για εισαγωγές μεγάλων ποσοτήτων ελαιολάδου, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι νοθευμένο.

Οι παραγωγοί ζητούν έκτακτη κρατική παρέμβαση για τον ελαιοκομικό τομέα, παροχή ενισχύσεων, φορολογικών ελαφρύνσεων και διευκόλυνση στην αποπληρωμή δανείων.

Η φωτογραφία (από το RAI News) είναι από κινητοποίηση την εβδομάδα που πέρασε στον κόμβο Bitonto–Palombaio.

INS