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Θετική προκαταρκτική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφάλισε η Κύπρος για την τελευταία αίτηση πληρωμής του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκταμίευση ακόμη €283 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2026. Ωστόσο, η χώρα θα απολέσει €27,7 εκατ. λόγω της μερικής υλοποίησης των δεσμεύσεων για την πράσινη φορολογία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η έβδομη και τελευταία αίτηση πληρωμής, η οποία υποβλήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου, αφορά μεικτό ποσό €391 εκατ., πριν από τις προβλεπόμενες εκκαθαρίσεις προκαταβολών. Η αίτηση συνδέεται με την ολοκλήρωση 84 από τα 85 ορόσημα και στόχους που περιλαμβάνονται στις δύο τελευταίες δόσεις του Σχεδίου.

Με την αναμενόμενη εκταμίευση, η συνολική ευρωπαϊκή χορηγία προς την Κύπρο θα ανέλθει στα €992 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί στο 97,3% των διαθέσιμων πόρων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γιατί χάνονται €27,7 εκατ. από την πράσινη φορολογία

Η μείωση της τελικής χρηματοδότησης συνδέεται με τη μη πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει η Κύπρος για την πράσινη φορολογία.

Συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση αποφάσισε να μην επιβάλει πρόσθετη φορολογία στα καύσιμα κίνησης, επικαλούμενη την ανάγκη προστασίας των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από νέες οικονομικές επιβαρύνσεις.

Παράλληλα, η Βουλή αποφάσισε να μην επιβαρυνθεί η τοπική αυτοδιοίκηση με αυξημένα τέλη ταφής οικιακών αποβλήτων.

Οι δύο αυτές αποφάσεις οδήγησαν στη μερική υλοποίηση της σχετικής δέσμευσης και στην αφαίρεση €27,7 εκατ. από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Στα €992 εκατ. η συνολική χορηγία

Μέχρι σήμερα, η Κύπρος έχει εισπράξει €709 εκατ. από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ποσό που περιλαμβάνει τις καθαρές καταβολές προηγούμενων δόσεων και τις προκαταβολές που είχαν χορηγηθεί με την έγκριση του Σχεδίου.

Το επιπλέον ποσό των €283 εκατ., που αναμένεται τον Δεκέμβριο, προκύπτει μετά τον συμψηφισμό των προκαταβολών που έχουν ήδη καταβληθεί και την αφαίρεση του ποσού που συνδέεται με την πράσινη φορολογία.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 221 στόχοι και ορόσημα, που αφορούν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις σε διάφορους τομείς της κυπριακής οικονομίας.

Η αξιοποίηση του 97,3% των διαθέσιμων πόρων αναμένεται να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της χώρας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Περίπου 40 νομοσχέδια ψηφίστηκαν από τη Βουλή

Το Υπουργείο Οικονομικών αποδίδει την πρόοδο στην υλοποίηση του Σχεδίου στη συνεργασία υπουργείων, υφυπουργείων, κρατικών υπηρεσιών, οργανισμών και τοπικών αρχών, που ανέλαβαν την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών δράσεων εντός συγκεκριμένων χρονικών περιθωρίων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη συμβολή της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία προχώρησε στην ψήφιση περίπου 40 νομοσχεδίων που συνδέονταν με τις δεσμεύσεις του Σχεδίου.

Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, η θετική προκαταρκτική αξιολόγηση της Κομισιόν αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση του προγράμματος, μέσω του οποίου χρηματοδοτήθηκαν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις με στόχο τη βελτίωση των αναπτυξιακών προοπτικών της κυπριακής οικονομίας.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο, με την καταβολή της τελευταίας δόσης.