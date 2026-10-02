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Νέα ταλαιπωρία για χιλιάδες οδηγούς οι οποίοι χρησιμοποιούν την Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα στη Λευκωσία (μεταξύ των λεωφόρων Καλλιπόλεως και Λάρνακος) αρχίζει από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του έργου επιδιόρθωσης, συντήρησης και ενίσχυσης του εγκιβωτισμένου οχετού όμβριων υδάτων κάτω από τη Λεωφόρο.

Συνολικά όλες οι φάσεις του έργου θα διαρκέσουν 28 βδομάδες, νοουμένου ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά και χωρίς καθυστερήσεις.

Σημειώνεται, ότι τη λεωφόρο χρησιμοποιούν όχι μόνο οι κάτοικοι Παλλουριώτισσας και Καϊμακλίου αλλά και χιλιάδες άλλοι οδηγοί οι οποίοι εξέρχονται της Λευκωσίας, μέσω της λεωφόρου Καλλιπόλεως, μετά τη μονοδρόμηση της λεωφόρου Μακαρίου.

Τα έργα θεωρούνται αναγκαίο κακό, αφού εγείρονται θέματα ασφάλειας για τους διερχομένους, δεδομένου ότι ο οχετός που χρησιμοποιήθηκε προ πεντηκονταετίας όταν καλύφθηκε ο ποταμός Κοτσίρκας, παρουσιάζει προβλήματα.

Σε ανακοίνωση του ΕΟΑ Λευκωσίας αναφέρεται πως πρόκειται για έργο βαρύνουσας σημασίας, τόσο για τη διοχέτευση των όμβριων υδάτων, όσο και για την ασφάλεια των διερχομένων οχημάτων και πεζών. Στην ανακοίνωση προστίθεται, πως ο οχετός, ο οποίος κατασκευάστηκε από οπλισμένο σκυρόδεμα, πριν από περίπου 50 χρόνια, εγκιβωτίζοντας τον ποταμό Κοτσίρκα (για να μεταφέρει τα νερά της βροχής και του ποταμού κάτω από μία από τις πιο πολυσύχναστες λεωφόρους της Λευκωσίας) με την πάροδο δεκαετιών, παρουσίασε φθορά και διάβρωση.

Η φθορά οφείλεται στη φυσική γήρανση των υλικών, στους συνεχείς κραδασμούς, το βάρος των οχημάτων και την πυκνή κίνηση σε συνδυασμό με το νερό του ποταμού και είναι μεγαλύτερη κάτω από τις συμβολές με κύριους δρόμους και στα τμήματα όπου περνούν συνεχώς φορτηγά.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται, πως με την ανάληψη της αρμοδιότητας της διαχείρισης των όμβριων υδάτων, ο ΕΟΑ Λευκωσίας, εντόπισε την κατάσταση και έθεσε το έργο στις προτεραιότητες του, συνεκτιμώντας και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν, τον παράγοντα της ασφάλειας των οχημάτων που διέρχονται πάνω από τον αγωγό καθημερινά.

Τι περιλαμβάνουν οι εργασίες

Οι εργασίες περιλαμβάνουν άνοιγμα τμημάτων της πλάκας οροφής για πρόσβαση και αερισμό, καθαρισμό του οχετού, προσωρινή υποστήριξη της οροφής, ενίσχυση τοιχωμάτων και οροφής με νέο οπλισμό και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, επιδιόρθωση των αρμών και, τέλος, κάλυψη των ανοιγμάτων και αποκατάσταση του οδοστρώματος.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Επειδή οι εργασίες θα διεξάγονται κάτω από την λεωφόρο για την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και των διερχομένων θα κλείνει το τμήμα του δρόμου πάνω από το σημείο όπου θα διεξάγονται εργασίες.

Το έργο θα διαχωριστεί σε διαδοχικές φάσεις, με την πρώτη να εκτείνεται κατά μήκος της Λεωφόρου Διγενή Ακρίτα, από την συμβολή της με την οδό Πρωταγόρου έως την οδό Αλκαμένους. Αρχικά θα κλείσει η μια λωρίδα κυκλοφορίας με πορεία προς Λεωφόρο Λάρνακος και σε μεταγενέστερο και οι δύο. Οι εργασίες της συγκεκριμένης φάσης αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 4 Δεκεμβρίου 2026.

Συνολικά οι εργασίες όλων των φάσεων του έργου θα διαρκέσουν 28 βδομάδες. Οι λεπτομέρειες για κάθε φάση θα ανακοινώνονται πριν ξεκινήσει.

Όλες οι πληροφορίες του έργου βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού https://ndlgo.org.cy/kotsirkas/

Ο ΕΟΑ Λευκωσίας απολογείται για την ταλαιπωρία που πιθανόν να προκληθεί και ζητά την κατανόηση των κατοίκων, επιχειρηματιών/ καταστηματαρχών και όσων χρησιμοποιούν την περιοχή για τη διακίνησή τους.

Κόστος έργου

Σύμφωνα πάντα με τον ΕΟΑ Λευκωσίας, το κόστος του έργου ανέρχεται στα € 2.259.499 + ΦΠΑ και χρηματοδοτείται κατά 2/3 του κόστους του από το κράτος και το υπόλοιπο από τον ΕΟΑ Λευκωσίας, μέσω των τελών όμβριων υδάτων που καταβάλλονται από τους ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας.

Στόχος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, είναι με τις ετήσιες εισπράξεις από τα τέλη όμβριων υδάτων (περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο), να γίνονται παρεμβάσεις, σε καίρια προβληματικά σημεία της επαρχίας Λευκωσίας, κάθε χρόνο έτσι ώστε να βελτιώνεται κάθε χρόνο η κατάσταση και να μειώνονται οι πιθανότητες πλημμύρας.