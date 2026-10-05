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Ως Επίτροπος Παιδείας του ΔΗ.ΣΥ., καλώ την κ. Αθηνά Μιχαηλίδου, ΥΠΑΝ, μετά την επίσκεψή της στις 02 Οκτωβρίου 2026, στο Γυμνάσιο της ακριτικής και ηρωικά ανθισταμένης κοινότητας του Κάτω Πύργου Τυλληρίας από ιδρύσεως σχεδόν της Κυπριακής Δημοκρατίας, να προβεί σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες, που θα της επιτρέψουν να ανακοινώσει ριζοσπαστικά μέτρα για τη διάσωση του ελληνισμού στην άκρως απομονωμένη και απομακρυσμένη, αλλά και σχεδόν πανταχόθεν αποκλεισμένης από τον βάρβαρο Αττίλα της Ανατολίας, ελληνικότατην αυτήν περιοχήν. Δεν αρκούν οι εξαγγελίες στα χαρτιά και ημίμετρα «ασπιρίνη». Από αυτά οι ηρωικοί κάτοικοι του εθνικώς χειμαζόμενου Κάτω Πύργου Τυλληρίας, από το μαύρο καλοκαίρι του 1974, έχουν κορεσθεί.

Ειδικότερα αναφέρω ότι: στο Γυμνάσιο-Λύκειο του Κάτω Πύργου Τυλληρίας φοιτούν συνολικά 26 μαθητές/τριες. Η κατανομή τους ανά τάξη στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο έχει ως εξής: Α΄Γυμνασίου: 2 μαθητές, Β΄Γυμνασίου: 3 μαθητές, Γ΄Γυμνασίου: 5 μαθητές, Α΄Λυκείου: 6 μαθητές, Β΄Λυκείου: 8 μαθητές, Γ’ Λυκείου (τελειόφοιτοι): 2 μαθητές.

Η κατάσταση αφελληνισμού της περιοχής, όχι πολύ στο απώτερο μέλλον, προδιαγράφεται σχεδόν βέβαιη. Τα μισόλογα, οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις και η αποφυγή της ανάληψης της πραγματικής εθνικής ευθύνης έναντι αυτών των παντοιοτρόπως και καθημερινώς βιοτικώς και εθνικώς δοκιμαζόμενων γνήσιων και ανιδιοτελών πατριωτών κατοίκων του Κάτω Πύργου Τυλληρίας, πρέπει να λάβει από σήμερα οριστικώς τέλος.

Προς τούτο, ως Επίτροπος Παιδείας του ΔΗ.ΣΥ. του κόμματος της Κύπρου, που ανέκαθεν, ταυτόχρονα και παράλληλα με το εθνικό θέμα έθετε, θέτει και θα εξακολουθήσει να θέτει εσαεί και το εθνικό θέμα της παιδείας ως πρωταρχικής εθνικής σημασίας, όπως εμείς στον Δημοκρατικό Συναγερμό – ΔΗ.ΣΥ. το αντιλαμβανόμαστε, εισηγούμαι όπως ισχύσουν άμεσα τα κάτωθι μέτρα, από το σχολικό έτος 2026 – 2027:

α. Εισαγωγή απάντων των τελειοφοίτων του Λυκείου Κάτω Πύργου Τυλληρίας στη σχολή της επιλογής τους στα κρατικά πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδος άνευ παγκύπριων εξετάσεων.

β. Σημαντική επιπλέον οικονομική βοήθεια στους συγκεκριμένους φοιτητές πέραν αυτής που εκ της νομοθεσίας σήμερα προνοείται.

γ. Αύξηση των καθαρών μηνιαίων αποδοχών απάντων των εκπαιδευτικών δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης κατά 50 τοις εκατό.

δ. Πραγματική ελκυστική μοριοδότηση για σκοπούς προαγωγής στη δημοτική και στη μέση εκπαίδευση.

ε. Κατ’ εξαίρεση δικαίωμα αφυπηρέτησης από το 55ο έτος της ηλικίας τους απάντων/απασών των εκπαιδευτικών, αν το επιθυμούν, με πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα, με την προϋπόθεση συμπληρωμένης δεκαετούς και αδιάλειπτης υπηρεσίας τους στα σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης του Κάτω Πύργου Τυλληρίας, αλλά και συνεχούς και αποδεδειγμένης επισήμως μόνιμης διαμονής τους στον Κάτω Πύργο Τυλληρίας.

στ. Ως απόρροια του σημείου (ε), να κατοχυρώνουν δικαίωμα αγοράς αφορολόγητου αυτοκινήτου εντός ενός έτους από την ημερομηνία αφυπηρέτησής τους και υποχρεωτική κατοχή του για περίοδο 10 ετών χωρίς δικαίωμα μεταβίβασης ή πώλησης.

Καλώ την κ. Αθηνά Μιχαηλίδου, Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, όπως εξετάσει με πάσαν επιμέλεια τις σημερινές μου προτάσεις, στα πλαίσια του εφικτού. Και απαντήσει γραπτώς και δημοσίως το συντομότερο. Τα χώματα του Κάτω Πύργου Τυλληρίας και της γύρω περιοχής πρέπει να παραμείνουν ελληνικά. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα μας κρίνει όλους.

Επίτροπος Παιδείας Δημοκρατικού Συναγερμού