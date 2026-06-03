Πυρκαγιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε σκάφος που βρισκόταν σε χώρο συντήρησης, σε καρνάγιο στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η κλήση λήφθηκε στις 12:03 και στο σημείο ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Αγίου Ιωάννη Λοχία Βασίλη Κρόκου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών επιδιόρθωσης και συγκόλλησης στο σκάφος, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το σύστημα πυρόσβεσής του.

Δύο άτομα, τα οποία εργάζονταν εντός του σκάφους, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα προκλήθηκαν ζημιές στον ηλεκτρικό πίνακα του σκάφους.