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Τέσσερις νεαροί άνδρες έπεσαν νεκροί από πυρά ενόπλων λίγο μετά τη συμμετοχή τους σε ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου, σε αγροτική κοινότητα της πολιτείας Γουαναχουάτο, στο κεντρικό Μεξικό.

Η επίθεση σημειώθηκε την Τετάρτη στο χωριό Μάλβας, το οποίο έχει πληθυσμό περίπου 1.500 κατοίκων, σύμφωνα με την εισαγγελία της πολιτείας, η οποία ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες της υπόθεσης την Πέμπτη.

Πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία ανέφεραν ότι επτά νεαροί, από γειτονικές κοινότητες, έβγαιναν από γήπεδο αφού είχαν συμμετάσχει σε αγώνα ποδοσφαίρου όταν τους πλησίασαν οι δράστες που παραμένουν άγνωστοι μέχρι στιγμής.

🚨 Estados | Cuatro hombres fueron asesinados a balazos tras jugar un partido de futbol aficionado en una localidad rural de Guanajuato, informaron las autoridades el jueves.https://t.co/hS1LjcYOKD — El Economista (@eleconomista) August 21, 2026