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Στη σύλληψη ενός 19χρονου προχώρησαν οι Αρχές για τους πυροβολισμούς στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, από τους οποίου τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι ηλικίας από 17 έως 23 ετών.

Ένας από τους τραυματίες βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρο της επίθεσης.

Ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε ως ο Κάμρον Χάρις, 19 ετών, από το Χένρικο της Βιρτζίνια.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Χάρις δεν είναι φοιτητής του πανεπιστημίου. Από τους πέντε ανθρώπους που τραυματίστηκαν στους πυροβολισμούς, οι τέσσερις επίσης δεν είναι φοιτητές του ιδρύματος.

Οι τραυματίες είναι ηλικίας από 17 έως 23 ετών και τα στοιχεία της ταυτότητάς τους δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Ο μοναδικός φοιτητής του πανεπιστημίου που βρίσκεται μεταξύ των τραυματιών έλαβε ιατρική φροντίδα και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Ένας από τους υπόλοιπους τραυματίες εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

🇺🇸 5 people were shot outside dorms at Virginia State University just as the new school year begins.



Gunfire erupted early Saturday near the Quad Annexes, and 1 victim is in critical condition.



At least one student was among the wounded. Multiple suspects are involved.



The… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 15, 2026

Οκτώ εντάλματα σε βάρος του

Η αστυνομία εξασφάλισε οκτώ εντάλματα για κακουργηματικές πράξεις σε βάρος του 19χρονου, μεταξύ των οποίων για κακόβουλο τραυματισμό και χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάπραξη κακουργήματος.

Ο Χάρις οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας Τσέστερφιλντ και κρατείται χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης, σύμφωνα με το WTVR.

Οι Αρχές διευκρίνισαν ότι δεν αποκλείεται να του απαγγελθούν επιπλέον κατηγορίες καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

Το πανεπιστήμιο είχε ανακοινώσει νωρίτερα το Σάββατο ότι οι αστυνομικές Αρχές αναζητούσαν πολλούς υπόπτους σε σχέση με τους πυροβολισμούς.

Ωστόσο, μέχρι το βράδυ του Σαββάτου η αστυνομία δεν είχε δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση άλλων προσώπων ή για το εάν εκτιμά ότι υπήρχαν και άλλοι δράστες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες για το πιθανό κίνητρο της επίθεσης.

BREAKING Multiple shooters STILL at large hours after rampage at Virginia State University days before classes begin



None of the victims were killed in the 1.30am shooting, but one is fighting for their life in hospital as of Saturday evening.



Campus police and Chesterfield… pic.twitter.com/J5OjvVuSl4 — SANTINO (@TheRealSantino) August 16, 2026

Ήρθη το lockdown στο πανεπιστήμιο

Μετά τους πυροβολισμούς είχε επιβληθεί lockdown στις εγκαταστάσεις του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια.

Οι πανεπιστημιακές Αρχές ανακοίνωσαν αργότερα ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δυνάμεων ασφαλείας, δεν υπήρχε πλέον άμεση απειλή για την πανεπιστημιακή κοινότητα και τα περιοριστικά μέτρα ήρθησαν.

Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, το κίνητρο και την πιθανή εμπλοκή άλλων προσώπων βρίσκεται σε εξέλιξη.

protothema.gr