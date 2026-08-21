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Τίποτε το καινούργιο δεν έδωσε η χθεσινή δίωρη συνάντηση των δύο διαπραγματευτών, είτε στα θέματα των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, είτε και για εντατικοποίηση των επαφών με στόχο θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό και την προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών. Μεταξύ Μενέλαου Μενελάου και Μεχμέτ Ντανά διεξήχθη μια διεξοδική συζήτηση πάνω σε όλα τα θέματα που απορρέουν από την πρόσφατη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες μας, δεν υπήρξε κανένα θετικό σημάδι από τουρκοκυπριακής πλευράς, είτε στο θέμα του ανοίγματος σημείων διέλευσης, είτε στα άλλα θέματα «χαμηλής πολιτικής» που συζητούνται σε επίπεδο των δύο κοινοτήτων. Αξιοσημείωτο και το ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά πρότεινε εντατικοποίηση ως προς το στόχο της επανέναρξης των συνομιλιών, χωρίς, ωστόσο, κάποια θετική απάντηση από την τουρκοκυπριακή πλευρά.

Η προσοχή στρέφεται πλέον στη συνάντηση που θα πραγματοποιήσουν την ερχόμενη Τετάρτη ο Πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν. Στη συνάντηση της 26ης Αυγούστου αναμένεται να υπάρξει μια πιο καθαρή εικόνα ως προς τις προθέσεις, τόσο του κατοχικού ηγέτη, όσο και της τουρκικής πλευράς ευρύτερα. Επίσης θα διαφανεί εάν ο Τουφάν Έρχιουρμαν έχει διάθεση να εντατικοποιήσει τις συναντήσεις με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη.

Συνολική ανασκόπηση ζητημάτων

Η χθεσινή ήταν η πρώτη συνάντηση ανάμεσα σε Μενέλαο Μενελάου και Μεχμέτ Ντανά μετά και την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, που επικαλείται αρμόδια πηγή, η συνάντηση ήταν καλή, έγινε συνολική ανασκόπηση των ζητημάτων, αλλά δεν προκύπτει κάτι που να διαφοροποιεί τα δεδομένα όπως τα γνωρίζουμε. Ερωτηθείσα σχετικά η ίδια πηγή ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάτι νεότερο όσον αφορά τη διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης, ενώ η καταγραφή των συγκλίσεων συνεχίζεται.

Η ε/κ πλευρά πρότεινε την εντατικοποίηση των συναντήσεων το επόμενο διάστημα για σκοπούς προεργασίας για μια άτυπη 5+1 συνάντησης, ακόμα και συναντήσεις των δύο ηγετών μία με δυο φορές την εβδομάδα, με την τ/κ πλευρά να εκφράζει επίσης ετοιμότητα για εντατικοποίηση, χωρίς όμως να υπάρξει συγκεκριμένη κατάληξη. Δεν έχει οριστεί νέα συνάντηση των Μενελάου και Ντανά πριν από τη συνάντηση των Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν στις 26 Αυγούστου.

Συνεχίζει τακτική blame game

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν επιλέγει να αναλώνει χρόνο και κόπο σε ένα παιχνίδι επίρριψης ευθυνών προς την ελληνοκυπριακή πλευρά επί καθημερινής βάσεως. Σειρά είχε χθες το θέμα των αιτήσεων Ελληνοκυπρίων στη λεγόμενη «επιτροπή ακίνητης περιουσίας».

Με μια νέα του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κατοχικός ηγέτης έκανε λόγο για «προσπάθειες της ε/κ ηγεσίας να παρεμποδίσει ή να παρακωλύσει τις αιτήσεις Ε/κ στην “επιτροπή ακίνητης περιουσίας”».

Ο Τ/κ ηγέτης αναφέρει ότι η «επιτροπή» αποτελεί έναν μηχανισμό μέσω του οποίου οι Ε/κ μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις σχετικά με τα δικαιώματά τους για περιουσιακά δικαιώματα κατά την περίοδο πριν τη λύση, σημειώνοντας ότι είναι αναγνωρισμένη από το ΕΔΑΔ ως «αποτελεσματικό εσωτερικό ένδικο μέσο, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Η διατήρηση ενός τέτοιου μηχανισμού μονομερώς υπό αυτές τις συνθήκες σίγουρα δεν είναι εύκολη. Ωστόσο, ενώ δεν επηρεάζει άμεσα την ουσία, έχουμε αντιμετωπίσει τυχόν ελλείψεις που πρέκυψαν και θα ενισχύσουμε την επιτροπή ακόμη πιο γρήγορα».

Ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρει επίσης ότι στην ε/κ πλευρά δεν υπάρχει παρόμοιος μηχανισμός για την αξιολόγηση των αξιώσεων των Τουρκοκυπρίων σχετικά με τις ακίνητες περιουσίες τους που παραμένουν στις ελεύθερες περιοχές. «Σε όσους προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν άλλους μηχανισμούς, γενικά λένε να περιμένουν μέχρι “μετά τη λύση” για να αποκτήσουν τα δικαιώματά τους. Δεδομένου αυτού, γιατί παρεμποδίζονται οι αιτήσεις προς την επιτροπή ακίνητης περιουσίας, η οποία έχει εγκριθεί από το ΕΔΑΔ;» αναρωτιέται.

Διερωτάται επίσης, γιατί καταβάλλονται προσπάθειες επίλυσης του ζητήματος της ιδιοκτησίας μέσω ποινικών μέσων, καταφεύγοντας σε μεθόδους που θα οδηγούσαν σε συνέπειες που περιορίζουν την ελευθερία των ιδιωτών πολιτών. «Οδηγούν τέτοιες πρωτοβουλίες στην εδραίωση εμπιστοσύνης μεταξύ Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων ή σε εντάσεις;»

Υπό αυτές τις συνθήκες, συνεχίζει, «γίνεται ο νόμος μέσο προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων ή της πολιτικής; Το εξηγούμε αυτό ακούραστα, αδιάκοπα, σε όλους τους ομολόγους μας στη διεθνή κοινότητα. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Πολύ περισσότερο, πολύ πιο αποτελεσματικά», κατέληξε.