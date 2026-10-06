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Στις δικαστικές αίθουσες της Βαρκελώνης βρέθηκαν σήμερα η Σακίρα και ο πρώην σύντροφός της, Ζεράρ Πικέ, με επίκεντρο της διαδικασίας το ζήτημα της επιμέλειας των δύο παιδιών τους.

Όπως ανακοίνωσε η νομική ομάδα της Κολομβιανής σταρ, η δικαστική διαδικασία έχει να κάνει με την αλλαγή των όρων σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας με τους δύο γιους τους, οι οποίοι είχαν καθοριστεί μετά τον χωρισμό τους το 2022.

Η Σακίρα, η οποία βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στη Μαδρίτη για συναυλίες, ζήτησε να μειωθεί ο αριθμός των ταξιδιών που κάνουν τα παιδιά τους μεταξύ Μαϊάμι, όπου διαμένουν με εκείνη, και Βαρκελώνης, όπου κατοικεί ο πατέρας τους, προκειμένου «να προστατευτεί η συναισθηματική, σωματική και σχολική ευημερία τους», εξήγησαν οι νομικοί της εκπρόσωποι σε ένα δελτίο Τύπου.

Τι προτείνει η Σακίρα στον Πικέ

Επομένως, η Σακίρα προτείνει ο Ζεράρ Πικέ να πηγαίνει στο Μαϊάμι κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, ώστε τα παιδιά τους να μπορούν να «διατηρούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τη ρουτίνα τους», επισήμαναν.

Με αυτό το αίτημα, η τραγουδίστρια «δεν προτίθεται να μειώσει τον χρόνο που τα παιδιά περνούν με τον πατέρα τους», διευκρινίζει η ίδια πηγή.

Δείτε το βίντεο

Shakira y Piqué salen de los juzgados de Barcelona tras su nuevo enfrentamiento judicial por la revisión del régimen de visitas de sus hijos https://t.co/XVwCbiV32A pic.twitter.com/Ru7ItNbrwN — Europa Press (@europapress) October 6, 2026

Η Σακίρα και ο Πικέ αποκάλυψαν τη σχέση τους το 2011. Απέκτησαν δύο παιδιά, τον Μίλαν και τον Σάσα, το 2013 και το 2015 αντίστοιχα. Έπειτα από μία δεκαετία κοινής ζωής, το ζευγάρι ανακοίνωσε δημοσίως τον χωρισμό του τον Ιούνιο του 2022.

Η μετακόμιση από τη Βαρκελώνη στο Μαϊάμι

Λίγους μήνες αργότερα κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών τους, έπειτα από την οποία η Κολομβιανή τραγουδίστρια εγκατέλειψε τη Βαρκελώνη για να εγκατασταθεί μαζί τους στο Μαϊάμι.

Ο Ζεράρ Πικέ, πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής ποδοσφαίρου το 2010 με την Ισπανία, έχει στη διάθεσή του αρκετές ημέρες τον μήνα, όπως και περιόδους διακοπών για να είναι μαζί με τους δύο γιους του.

Η Σακίρα, ηλικίας 49 ετών, ολοκληρώνει στη Μαδρίτη την παγκόσμια περιοδεία της με μια σειρά 13 συναυλιών, έως τη 12η Οκτωβρίου.

Η διάσημη ερμηνεύτρια είχε ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2025 μια περιοδεία με τίτλο «Las mujeres ya no lloran» («Οι γυναίκες πλέον δεν κλαίνε»), ένα σύνολο τραγουδιών που αναφέρονται στον χωρισμό της από τον Ζεράρ Πικέ, που βραβεύτηκαν με Γκράμι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ