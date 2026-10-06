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Συναγερμός προκλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, όταν οι Αρχές ενημερώθηκαν για την παρουσία ένοπλου άνδρα στον περιβάλλοντα χώρο των Βασιλικών Ανακτόρων.

Όπως αναφέρθηκε σε σχετική ανακοίνωση, η αστυνομία άνοιξε πυρ και τραυμάτισε τον ένοπλο καθώς όπως τόνισε κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες για το είδος του οπλισμού που έφερε αν και οι αρχικές πληροφορίες κάνουν λόγο για μαχαίρι.

Tonight in Sweden: A man armed with a knife walked toward security guards and asked to be shot. He was shot. Outside the Swedish Royal Castle in Stockholm. 🇸🇪 https://t.co/gMzslB141W — Isa₿elle 🇸🇪⚡️ (@sweskjaldmaer) October 6, 2026

Μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο

Οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και τη μεταφορά του σε νοσοκομείο. Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Σουηδίας διαβεβαίωσε ότι η ζωή του τραυματία δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Aftonbladet, σε μια αρχική προσπάθεια να τον ελέγξουν, οι φρουροί χρησιμοποίησαν συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (taser). Στη συνέχεια, ο άνδρας φέρεται να προέτρεψε τους φρουρούς να τον πυροβολήσουν θανάσιμα.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι αστυνομικοί που έφτασαν στο περιστατικό τον ακινητοποίησαν πυροβολώντας τον στα πόδια.

Τα Ανάκτορα στη Στοκχόλμη είναι η επίσημη έδρα του βασιλιά Καρόλου ΙΣΤ΄ Γουσταύου και αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά τουριστικά αξιοθέατα της σουηδικής πρωτεύουσας.

iefimerida.gr