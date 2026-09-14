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Μάχη ψήφο με ψήφο δίνουν οι υποψήφιοι στις εκλογές της Σουηδίας, ενώ οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ, την ώρα που η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται και το αποτέλεσμα παραμένει αμφίρροπο.

Με το 94% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες, ενώ το δεξιό συγκεντρώνει 173.

Προβάδισμα τριών εδρών για την Άντερσον

Οι προβλέψεις που έδωσε στη δημοσιότητα η σουηδική εκλογική αρχή δείχνουν ότι η Μαγκνταλένα Άντερσον των Σοσιαλδημοκρατών οδεύει προς επικράτηση με διαφορά τριών εδρών απέναντι στον τετρακομματικό συνασπισμό του συντηρητικού πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον.

Ο Κρίστερσον δήλωσε νωρίς το πρωί της Δευτέρας ότι εξακολουθεί να μην είναι ξεκάθαρο ποιος θα σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση.

«Οι ψηφοφόροι έχουν εκφράσει την άποψή τους, αλλά δεν έχουμε ακόμη τελικό αποτέλεσμα. Το ποια κυβέρνηση θα ηγηθεί της Σουηδίας τα επόμενα χρόνια παραμένει ανοιχτό ερώτημα», ανέφερε στους υποστηρικτές του.

Μέχρι στιγμής, κανένα από τα μεγάλα σουηδικά μέσα ενημέρωσης δεν έχει ανακηρύξει νικητή.

Η Άντερσον διεκδικεί ξανά την πρωθυπουργία

Η Μαγκνταλένα Άντερσον, επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών και ηγέτιδα του βασικού κόμματος της αντιπολίτευσης, επιδιώκει να επιστρέψει στην πρωθυπουργία, την οποία κατείχε από το 2021 έως το 2022.

Το βράδυ της Κυριακής κάλεσε τους υποστηρικτές της να περιμένουν το τελικό αποτέλεσμα, σημειώνοντας πως, εάν διατηρηθεί η σημερινή εικόνα, «η Σουηδία θα έχει νέα κυβέρνηση».

Οι Σοσιαλδημοκράτες αποτελούν μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις της σουηδικής πολιτικής σκηνής από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο ρόλος των Σουηδών Δημοκρατών

Ο Ουλφ Κρίστερσον έχει στηριχθεί στην κυβέρνηση από τους Σουηδούς Δημοκράτες (SD), κόμμα με νεοναζιστικές ρίζες. Ο ίδιος έχει υποσχεθεί στο SD θέσεις στο υπουργικό συμβούλιο, εφόσον καταφέρει να παραμείνει στην εξουσία.

Το κόμμα ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1980 από υποστηρικτές των Ναζί και παρέμεινε για χρόνια στο περιθώριο της πολιτικής ζωής. Το 2022 αναδείχθηκε σε δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα της χώρας, μετά την προεκλογική του εκστρατεία με επίκεντρο το βίαιο έγκλημα και τη μετανάστευση.

Η εκλογική διαδικασία στη Σουηδία

Η κατανομή των εδρών στο Ρίκσνταγκ, το σουηδικό κοινοβούλιο, γίνεται με σύστημα αναλογικής εκπροσώπησης. Για την είσοδο ενός κόμματος στο κοινοβούλιο απαιτείται ποσοστό τουλάχιστον 4%.

Στη Σουηδία έχουν διαμορφωθεί δύο μεγάλα πολιτικά μπλοκ, αποτελούμενα από τέσσερα κόμματα της δεξιάς και τέσσερα της αριστεράς. Ως αποτέλεσμα, οι κυβερνήσεις συνασπισμού και μειοψηφίας είναι αρκετά συνηθισμένες.

Η συμμετοχή στις εκλογές διαμορφώθηκε στο 80%, μειωμένη κατά τέσσερις μονάδες σε σχέση με τις εκλογές του 2022.

Το μήνυμα Άντερσον και Κρίστερσον

Μετά την άσκηση του εκλογικού της δικαιώματος την Κυριακή, η Άντερσον έθεσε το δίλημμα που, σύμφωνα με την ίδια, αντιμετωπίζουν οι Σουηδοί: μια κυβέρνηση που θα κυριαρχείται εξ ολοκλήρου από τους Σουηδούς Δημοκράτες, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ μέχρι σήμερα στη Σουηδία, ή μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία της, που θα οδηγήσει τη χώρα σε ένα νέο πνεύμα συνεργασίας.

Από την πλευρά του, ο Κρίστερσον υπογράμμισε τη σημασία να μπορέσει ο ίδιος και η συμμαχία του να συνεχίσουν το έργο τους.

«Νομίζω ότι υπάρχει ένας γνήσιος ενθουσιασμός για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το σημαντικό μας έργο», δήλωσε μετά την ψήφο του στον δήμο καταγωγής του, το Στράνγκνας.

Η εθνική ασφάλεια, η εγκληματικότητα των συμμοριών και οι δαπάνες για την κοινωνική πρόνοια ήταν τα βασικά ζητήματα που κυριάρχησαν στην προεκλογική εκστρατεία.

iefimerida.gr