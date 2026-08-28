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Η ΟΕΛΜΕΚ είδε χθες την υπουργό Παιδείας και συνεδριάζει σήμερα, η ΠΟΕΔ συνεδρίασε χθες και θα τη δει τη Δευτέρα. Αντικείμενο συζήτησης, το σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών στη Δημόσια Εκπαίδευση και το κείμενο εργασίας του υπουργείου Παιδείας που έχει τεθεί επί τάπητος.

Κατά τη χθεσινή συνάντηση της ΟΕΛΜΕΚ με την Αθηνά Μιχαηλίδου, η οργάνωση επανέλαβε τη θέση της πως θα πρέπει να διασφαλιστούν οι εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου, οι συμβασιούχοι, καθώς και αντικαταστάτες που ήδη υπηρετούν στο δημόσιο σχολείο κι επιπρόσθετα έθεσαν συγκεκριμένα σημεία προς την Υπουργό.

Όπως ανέφερε στον «Φ», ο γενικός γραμματέας της ΟΕΛΜΕΚ, Ανδρέας Μαυράτσας, «τονίσαμε ξεκάθαρα ότι βασική μας θέση είναι να διασφαλιστούν οι εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου, οι συμβασιούχοι, καθώς και αντικαταστάτες που ήδη υπηρετούν στο δημόσιο σχολείο, από τον Κατάλογο Διοριστέων, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται και να έχουν προοπτική μονιμοποίησης χωρίς να υποχρεωθούν να παρακαθίσουν σε εξέταση, λόγω της σημαντικής εμπειρίας τους στα σχολεία. Και εδώ πρέπει να υπενθυμίσω την ξεκάθαρη απόφαση της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ που αναφέρει ότι εάν δεν μπορούν να διασφαλιστούν οι πιο πάνω, ο Κατάλογος Διοριστέων πρέπει να διατηρηθεί». Την ίδια ώρα, η ΟΕΛΜΕΚ επισημαίνει ότι πρέπει να διασφαλιστούν και όσοι βρίσκονται ήδη στον Πίνακα Διορισίμων και έχουν παρακαθίσει στις υφιστάμενες εξετάσεις, με τον γενικό της γραμματέα να κάνει λόγο για «απαιτητικές εξετάσεις».

Σημειώνεται ότι ο κ. Μαυράτσας ανέφερε πως η συζήτηση άρχισε από λανθασμένη αφετηρία, εξηγώντας πως «πρώτα θα έπρεπε να έχουμε συμφωνήσει στις βασικές αρχές καθώς και στη φιλοσοφία που πρέπει να διέπουν το σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών στη Δημόσια Εκπαίδευση και μετά συζητούμε τις τεχνικές του λεπτομέρειες, όπως γίνεται τώρα». Ανέφερε, επίσης, ότι η οργάνωση έθεσε με ξεκάθαρο τρόπο στην Υπουργό, τις σοβαρές της ανησυχίες και τα προβλήματα που διαβλέπει να προκύπτουν από τον τρόπο με τον οποίο το υπουργείο Παιδείας προσανατολίζεται να διαμορφώσει και να εφαρμόσει το νέο σύστημα διορισμού.

«Θεωρούμε ότι δεν είναι δίκαιο να βρεθούν να συγκρίνονται στον ίδιο πίνακα με υποψηφίους που θα παρακαθίσουν μετά το 2027 σε μια διαφορετική και, όπως η ίδια η Υπουργός ανέφερε, πιο βατή εξέταση», σημείωσε ο κ. Μαυράτσας, διευκρινίζοντας πως «η δική μας φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη: Η μετάβαση σε οποιοδήποτε νέο σύστημα δεν πρέπει να θυματοποιήσει ανθρώπους που ήδη υπηρετούν στο δημόσιο σχολείο, ούτε ανθρώπους που ακολούθησαν τις διαδικασίες του υφιστάμενου συστήματος και πέτυχαν στις εξετάσεις που το ίδιο το κράτος καθόρισε».

Αναφορικά με σημεία που οι εκπαιδευτικές οργανώσεις θέτουν αλλά η πλευρά του Υπουργείου δεν είναι θετική, ο κ. Μαυράτσας ανέφερε ότι στη συνάντηση με την Αθηνά Μιχαηλίδου η ΟΕΛΜΕΚ της μετέφερε ότι θέλει να έχει γραπτώς και με σαφήνεια τη νομική τεκμηρίωση για όσα υποστηρίζει ότι δεν μπορούν να γίνουν και για τα οποία επικαλείται τη θέση της Νομικής Υπηρεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα είναι προγραμματισμένη η συνεδρία του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης, το οποίο θα αξιολογήσει όλα όσα τέθηκαν επί τάπητος στο Υπουργείο.

Υπουργός: Χρήσιμη η συνάντηση μας

Ερωτηθείσα για τη συνάντηση με την ΟΕΛΜΕΚ, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε στον «Φ» πως ήταν πολύ θετική και χρήσιμη καθώς δόθηκε η ευκαιρία στα δύο μέρη να συζητήσουν, να δοθούν διευκρινίσεις αλλά και να διατυπωθούν ανησυχίες. Σύμφωνα με την Υπουργό, ο διάλογος θα συνεχιστεί και με τις τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις και αφού συγκεντρωθούν οι εισηγήσεις και τα σημεία που προκαλούν συζητήσεις, θα κατατεθεί επικαιροποιημένο κείμενο.

ΠΟΕΔ: Εντοπίζει κενά στην πρόταση του Υπουργείου

Στο μεταξύ, από πλευράς της η ΠΟΕΔ εντοπίζει σημαντικά κενά και σημεία στην πρόταση του υπουργείου Παιδείας, τα οποία χρήζουν περαιτέρω διευκρίνισης. Όπως ανέφερε η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, σε δηλώσεις της στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, η διατήρηση του καταλόγου διοριστέων και μετά το 2027 αποτελεί μονόδρομο. Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια που έχουν τεθεί για τη συζήτηση του θέματος, επιρρίπτοντας την ευθύνη στο Υπουργείο.

«Δυστυχώς, για ακόμη μία φορά, ένα τόσο σοβαρό και κρίσιμο ζήτημα καλούμαστε να το συζητήσουμε μέσα σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια, με την ευθύνη για αυτή την κατάσταση να βαραίνει αποκλειστικά το Υπουργείο», είπε η κ. Βασιλείου, προσθέτοντας πως εδώ και δύο χρόνια οι εκπαιδευτικές οργανώσεις αναμένουν την πρόταση του Υπουργείου, έχοντας επανειλημμένα ζητήσει να υπάρξει έγκαιρος και ουσιαστικός διάλογος. «Αντί αυτού, σήμερα έχουμε ενώπιόν μας ένα κείμενο το οποίο, πέρα από την καθυστέρηση με την οποία κατατέθηκε, δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένο, καθώς αφήνει αναπάντητα σημαντικά ερωτήματα και δημιουργεί εύλογες ανησυχίες ως προς τις συνέπειες που ενδέχεται να έχει για τους εκπαιδευτικούς και τη στελέχωση των σχολείων», είπε. «Εύλογα, λοιπόν, διερωτόμαστε αν αυτή η παρατεταμένη καθυστέρηση ήταν σκόπιμη ή αν, τουλάχιστον, δημιουργεί σήμερα μια κατάσταση κατά την οποία επιχειρείται, υπό την πίεση του χρόνου, να επιβληθεί ως τετελεσμένη μια συγκεκριμένη θέση του Υπουργείου», ανέφερε η πρόεδρος της ΠΟΕΔ.

Στο πλαίσιο της χθεσινής του συνεδρίας, το Εκτελεστικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ, κατέληξε σε σειρά συγκεκριμένων ερωτημάτων και προβληματισμών, τα οποία θα τεθούν ενώπιον της Υπουργού την ερχόμενη Δευτέρα, με στόχο να δοθούν σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις.