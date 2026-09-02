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«Είναι μια αδικία που έγινε στον τόπο μας, ως αποτέλεσμα λανθασμένων οικονομικών πολιτικών και πρέπει να αρθεί», είπε η Αννίτα Δημητρίου μετά τη συνάντησή της με τους κουρεμένους καταθέτες. Ως εδώ καλά. Υπάρχει, όμως, μια απορία. Αφού ήταν άδικο, γιατί έγινε; Μήπως επειδή δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις σε πολλά προβλήματα; Μήπως επειδή κάποιες φορές λαμβάνονται δύσκολες αποφάσεις ακριβώς επειδή οι εναλλακτικές είναι ακόμη χειρότερες;

Εμείς αυτά τα γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε ότι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Όσοι, όμως, σήμερα που δεν κυβερνούν αφήνουν να εννοηθεί ότι υπάρχουν μαγικές λύσεις σε όλα τα προβλήματα, οφείλουν να μας εξηγήσουν γιατί δεν βρήκαν και μία τέτοια μαγική λύση για να αποφευχθεί το κούρεμα όταν κυβερνούσαν. Ή μήπως άλλη είναι η Πινδάρου σήμερα και άλλη τότε; Επειδή και αυτό θα χρειαστεί επεξήγηση. Σε αυτή την περίπτωση φυσικά ο τίτλος θα ήταν διαφορετικός: «Τους κούρεψε ο Αναστασιάδης και θα τους ξι-κουρέψει η Αννίτα»…

Ζακ.