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«Ευτυχής» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για το γεγονός ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ έφυγαν από τη χώρα και επέστρεψαν στη Βρετανία, λέγοντας ότι ο ίδιος μάλλον δεν θα τους δεχόταν πίσω.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το θέμα των «ξένων επισκεπτών» και την επιστροφή του ζεύγους στη Βρετανία, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «χαίρεται» για αυτό. «Κοιτάξτε, δεν ήμουν θαυμαστής τους. Είχα πολύ καλή σχέση με τη βασίλισσα (Ελισάβετ) και τον βασιλιά Κάρολο, τον γνώρισα σαν πρίγκιπα και σαν βασιλιά, τον ξέρω εδώ και πολύ καιρό.

Είναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος και θεωρώ ότι (οι Χάρι και Μέγκαν) συμπεριφέρθηκαν με μεγάλη ασέβεια στη βασιλική οικογένεια. Δεν μου άρεσε ο τρόπος που ενεργούσε εκείνη. Νομίζω ότι ήταν ασεβής προς τη βασίλισσα, τον βασιλιά… Δεν ξέρω, ίσως να είμαι διαφορετικός, εγώ, ειλικρινά, αν ήμουν η βασιλική οικογένεια, δεν θα τους δεχόμουν πίσω», είπε ο Τραμπ.

President Trump said Wednesday he is "not a fan" of Prince Harry and his wife, Meghan, Duchess of Sussex, and that he's "happy" the pair left the United States to return to the U.K.



"I thought they treated the royal family with great disrespect," Trump said. "I didn't like it.… pic.twitter.com/2dy7q2mYx4 — CBS News (@CBSNews) September 2, 2026

skai.gr