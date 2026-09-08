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Ο Αβέρωφ Νεοφύτου πρόταξε το παράδειγμα του Ντόναλντ Τραμπ για να πει ότι ενώ έχασε εκλογές επανήλθε και κέρδισε. Παραβλέποντας όμως ότι ο Τραμπ ήταν προηγουμένως Πρόεδρος των ΗΠΑ, έχασε εκλογές (το αποτέλεσμα των οποίων ουδέποτε αποδέχθηκε) και μετά επαναδιεκδίκησε.

Πιο δόκιμο όμως θα ήταν εάν η επικαλείτο το παράδειγμα του Γλαύκου Κληρίδη ο οποίος τα κατάφερε την τρίτη φορά που έβαλε η υποψηφιότητα. Το 1978 αποσύρθηκε, το 1983 έχασε από τον Κυπριανού, το 1988 από τον Βασιλείου και τελικά κέρδισε το 1993.

ΑΠΙΜ