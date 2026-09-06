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Το ξυπνητήρι σας ξυπνάει απότομα, οι καλοκαιρινές διακοπές τελείωσαν και ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσετε εκείνο τη λίστα γεμάτη με αδιάβαστα email.

Την ίδια ώρα την περασμένη εβδομάδα, η ζωή ήταν πολύ διαφορετική. Απολαμβάνατε βραδιές που κρατούσαν μέχρι αργά, χαλαρά πρωινά, ισορροπώντας μεταξύ οικογενειακής διασκέδασης και προσωπικού χρόνου.

Ακόμα κι αν σας αρέσει η δουλειά σας, η μετάβαση από τις διακοπές στην εργασία μπορεί να είναι δύσκολη, ειδικά τον Σεπτέμβριο, καθώς οι μέρες αρχίζουν να μικραίνουν.

Μιλώντας στο BBC, μερικοί ειδικοί προτείνουν τρόπους για να κάνετε τη μετάβαση λίγο πιο εύκολη.

Τακτοποιήστε τις μικρές εργασίες

Μπορεί να είναι δελεαστικό να ξεκινήσετε αμέσως με την πιο δύσκολη εργασία.

Όμως, η σύμβουλος καριέρας Sarah Robinson λέει ότι είναι καλύτερο να «επαναπροσαρμοστείτε σταδιακά», ξεκινώντας με μικρές, διαχειρίσιμες εργασίες και «γρήγορες επιτυχίες».

«Πρόκειται για τη δημιουργία δυναμικής, γιατί πιστεύω ότι μερικές φορές μπορεί να σας φαίνεται απλά συντριπτικό όταν έχετε ένα τεράστιο inbox», λέει.

Η σύμβουλος Susan Carr συμφωνεί. Λέει ότι δεν είναι εφικτό σε κάθε κλάδο, αλλά όπου είναι εφικτό «να είστε λίγο πιο επιεικείς με τις προσδοκίες σας για το τι πρέπει να κάνετε την πρώτη μέρα που επιστρέφετε στο γραφείο».

Η Tara Humphrey, Σύμβουλος Διοίκησης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, συνιστά να διατηρήσετε ενεργό το μήνυμα «εκτός γραφείου» την πρώτη μέρα που επιστρέφετε.

«Πρόκειται για το να κρυφτείς, αν μπορείς, απλώς για να δώσεις στον εαυτό σου λίγο χώρο να σκεφτείς».

Λέει επίσης ότι η επανένταξη στην επαγγελματική ζωή μπορεί να γίνει ευκολότερηQ με ένα σαφώς διατυπωμένο μήνυμα απουσίας, που ενθαρρύνει τους συναδέλφους να επικοινωνήσουν μαζί της όταν επιστρέψει στο γραφείο – κάτι που ανακουφίζει από το άγχος μήπως έχεις χάσει κάτι σημαντικό ενώ ήσουν σε διακοπές.

Υπάρχει και μια εναλλακτική λύση. Θυμάται έναν συνάδελφο που απλώς διέγραφε όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που του είχαν σταλεί κατά τη διάρκεια των διακοπών του.

«Είπε: Αν με θέλουν, θα επικοινωνήσουν ξανά μαζί μου».

Να παραμείνεις τουρίστας, αλλά στο σπίτι σου

Η Carr λέει ότι αξίζει επίσης να θυμόμαστε τι ήταν ευχάριστο στις διακοπές και «αν υπάρχει τρόπος να το ενσωματώσουμε περισσότερο στην καθημερινή μας ζωή».

Αν και μπορεί να μην είναι ρεαλιστικό να κάνουμε «σιέστα» κάθε μέρα, θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε να μαγειρέψουμε κάποιο ισπανικό φαγητό, πρότεινε.

Συνιστά επίσης να διατηρούμε την περιέργεια που έχουμε όταν βρισκόμαστε σε ένα νέο μέρος και να προσπαθούμε να γίνουμε τουρίστες στην ίδια μας την περιοχή.

«Αν πάμε κάπου αλλού… ίσως παρατηρούμε την αρχιτεκτονική, επισκεπτόμαστε κτίρια, και νομίζω ότι δεν εκτιμούμε πάντα ό,τι βρίσκεται ακριβώς δίπλα μας».

Η ψυχοθεραπεύτρια Joy Conlon, η οποία διευθύνει την υπηρεσία καθοδήγησης ευεξίας Alive 365, συμφωνεί.

«Φέρτε μαζί σας στο σπίτι ένα αναζωογονητικό στοιχείο από τις διακοπές. Αυτό μπορεί να είναι ένας βραδινός περίπατος, το να τρώτε χωρίς να κοιτάτε οθόνη, το να διαβάζετε πριν τον ύπνο αντί να χρησιμοποιείτε οθόνη ή απλώς το να περνάτε περισσότερο χρόνο στη φύση.

Σκεφτείτε τον ρόλο σας

Αντί να αντιμετωπίζετε τα συμπτώματα, ίσως αξίζει να εξετάσετε τη βασική αιτία της μελαγχολίας της επιστροφής στη δουλειά.

Πριν γίνει σύμβουλος, η Carr εργαζόταν ως δικηγόρος.

«Πριν πάω διακοπές, είχα μια αόριστη αίσθηση ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά και ήμουν αρκετά αγχωμένη», λέει.

«Πήγα διακοπές και, όταν επέστρεψα, ξαφνικά έκλαιγα ασταμάτητα κάθε μέρα. Δεν ήταν απλώς θέμα χρόνου προσαρμογής, ήταν ένα σημάδι ότι έπρεπε να ξανασκεφτώ τα πράγματα».

Αλλά πώς μπορείς να ξεχωρίσεις μια προσωρινή νοσταλγία για το καλοκαίρι από μια πραγματική δυσφορία με τη δουλειά σου;

«Μάλλον ακούγεται πολύ προφανές», λέει η Carr, «αλλά υποθέτω ότι ένα από τα σημάδια είναι το πόσο καιρό διαρκεί».

«Είναι η διάρκεια, αλλά ίσως και η ένταση των συναισθημάτων».

Ξαπλωμένος σε μια ξαπλώστρα, είναι εύκολο να φανταστεί κανείς ότι θα τα παρατήσει όλα και θα κάνει επανεκπαίδευση για να γίνει εκπαιδευτής καταδύσεων ή δάσκαλος γιόγκα, αλλά η Carr προειδοποιεί να μην υπάρξει «αυθόρμητη αντίδραση».

«Πρόκειται για το να αφιερώσεις χρόνο και να σκεφτείς πώς θα μπορούσες να προχωρήσεις σε μια αλλαγή».

Κλείσε τις επόμενες διακοπές σου

Δεν είναι μόνο οι ίδιες οι διακοπές που τις κάνουν τόσο απολαυστικές και ευεργετικές, αλλά και η προσμονή της αναχώρησης παίζει καθοριστικό ρόλο, λέει ο Δρ Mark Williamson, διευθύνων σύμβουλος της Action for Happiness, ενός φιλανθρωπικού οργανισμού.

Και το είδος των διακοπών ή η διάρκειά τους μπορεί να επηρεάσει το συνολικό αποτέλεσμα.

Ο Williamson επισημαίνει μια, όπως λέει, «πραγματικά εκπληκτική» έρευνα, η οποία υποδηλώνει ότι οι διακοπές με σωματική δραστηριότητα μπορεί να είναι καλύτερες για την ευεξία από το να ξαπλώνεις απλώς δίπλα στην πισίνα.

«Αν συμπεριλάβεις λίγο περπάτημα, ποδηλασία, κολύμπι και εξερεύνηση, είναι πιο πιθανό να επιστρέψεις νιώθοντας ανανεωμένος», προσθέτει.

Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι η διάρκεια των επόμενων διακοπών σας, λέει.

«Οι μακρύτερες διακοπές προσφέρουν μεγαλύτερη τόνωση, αλλά φαίνεται ότι το αποτέλεσμα εξασθενεί γρηγορότερα, εν μέρει επειδή επιστρέφετε σε ένα μεγαλύτερο βάρος.

Υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι οι συντομότερες αλλά πιο τακτικές διακοπές προσφέρουν περισσότερα οφέλη για την ευεξία. Η αναζωογόνηση από πέντε ημέρες διακοπών μπορεί να μοιάζει σχεδόν με αυτή των δέκα, αλλά μπορείτε να τις κάνετε δύο φορές πιο συχνά».

in.gr