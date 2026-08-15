Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Αντιδράσεις ξεσήκωσαν φωτογραφίες με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, τις οποίες δημοσίευσε το περιοδικό Paris Match, να κάνει τζετ σκι στη Γαλλική Ριβιέρα.

Οι φωτογραφίες, σύμφωνα με το περιοδικό είναι από τις διακοπές του Μακρόν τον φετινό Αύγουστο στο Φρούριο Μπρεγκανσόν, την προεδρική θερινή κατοικία.

«Το τελευταίο καλοκαίρι στο τιμόνι», έγραφε το Paris Match στο εξώφυλλό του, αναφερόμενο στην αποχώρηση του Μακρόν από το Μέγαρο των Ηλυσίων του χρόνου, όταν ολοκληρώνεται η δεύτερη και τελευταία θητεία του.

Στο περιοδικό, σύμφωνα με το France 24, δημοσιεύονται και άλλες φωτογραφίες του Μακρόν να κάνει, μεταξύ άλλων, foil surfing.

Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση με την επικεφαλής των Πρασίνων, Μαρίν Τοντελιέ, να δηλώνει ότι ενώ οι Γάλλοι περνούν ένα «καλοκαίρι αποκάλυψης, ο πρόεδρός μας προσφέρει στον εαυτό του ένα διαφημιστικό αφιέρωμα για τις διακοπές του».

Από την πλευρά του ο ηγέτης των Σοσιαλιστών, Ολιβιέ Φορ, υποστήριξε ότι ο Μακρόν στέλνει λάθος μήνυμα. «Κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα, ενώ η Γαλλία καίγεται και όταν πολλοί Γάλλοι δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά να πάνε διακοπές, ο πρόεδρος διασκεδάζει με ένα τζετ σκι στο Μπρεγκανσόν», είπε.

Ο γερουσιαστής Πιερ Ουζουλιάς από το κομμουνιστικό κόμμα χαρακτήρισε τις φωτογραφίες «ακατάλληλες». Όπως είπε, θα προτιμούσε να δει τον Μακρόν «σε ένα πυροσβεστικό όχημα να βοηθά τους πυροσβέστες να σβήσουν τη φωτιά. Εκεί θα έπρεπε να βρίσκεται».

Στο ρεπορτάζ που συνοδεύει τις φωτογραφίες το Paris Match αναφέρει για τις διακοπές του Μακρόν ότι είναι «επικεντρωμένες στη δουλειά», σημειώνοντας ότι έχει στηθεί ένα γραφείο και ότι «ο πρόεδρος περνά τις ημέρες του στο τηλέφωνο» αναφέροντας, επίσης, ότι το πρόγραμμα του Γάλλου προέδρου περιλαμβάνει επίσης πυγμαχία και τρέξιμο.

protothema.gr