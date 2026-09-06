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«Μάχη» με τον καρκίνο αποκάλυψε πως δίνει ο Μπρους Κάμπελ, ο γνωστός ηθοποιός που έχει υποδυθεί τον «Αυτόλυκο» στη σειρά «Ζήνα» και τον «Ας Γουίλιαμς» στο «Evil Dead».

Μιλώντας στο «The Adam Carolla Show» ο 68χρονος ηθοποιός, έκανε γνωστό πως έχει προσδόκιμο ζωής πέντε ακόμη χρόνια «περίπου».

Bruce Campbell says he has approximately 5 years to live following his diagnosis with a “treatable” but “not curable” cancer.



“The current thing is a 5-year deal.”



(via @TheAdamCarollaShow) pic.twitter.com/cc99AquHUv September 5, 2026

«Αποφάσισα, ωστόσο, πολύ συνειδητά, να ζήσω με αυτό, όχι να πεθάνω από αυτό», είπε στον παρουσιαστή Άνταμ Καρόλα. «Το τρυπάκι του καρκίνου είναι μεγάλο. Μπορείς να μπεις σε focus group 10.000 ανδρών που έχουν ακριβώς αυτό που έχεις εσύ» σχολίασε μεταξύ άλλων.

Κόντρα στην περιπέτεια της υγείας του δήλωσε ότι θα επικεντρωθεί στην προώθηση της νέας του ταινίας «Ernie & Emma», μιας ανεξάρτητης παραγωγής ντραμεντί την οποία έγραψε, σκηνοθέτησε, παρήγαγε και στην οποία πρωταγωνιστεί, όπως μετέδωσε το USA Today.

«Προχωράω παρακάτω. Έχω μια ταινία να προωθήσω. Και όταν προωθώ αυτήν την ταινία, δεν έχω τίποτα. Είμαι ελεύθερος» είπε ο Κάμπελ με τον αέρα μαχητή. «Πρέπει να το πάρεις απόφαση, αλλά πρέπει να σταματήσω όλα όσα κάνω εξαιτίας αυτού;” Όχι» απαντά ο ίδιος.

Μάλιστα, σχολίασε πως αισθάνεται «τέλεια» αυτή τη στιγμή, καθώς αρνείται να αφήσει τη μάχη που δίνει να τον εμποδίσει να ζήσει τη ζωή του.

«Ο καρκίνος, με τρομάζει εξαιτίας των δευτερευόντων παραγόντων που τον αφορούν», ανέφερε ο γνωστός ηθοποιός.

cnn.gr