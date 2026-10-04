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Ο πρώην διεθνής Άγγλος ποδοσφαιριστής Άντι Κάρολ αποκάλυψε δημόσια την ταυτότητα του άνδρα που τον κακοποίησε σεξουαλικά μέσα στο ίδιο του το σπίτι, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για τον Κέβιν Άνταμς, χορογράφο και καθηγητή χορού που έγινε γνωστός στο βρετανικό κοινό μέσα από την εκπομπή του BBC Fame Academy.

Ο Κάρολ είχε ήδη μιλήσει αναλυτικά για την επίθεση στην αυτοβιογραφία του Owning It, είχε όμως επιλέξει να μην κατονομάσει τον δράστη. Αποφάσισε τώρα να το κάνει, καθώς το όνομα του Άνταμς περιλαμβάνεται πλέον σε δημόσια διαθέσιμα δικαστικά έγγραφα.

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