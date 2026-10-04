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Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους τέσσερις γυναίκες, εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος χθες Σάββατο σε κτίριο κατοικιών στην Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν πως εξαπέλυσαν επίθεση, διευκρινίζοντας πως στόχος ήταν ηγετικό στέλεχος της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ειδικότερα, οι IDF ανέφεραν πως στόχος της επιχείρησης ήταν ο Αλί αλ Αμούντι, τον οποίο χαρακτηρίζουν «δεξί χέρι» του Γιαχία Σινουάρ, ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα που σκοτώθηκε από ισραηλινούς στρατιώτες τον Οκτώβριο του 2024. Επί του παρόντος, οι ισραηλινές αρχές δεν έχουν επαληθεύσει εάν ο Αλί αλ Αμούντι σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε.

Εκπρόσωπος των IDF δήλωσε ότι ο Αλί αλ Αμούντι συμμετείχε στον σχεδιασμό της άνευ προηγουμένου επίθεσης που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ. Ανέφερε ότι το πλήγμα διατάχθηκε αφότου εντοπίστηκε σε κτίριο κατοικιών, υποστηρίζοντας πως αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες.

«Ο Αλί αλ Αμούντι είναι ο πλέον υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και εμπλέκεται άμεσα στις τρομοκρατικές δραστηριότητες καθώς και στις προσπάθειες ανασυγκρότησης της οργάνωσης». Μπήκε στο στόχαστρο «προκειμένου να εξαλειφθεί η απειλή», σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ισραηλινό στρατό.

Πέντε νεκροί εντοπίστηκαν στο κτίριο που επλήγη στη συνοικία Ριμάλ, στο δυτικό τμήμα της Πόλης της Γάζας. Εκπρόσωπος του νοσοκομείου Αλ Σίφα δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι διακομίστηκαν τα πτώματα τεσσάρων γυναικών και ενός άνδρα.

Το κτίριο χτυπήθηκε από δύο πυραύλους, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη μικρή ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα, στην κηδεία δύο εκ των θυμάτων της επίθεσης, της 56χρονης Μεϊσά Αμπού Νταούντ και της 36χρονης κόρης της, Μέρι αλ Νατζάρ.

Ο Ιχάμπ Αγιάντ, συγγενής των θυμάτων, δήλωσε αγανακτισμένος: «Δεν πετάξαμε πέτρες ούτε εκτοξεύσαμε ρουκέτες. Αν ένα παιδί από εμάς κρατάει μια πέτρα, το αποκαλούν τρομοκράτη και δολοφόνο. Αλλά εκείνοι διαθέτουν το ισχυρότερο οπλοστάσιο και καταστρέφουν τα πάντα».

AΠΕ – ΜΠΕ