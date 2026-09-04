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ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Γεωργίου – Τίφα Κατερίνα, Λεωφ. Κυρηνείας 100. Απέναντι από εκκλησία Αγίου Ανδρέα, Πλατύ, Αγλαντζιά, τηλ. 22340340, 22514500.
Ιακωβίδης Κωνσταντίνος, Κρήτης 6Γ. Πλαγιόδρομος «Debenhams Central», μετά τη διασταύρωση «Τρουλλίδη», Λευκωσία, τηλ. 22752877, 22255058.
Βρακάς Δημήτρης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 265. Έναντι «Marks & Spencer», Λακατάμια, τηλ. 22384900.
Χριστοφίδης Χάρης, Περικλέους 39Α. Μεταξύ φώτων τροχαίας «Κώστας Θεοδώρου» και «Κληματαριά», Στρόβολος, τηλ. 22511351, 22319454.
Γεωργίου Χάρις, 28ης Οκτωβρίου 1, κατ.11. Δίπλα από παγωτά «Παπαφιλίππου», Έγκωμη, τηλ. 22255535, 94056656.
Χριστοφόρου Στέλιος, Ηνωμένων Εθνών 18Α, Δάλι, τηλ. 22573035, 22431515.
ΛΕΜΕΣΟΣ
Θεοδώρου Δήμητρα, Ηλία Καννάουρου 19. Πλησίον φώτων τροχαίας Ύψωνα, απέναντι από πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ, Ύψωνας, τηλ. 25393171, 99134478.
Παπαφυλακτού – Τερίδη Ελένη, Λεωφ. Ομονοίας 37. Δίπλα από ζαχαροπλαστείο «Ερμής», Λεμεσός, τηλ. 25567526, 25714469.
Γρηγορίου Γρηγόρης, Κωστή Παλαμά 37Β. Άγιος Νεκτάριος, βορείως Λανιτείου, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25754111, 99518413.
Γεωργίου Γεώργιος, Λεωφ. Αμαθούντας 104, shop 14. Απέναντι από «Four Seasons», «Zavos Center», δίπλα από «Pizza Hut», Άγιος Τύχωνας, τηλ. 25431454, 96143433.
ΛΑΡΝΑΚΑ
Ρωτή Χριστοφόρα, Κυριάκου Μάτση 5,κατ. 1. Έναντι «SUPER DISCOUNT STORE», σύνορα Λιβάδια – Αραδίππου, Λιβάδια, τηλ. 24400897, 97790853.
Σωκράτους – Κυπριανού Ελένη, Κιλκίς 15-17, «Αντρούλλα Court», κατ. 4. Πλησίον Σχολής Καλογραιών, Λάρνακα, τηλ. 24651035, 24624163.
Ανδρέου Νίκη, Γεωργίου Χριστοδουλίδη 5. Μεταξύ κυκλικού κόμβου «Kleima» και κυκλικού κόμβου νέου ΓΣΖ, Λάρνακα, τηλ. 24250900.
ΠΑΦΟΣ
Χαραλάμπους Πηνελόπη, Ακαμαντίδος 4. Δίπλα από περίπτερο «Time Out», Πάφος, τηλ. 26943222, 26272151.
Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία, Αρσινόης 9, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321745, 99214260.
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Μιχαήλ Ελένη, Λεωφ. Πρωταρά 177. Δρόμος υπεραγοράς «ΜΕΤRΟ», Παραλίμνι, τηλ. 23811031, 23827336.
Πιττάτζιη Κορνηλία, 1ης Απριλίου 10Γ. Πλησίον Ελληνικής Τράπεζας (πρώην Συνεργατική), Σωτήρα, τηλ. 23824730, 23823308.