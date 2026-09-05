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Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα διερευνά η Αστυνομία στην επαρχία Πάφου, μετά από καταγγελία που υπέβαλε σήμερα στο ΤΑΕ Πάφου άνδρας ηλικίας 61 ετών.

Συγκεκριμένα, στα μέσα Φεβρουαρίου 2026, ο 61χρονος εντόπισε, μέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης, διαφήμιση που αφορούσε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Ακολούθως, επικοινώνησε μέσω τηλεφωνικής εφαρμογής με άγνωστη γυναίκα, η οποία μιλούσε στην αγγλική γλώσσα και, ακολουθώντας τις οδηγίες της, μετέτρεψε το χρηματικό ποσό των €6.200 σε κρυπτονομίσματα συγκεκριμένου τύπου μέσω τραπεζικού του λογαριασμού, τα οποία στη συνέχεια μετέφερε σε άγνωστο ηλεκτρονικό πορτοφόλι για σκοπούς επένδυσης. Μέσω συνδέσμου που του είχε αποσταλεί, παρακολουθούσε την πορεία της επένδυσης του. Όταν η επένδυση φάνηκε να παρουσιάζει σημαντικό κέρδος και ζήτησε να του επιστραφούν τα χρήματα του, του ζητήθηκε να καταβάλει το ποσό των €3.222. Τότε αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη και διέκοψε κάθε επικοινωνία με την άγνωστη γυναίκα.

Τον Μάρτιο του 2026, ο 61χρονος δέχθηκε εκ νέου επικοινωνία μέσω τηλεφωνικής εφαρμογής από δύο άγνωστα πρόσωπα, τα οποία μιλούσαν στην ελληνική γλώσσα και ισχυρίστηκαν ότι ασχολούνταν με τον εντοπισμό χρημάτων που είχαν χαθεί από διαδικτυακές απάτες. Τα εν λόγω πρόσωπα τον διαβεβαίωσαν ότι θα τον βοηθούσαν να ανακτήσει χρήματα και να εξαργυρώσει κέρδη που φέρεται να είχε αποκομίσει από προηγούμενες επενδύσεις του σε κρυπτονομίσματα.

Αφού πείστηκε από τους ισχυρισμούς των υπόπτων, ο 61χρονος, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 20/03/2026 και 27/07/2026, προέβη σε σειρά τραπεζικών εμβασμάτων προς τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό που του υποδείχθηκαν από τα άγνωστα πρόσωπα. Τα εν λόγω χρηματικά ποσά φέρεται να καταβλήθηκαν με την πρόφαση ότι αφορούσαν έξοδα, αμοιβές και φορολογικές επιβαρύνσεις.

Καθώς δεν έλαβε οποιοδήποτε χρηματικό ποσό, αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης. Σύμφωνα με την καταγγελία του, οι δράστες απέσπασαν συνολικά χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις €77.600.

Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Πάφου.