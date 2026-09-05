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Στη σύλληψη 42χρονου προχώρησε χθες η Αστυνομία στη Λευκωσία, αφού εντοπίστηκε να οδηγεί κλοπιμαίο αυτοκίνητο, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και μικρή ποσότητα κάνναβης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 5 το απόγευμα, μέλη του Υποσταθμού Λήδρας έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ο 42χρονος, ωστόσο, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει.

Οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν και, σε κάποιο σημείο, ο ύποπτος εγκατέλειψε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει πεζός. Ακινητοποιήθηκε λίγο αργότερα από τα μέλη της Αστυνομίας.

Από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι το όχημα είχε δηλωθεί ως κλοπιμαίο στις 27 Αυγούστου στην επαρχία Αμμοχώστου. Παράλληλα, οι πινακίδες εγγραφής που έφερε ανήκαν σε άλλο όχημα και επίσης είχαν δηλωθεί ως κλοπιμαίες.

Σε έρευνα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μικρή ποσότητα κάνναβης.

Ο 42χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Τις εξετάσεις συνεχίζουν ο Αστυνομικός Σταθμός Ομορφίτας, το Επαρχιακό Κλιμάκιο Λευκωσίας της ΥΚΑΝ και το ΤΑΕ Αμμοχώστου.