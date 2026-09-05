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Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, επιχείρησε να περιορίσει τον αντίκτυπο της αμερικανικής απόφασης για την επιβολή κυρώσεων στην τουρκική Golen Global Investment Bank και δύο θυγατρικές της, υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα αφορούν συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και όχι την Τουρκία ή το τραπεζικό της σύστημα.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί την τράπεζα ότι διευκόλυνε χρηματοοικονομικές συναλλαγές υπέρ της ιρανικής Δύναμης Quds.

Στο στόχαστρο συγκεκριμένα ιδρύματα

Η αμερικανική απόφαση αφορά την Golden Global Investment Bank, καθώς και τις Golden Global Portfolio Management και Golden Global Asset Leasing. Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, τα συγκεκριμένα ιδρύματα παρείχαν στο Ιράν κρίσιμη πρόσβαση στο διεθνές τραπεζικό σύστημα και διευκόλυναν συναλλαγές δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό της Δύναμης Quds των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Ο Μπάρακ, σε δήλωσή του που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόνισε ότι η απόφαση δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως μέτρο κατά της Τουρκίας ή του τουρκικού τραπεζικού συστήματος.

Όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης: «Θέλουμε να τοποθετήσουμε αυτή την ενέργεια στο σωστό πλαίσιο, διότι το πλαίσιο είναι το παν και η σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Δημοκρατίας της Τουρκίας είναι πολύ μεγαλύτερη από οποιονδήποτε οργανισμό ή οποιαδήποτε μεμονωμένη ημέρα».



Η πίεση προς το Ιράν

Ο Μπάρακ παρουσίασε τις κυρώσεις ως μέρος της αμερικανικής εκστρατείας μέγιστης πίεσης κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιχειρεί να κλείσει σταδιακά τα κανάλια μέσω των οποίων η Τεχεράνη διακινεί και νομιμοποιεί τα έσοδά της.

Ο Αμερικανός πρέσβης ανέφερε: «Η εκστρατεία μέγιστης πίεσης της Ουάσιγκτον κατά του ιρανικού καθεστώτος βασίζεται στο να κλείνουν, ένα προς ένα, τα κανάλια μέσω των οποίων η Τεχεράνη ξεπλένει τα έσοδα που προέρχονται από τις δραστηριότητές της. Πρόκειται για μια στοχευμένη και νόμιμη εφαρμογή του νόμου και οι ΗΠΑ δεν απολογούνται επειδή προστατεύουν την αρχιτεκτονική πάνω στην οποία βασίζεται το έντιμο εμπόριο παντού».



«Σοβαρό λάθος» η ερμηνεία κατά της Τουρκίας

Ο Μπάρακ επιχείρησε παράλληλα να αποκλείσει οποιαδήποτε ερμηνεία των κυρώσεων ως αμερικανική κρίση για την Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι η ίδια η Άγκυρα έχει συμφέρον στη διατήρηση ενός αξιόπιστου τραπεζικού συστήματος.

Όπως σημείωσε: «Εδώ ή στην Άγκυρα, θα ήταν σοβαρό λάθος να ερμηνευθεί αυτό το μέτρο περιορισμένου πεδίου ως κρίση εναντίον της Τουρκίας. Στην πραγματικότητα, δεν είναι καθόλου έτσι. Το συμφέρον της ίδιας της Τουρκίας έγκειται σε ένα καθαρό, αξιόπιστο τραπεζικό σύστημα, απρόσιτο σε εκείνους που θέλουν να το εκμεταλλευτούν· καμία άλλη χώρα δεν έχει μεγαλύτερο συμφέρον από την Τουρκία να διασφαλίσει ότι οι δικοί της οργανισμοί δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς που η ίδια η κυβέρνησή της δεν θα ενέκρινε ποτέ».

Έπαινος στην τουρκική συνεργασία και συμμαχία

Ο Αμερικανός πρέσβης αναφέρθηκε θετικά στη στάση των τουρκικών αρχών μετά την επιβολή των κυρώσεων, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα επέλεξε τη συνεργασία και τη διαφάνεια αντί να αντιμετωπίσει τις αμερικανικές καταγγελίες ως προσβολή.

Ο Μπάρακ επιχείρησε να εντάξει την υπόθεση στο ευρύτερο πλαίσιο των αμερικανοτουρκικών σχέσεων, υποστηρίζοντας ότι οι διαφωνίες και οι τριβές αποτελούν αναμενόμενο στοιχείο μιας σχέσης μεταξύ συμμάχων.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα εξέφρασε μάλιστα την εκτίμηση ότι η υπόθεση δεν θα επιβαρύνει μακροπρόθεσμα τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, αλλά θα μπορούσε, αντιθέτως, να λειτουργήσει ως ένδειξη της ανθεκτικότητας της συμμαχίας.

Η Golden Global απορρίπτει τις κατηγορίες

Η Golden Global Investment Bank, από την πλευρά της, αρνήθηκε τις αμερικανικές κατηγορίες και ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης επιβολής κυρώσεων.

Η τράπεζα υποστήριξε ότι δεν πραγματοποίησε, άμεσα ή έμμεσα, επιχειρηματική δραστηριότητα ή συναλλαγή με τα συγκεκριμένα πρόσωπα ή ιδρύματα και ότι από την ίδρυσή της τηρεί τους τουρκικούς και διεθνείς τραπεζικούς κανονισμούς.

protothema.gr