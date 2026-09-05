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Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση είναι η σημαντικότερη μεταρρύθμιση που αναλαμβάνει η Κυβέρνηση στο παρόν έτος, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας ο οποίος σημείωσε ότι «μέσα στον Σεπτέμβριο καταθέτουμε στη Βουλή των Αντιπροσώπων το νομοσχέδιο για τον πρώτο πυλώνα, το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

Σε χαιρετισμό του σε Μουσική Βραδιά στην Πλατεία της Αγροκηπιάς, ο κ. Μουσιούττας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου είπε ότι οι βασικοί στόχοι περιλαμβάνουν την επάρκεια των συντάξεων, ώστε οι συντάξεις να βελτιωθούν ουσιαστικά.

Πρόσθεσε ότι «η μεταρρύθμιση φέρνει αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, με τη μεγαλύτερη στήριξη να κατευθύνεται εκεί όπου υπάρχει και η μεγαλύτερη ανάγκη, στους χαμηλοσυνταξιούχους μας, δηλαδή αποδίδεται δικαιοσύνη, ώστε τα βάρη και τα οφέλη να μοιράζονται δίκαια και βιωσιμότητα, ώστε το σύστημα να παραμένει εύρωστο και για τα παιδιά και τα εγγόνια μας».

Όπως ανέφερε ο Υπουργός, η ίδια λογική διατρέχει και τη φορολογική μεταρρύθμιση που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2026, η οποία αποτελεί ένα δικαιότερο σύστημα, με υψηλότερο αφορολόγητο και με εκπτώσεις που αναγνωρίζουν πραγματικά βάρη των νοικοκυριών, όπως τις σπουδές των παιδιών, τα ενοίκια και τις δόσεις των δανείων.

«Στην πράξη, σημαίνει περισσότερα χρήματα εκεί όπου τα έχει πραγματικά ανάγκη η οικογένεια», είπε ο κ. Μουσιούττας, σημειώνοντας ότι στο ίδιο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο εντάσσεται και η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση «με το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου να αντικαθιστά μια τυπική και μονοδιάστατη διαδικασία με ένα σύστημα διαμορφωτικού χαρακτήρα».

Καταλήγοντας ο Υπουργός Εργασίας εξέφρασε την ευαρέσκειά του για την παρουσία του στην Αγροκηπιά και ευχήθηκε όπως η κοινότητα, «συνεχίσει να είναι αυτό που είναι, δηλαδή, ένα χωριό μικρό στον χάρτη, αλλά μεγάλο στην ιστορία, στη φιλοξενία και στην ψυχή.

ΚΥΠΕ