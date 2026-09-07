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Η νέα σχολική χρονιά άρχισε επίσημα στη Μέση Εκπαίδευση, με την επιστροφή πέραν των 46.000 μαθητών.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος μαθητές – κυρίως τελειόφοιτοι – τήρησαν το «έθιμο της πίντας». Ξενύχτησαν από το βράδυ της Κυριακής στα σχολεία τους, όπου αρκετούς από αυτούς τους βρήκε το ξημέρωμα, και παράλληλα, ανάγκασαν αστυνομία, υπουργείο Παιδείας αλλά και τους κατοίκους περιοχών που γειτνιάζουν με σχολεία, να βρίσκονταν στο πόδι όλο το βράδυ. Σε αριθμό σχολείων που είχαν συγκεντρωθεί μαθητές για την «πίντα», βρέθηκε και η υπουργός Παιδείας με άλλα στελέχη του Υπουργείου.

Σε αρκετές περιπτώσεις, ρίχνονταν κροτίδες, η μουσική έπαιζε δυνατά ενώ κάποιοι μαθητές έβαλαν φωτιές σε καλάθους, σύμφωνα με επίσημη αστυνομική ενημέρωση.

Η συνήθεια αυτή παρατηρείται συνήθως σε κάποια Λύκεια, τα τελευταία χρόνια, με το υπουργείο Παιδείας μέρες πριν από την έναρξη των σχολείων, να πραγματοποιεί συσκέψεις με εμπλεκόμενους φορείς ειδικά για το ζήτημα αυτό.

Πέραν από την «πίντα», υπάρχει και η «έφοδος», η οποία σε αρκετές περιπτώσεις προβληματίζει περισσότερο τους διευθυντές των σχολείων και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Κι αυτό διότι, η «έφοδος» γίνεται το πρωί από άλλη μερίδα μαθητών, αφού αρχίσει η σχολική μέρα. Σε ορισμένα Λύκεια μαθητές κάνουν έφοδο κρατώντας πανό και φωτοβολίδες, τις οποίες ρίχνουν μέσα στην αυλή.

Εκτός όμως από αυτή τη δράση των μαθητών, το πρωινό της Δευτέρας υπήρξε ακόμα ένας πονοκέφαλος. Το κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους.

Πολλοί οδηγοί έσπευσαν πρωί – πρωί να αναρτήσουν στο διαδίκτυο τον Γολγοθά που βίωσαν μέχρι να φτάσουν στην εργασία τους. Πολλοί εξ αυτών, ρωτούσαν γιατί σήμερα η κίνηση ήταν κατά πολύ πιο αυξημένη σε σχέση με τις υπόλοιπες μέρες, για να πάρουν απάντηση από άλλους οδηγούς ότι «σήμερα άρχισαν τα σχολεία». Κάποιοι δε, φρόντισαν να υπενθυμίσουν ότι η επόμενη εβδομάδα αναμένεται χειρότερη καθώς, τη ερχόμενη Δευτέρα θα ανοίξουν και τα δημοτικά σχολεία.