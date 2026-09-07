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Zoύμε στην εποχή της εικόνας και των εντυπώσεων κι αυτό δεν αλλάζει. Καλό όμως είναι να γνωρίζουμε και τι γίνεται κάτω από την επιφάνεια που συνήθως εντυπωσιάζει και σε αυτή στεκόμαστε. Αυτό έκανε το Euractiv σε ρεπορτάζ πολιτικό come back του Ηλία Κασιδιάρη στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας. Θύμισε ότι «το όνομά του επανεμφανίστηκε στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού, όταν ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Έλον Μασκ αναδημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X μια ανάρτηση που παρουσίαζε τον Κασιδιάρη ως αδικημένο από το δικαστικό σύστημα λόγω του αιτήματός του για πρόωρη αποφυλάκιση».

Το Euractiv αναφέρεται εκτενώς στα νομικά εμπόδια που υπάρχουν για την συμμετοχή του Κασιδιάρη στις εκλογές λόγω της καταδίκης του για την διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή και της νομοθεσίας για τον έλεγχο της «αυθεντικής ηγεσίας» των πολιτικών κομμάτων που θέλουν να συμμετάσχουν στις εκλογές. Στα κυπριακά πολιτικά πράγματα είναι γνωστό ποιόν στηρίζει ο Έλον Μασκ…

ΟΥΦ