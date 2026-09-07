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Το κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο της Τζακάρτας, πρωτεύουσας της Ινδονησίας, ανακοίνωσε, όπως και άλλα έξι αεροδρόμια του αρχιπελάγους, την παράταση της αναστολής λειτουργίας τους τουλάχιστον έως τις 18:00 τοπική ώρα (14:00 ώρα Κύπρου), εξαιτίας της ηφαιστειακής έκρηξης.
Η έκρηξη έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές, εμποδίζοντας δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες να φτάσουν στους προορισμούς τους, καθώς 2.300 πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή αναμένεται να καθυστερήσουν.
«Εξαιτίας της αύξησης της εκρηκτικής δραστηριότητας στο όρος Άνακ Κρακατόα, οι πτήσεις σε πολλά αεροδρόμια έχουν ανασταλεί», ανέφερε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης η Angkasa Pura, διαχειρίστρια του αεροδρομίου.
Η εταιρεία συνέστησε στους επιβάτες να ενημερώνονται τακτικά για την κατάσταση της πτήσης τους, επικοινωνώντας με τις αεροπορικές εταιρείες.
Το ηφαίστειο Άνακ Κρακατόα (που σημαίνει «το παιδί του Κρακατόα») εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας το Σάββατο, όταν άρχισαν εκροές λάβας και άλλων πυροκλαστικών ροών και ακούστηκαν εκρήξεις σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων. Νέες εκρήξεις ακούστηκαν χθες, σύμφωνα με την ινδονησιακή υπηρεσία ηφαιστειολογίας.
Η πιθανότητα νέας έκρηξης παρέμενε υψηλή και σήμερα, πρόσθεσε η ίδια πηγή.
«Η απειλή που συνδέεται με ενδεχόμενη έκρηξη προέρχεται από την εκτίναξη πυρακτωμένων βράχων» που θα συνοδεύονται από μεγάλες ποσότητες ηφαιστειακής τέφρας, ενώ «άλλος δυνητικός κίνδυνος είναι οι ροές λάβας» αν η εκρηκτική δραστηριότητα ξαναρχίσει και συνεχιστεί, διευκρίνισε η υπηρεσία.
Ανάμεσα στα αεροδρόμια που θα παραμείνουν κλειστά είναι δυο στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, ανάμεσά τους ένα που χρησιμοποιείται κι από την πολεμική αεροπορία.
Οι ακυρώσεις, οι καθυστερήσεις και οι εκτροπές των πτήσεων πλήττουν συνολικά 270.000 επιβάτες, σύμφωνα με το ινδονησιακό υπουργείο Μεταφορών.
Κάπου χίλιες πτήσεις επρόκειτο να αναχωρήσουν ή να αφιχθούν στο κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας.
Στο στενό που χωρίζει τα νησιά Ιάβα και Σουμάτρα, το ηφαίστειο Άνακ Κρακατόα παρουσιάζει σποραδική δραστηριότητα αφότου αναδύθηκε τον περασμένο αιώνα, σε καλντέρα που σχηματίστηκε έπειτα από την έκρηξη του 1883 — όταν ονομαζόταν Κρακατόα.
Εκείνη η καταστροφή ήταν από τις χειρότερες στην ιστορία: εκτιμάται πως είχαν χάσει τη ζωή τους κάπου 35.000 άνθρωποι.
Τσουνάμι το 2018, εξαιτίας της κατάρρευσης κάποιων τμημάτων του Άνακ Κρακατόα, στοίχισε τη ζωή σε 429 ανθρώπους και ανάγκασε χιλιάδες κατοίκους να εκτοπιστούν.
Η Ινδονησία, πελώριο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας, βρίσκεται πάνω από τον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς στον Ειρηνικό ωκεανό, όπου η ηφαιστειακή και η σεισμική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα έντονη διότι στο υπέδαφος προσκρούουν τεκτονικές πλάκες.