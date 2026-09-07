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Απαντήσεις για τη μοιραία πτήση που κόστισε τη ζωή σε δύο αξιωματικούς της Πολικής Αεροπορίας, αναζητούν οι ερευνητές που έχουν πλέον όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τη συντριβή του F-4 Phantom στην Τανάγρα.

Σε ενδελεχή εξέταση έχουν τεθεί τα βίντεο από κάμερες και κινητά τηλέφωνα που κατέγραψαν τη μοιραία πτήση του F-4 Phantom στην Τανάγρα, καθώς η επιτροπή διερεύνησης του αεροπορικού δυστυχήματος συγκεντρώνει κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να φωτίσει τα αίτια της τραγωδίας που κόστισε τη ζωή σε δύο έμπειρους πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στρατιωτικές πηγές επισημαίνουν ότι η συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων δεδομένων αναμένεται να συμβάλει στην εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, ενώ η έρευνα βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Η πορεία που προέβλεπε το σχέδιο πτήσης

Το σχέδιο πτήσης περιλάμβανε την απογείωση του αεροσκάφους, την ταχεία άνοδό του, μια αριστερή στροφή και το πέρασμα πάνω από τους θεατές του Athens Flying Week. Στη συνέχεια προβλεπόταν μια κρίσιμη δεξιά στροφή, μέσω της οποίας το Phantom θα επανερχόταν σε ευθεία πορεία με τον διάδρομο, πετώντας σε πολύ χαμηλό ύψος και με υψηλή ταχύτητα.

Ήταν κατά τη διάρκεια αυτής της δεξιάς στροφής, σε απόσταση περίπου 2-3 ναυτικών μιλίων από τον διάδρομο της Τανάγρας, όταν το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος.

Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον όλα τα διαθέσιμα ευρήματα, μεταξύ των οποίων τα συντρίμμια, τα καθίσματα, το οπτικό υλικό, αλλά και τις συνομιλίες με τον πύργο ελέγχου, χωρίς μέχρι στιγμής να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο.

Το αεροσκάφος κατέπεσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ανάμεσα σε δύο αποθήκες, οι οποίες στη συνέχεια τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Τανάγρα: Bίντεο ντοκουμέντο από τη συντριβή του Phantom

A HAF F-4 Phantom II just crashed at the Athens Fling Week airshow. We can only hope for the best, but I saw no parachutes. He hit the ground coming out of a turn. pic.twitter.com/JtW4YdPJ5x September 5, 2026

Βαρύ πένθος για τους δύο πιλότους

Βαρύ είναι το κλίμα στον Πύργο, τόπο καταγωγής του 40χρονου επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος αφήνει πίσω του ένα παιδί ηλικίας 5 ετών.

Ανείπωτη είναι η θλίψη και στα Πράμαντα Τζουμέρκων για τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος ετοιμαζόταν να βαφτίσει την κόρη του. Ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Νίκος Βούτσης τον αποχαιρέτησε με συγκινητική ανάρτηση, ενώ συγγενείς και φίλοι κάνουν λόγο για δύο αφοσιωμένους οικογενειάρχες και ιδιαίτερα έμπειρους χειριστές.

Οι δύο πιλότοι είχαν περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης στον τύπο του Phantom και εξειδίκευση στη δίωξη και τον βομβαρδισμό. Έχασαν τη ζωή τους λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη της αεροπορικής επίδειξης.

Χιλιάδες θεατές παρακολούθησαν την τραγωδία, βλέποντας το αεροσκάφος να χάνει ύψος και να καταλήγει στο έδαφος, μέσα σε πυκνό μαύρο καπνό.

Συντρίμμια σε εργοστάσιο στα Οινόφυτα

Τμήμα του Phantom κατέληξε σε εργοστάσιο στα Οινόφυτα, ενώ συντρίμμια του αεροσκάφους εκσφενδονίστηκαν σε απόσταση δεκάδων μέτρων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε δύο εργοστάσια που τυλίχθηκαν στις φλόγες, με τον πυκνό καπνό να δυσχεραίνει το έργο των σωστικών συνεργείων.

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 14:55, το αεροσκάφος της 338 Μοίρας της 177 Πτέρυγας Μάχης κατέπεσε, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο αξιωματικοί.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κήρυξε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ πολιτικοί και θεσμικοί φορείς εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια των δύο πιλότων.

Στο μικροσκόπιο τα ευρήματα από το σημείο της συντριβής

Στην περιοχή όπου σημειώθηκε η συντριβή, περίπου 2-3 ναυτικά μίλια από την αεροπορική βάση, οι αρχές έχουν αποκλείσει μεγάλη έκταση και προχωρούν στη συλλογή ευρημάτων, τα οποία θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή διερεύνησης του αεροπορικού δυστυχήματος.

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, κατά τη διάρκεια της απότομης δεξιάς στροφής το φτερό του αεροσκάφους φαίνεται να ήρθε σε επαφή με αντικείμενο που προεξείχε, γεγονός που φέρεται να προκάλεσε την πτώση και την έκρηξη που ακολούθησε.

Το τρισάγιο στη μνήμη των δύο πιλότων

Το πρωί της Κυριακής, στο Ησυχαστήριο του Αγίου Πορφυρίου στις Μηλιές, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τέλεσε τρισάγιο στη μνήμη των δύο ιπταμένων.

Ο Μακαριώτατος αναφέρθηκε στο τραγικό περιστατικό εκφράζοντας τη βαθιά του οδύνη και υπογραμμίζοντας την ανάγκη οι οικογένειες των δύο πιλότων να στηριχθούν με προσευχή.

«Έφυγαν από τη ζωή δύο νέοι άνθρωποι, οι οποίοι ξεκίνησαν την πορεία τους με χρηστές ελπίδες και όνειρα, έχοντας το μέλλον μπροστά τους και την αγάπη των δικών τους. Χάθηκαν όμως υπηρετώντας το καθήκον, με βαθιά αφοσίωση στην Πατρίδα. Αυτή την ώρα η σκέψη μας βρίσκεται κοντά στις οικογένειές τους, στους γονείς τους και σε όλους εκείνους που τους αγάπησαν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος.

Ιωάννης Μπλέσιας και Δημήτρης Πέτρου: Δύο έμπειροι πιλότοι έφυγαν από τη ζωή -Συγκλονιστικές μαρτυρίες των δικών τους ανθρώπων

Οι δύο πιλότοι του Phantom έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν το πλήθος και τους κατοίκους στην περιοχή της Τανάγρας. Αμφότεροι αφήνουν πίσω τους ανήλικα παιδιά, ηλικίας 5 ετών και 5 μηνών.

Άνθρωποι από το οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον μίλησαν στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star για τους δύο αδικοχαμένους πιλότους και τις ζωές που άφησαν πίσω τους.

Ιωάννης Μπλέσιας: Η ζωή του ήταν συνδεδεμένη με τα Phantom

«Με χαμόγελο πήγαινε για δουλειά, με χαμόγελο πέταγε, με χαμόγελο έφυγε», ανέφερε ο Χρήστος Κούλης, φίλος του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια.

Η Πολεμική Αεροπορία ήταν μέρος της ζωής του από μικρή ηλικία, καθώς ο πατέρας του ήταν στρατιωτικός και εργαζόταν ως τεχνικός αεροσκαφών στην 117 Πτέρυγα Μάχης.

Ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας

«Ο Γιάννης ζούσε για τα Phantom. Ήταν ένας πιλότος που ήταν εξαιρετικά ικανός, υπηρετούσε με πειθαρχία, πάντα έτοιμος», είπε ο φίλος του, Χαράλαμπος Λαμπρόπουλος.

Ο Ιωάννης Μπλέσιας ήταν μοναχοπαίδι και αποτελούσε το καμάρι της οικογένειάς του. Το 2009 ορκίστηκε στη Σχολή Ικάρων. Εκτός από την αγάπη του για τις μηχανές, αγαπούσε και το ποδόσφαιρο, έχοντας αγωνιστεί στην ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας.

Καταγόταν από τον Πύργο, όπου και ζούσε με τη σύζυγό του και το 5 ετών παιδί τους. Γείτονάς του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μόνο με Phantom πέταγε όλη του τη ζωή. Ήξερε πολύ καλά το αεροσκάφος».

Ο τελευταίος που επικοινώνησε με τον Τουρούτσικα

Ο 40χρονος επισμηναγός είχε βρεθεί στον πύργο ελέγχου κατά την τραγωδία της Ανδραβίδας και ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου με τον αδικοχαμένο Τουρούτσικα, λίγο πριν από την πτώση του Phantom τον Ιανουάριο του 2023.

«Ο Τουρούτσικας ήταν κολλητός του Γιάννη και έτυχε ο Γιάννης να είναι στον Πύργο ελέγχου», αποκάλυψε ο φίλος του, Χρήστος Κούλης.

Δημήτρης Πέτρου: Από μικρός ήθελε να γίνει πιλότος

Ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου ήταν Ηπειρώτης και είχε θέσει ως στόχο της ζωής του να υπηρετήσει την Ελλάδα. Αν και αρχικά βρισκόταν κοντά στα αεροσκάφη, το όνειρό του ήταν να βρεθεί ο ίδιος στο πιλοτήριο.

«Από μικρός ήθελε να γίνει πιλότος, δεν ήθελε να μείνει μηχανικός αεροσκαφών. Θεωρούσε πιο ουσιαστικό τη δύναμη να προστατεύσει τη χώρα», ανέφερε στο Star ο θείος του.

Ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου

Ο φίλος του, Ανέστης Τζοβάρας, περιέγραψε τον ενθουσιασμό του όταν πετούσε πάνω από τα Γιάννενα.

«Όταν ήταν για να έρθει στα Γιάννενα για πτήση με το αεροπλάνο μας έστελνε μήνυμα και μας έλεγε ότι 5 η ώρα θα περάσω από πάνω. Πέταγε πάνω από το συνεργείο ή από το σπίτι. Ήταν λες και ο άνθρωπος πετούσε στ’ αληθινά», είπε.

Θέλουν να τον τιμήσουν με προτομή στον Πολυστάφυλο

Στο χωριό του πατέρα του, τον Πολυστάφυλο στην Πρέβεζα, εκφράζεται η επιθυμία να τιμηθεί ο Δημήτρης Πέτρου με την κατασκευή προτομής στην πλατεία.

«Να φτιάξουμε μια προτομή στην πλατεία του χωριού. Ερχόταν πάντα στον Πολυστάφυλο, πετούσε και πολύ χαμηλά κι εμείς ξέραμε όταν έπεφτε πολύ χαμηλά, ξέραμε ότι ήταν ο Δημήτρης», ανέφερε ο πρόεδρος της κοινότητας, Κωνσταντίνος Καραβίδας.

Το ερχόμενο Σάββατο ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου επρόκειτο να ζήσει μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής του, καθώς θα βάπτιζε την μόλις 5 μηνών κόρη του.

Οι ημερομηνίες των κηδειών

Η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου θα πραγματοποιηθεί στον Κατσικά Ιωαννίνων την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου.

Μία ημέρα αργότερα, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στον Πύργο θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια.

iefimerida.gr