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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα το πρωί τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου κ. Andy Burnham, τον οποίο συνεχάρη θερμά για την ανάληψη των καθηκόντων του και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στην άσκηση των νέων του ευθυνών. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να έχουν την πρώτη τους συνάντηση εντός Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Κατά την επικοινωνία, οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν στις ιστορικές και πολυδιάστατες διμερείς σχέσεις Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν εισέλθει σε μια ιδιαίτερα στενή και ουσιαστική φάση, καθώς και στις σημαντικές προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας των δύο χωρών σε κρίσιμους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι η περαιτέρω ενίσχυσή τους αποτέλεσε μία από τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία μιας ισχυρότερης και στενότερης σχέσης μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελλών. Επανέλαβε, παράλληλα, την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνεχίσει να διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο προς την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε ότι η επίλυση του Κυπριακού παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά του και ενημέρωσε τον Βρετανό Πρωθυπουργό για τις εν εξελίξει προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τη σημασία της παρούσας συγκυρίας για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου, όπως καθορίζεται από τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υπογράμμισε, στο πλαίσιο αυτό, τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Ηνωμένο Βασίλειο, ως εγγυήτρια δύναμη, Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και penholder για τα ψηφίσματα που αφορούν την Κύπρο, στην προσπάθεια για επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας από το σημείο που είχε διακοπεί.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν, τέλος, απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επικοινωνία, με κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου.