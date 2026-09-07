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Μήνυμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, απηύθυνε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, υπογραμμίζοντας πως η Κυβέρνηση επενδύει σταθερά στη διαρκή αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Απευθυνόμενος προς τους μαθητές και τους φοιτητές, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημειώνει ότι «η έναρξη κάθε σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας όμορφης διαδρομής γεμάτης γνώση, εμπειρίες, απαιτήσεις και πολλές προσδοκίες».

«Σηματοδοτεί το ξεκίνημα πολλών ευκαιριών για να διαμορφώσετε το αύριο που οραματίζεστε ο καθένας για τον εαυτό του, ευκαιριών για να ανακαλύψετε τις κλίσεις σας και να ξεδιπλώσετε τα ταλέντα σας», επισημαίνει. «Για να αναζητήσετε τη γνώση με κριτική σκέψη και ελεύθερο πνεύμα, για να αφήσετε τη δημιουργική σας περιέργεια να γίνει ο οδηγός σας και να διεκδικήσετε με πείσμα και αξιοπρέπεια κάθε ευκαιρία για μάθηση», προσθέτει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Αδράξτε την ευκαιρία και απολαύστε το μοναδικό ταξίδι. Ένα ταξίδι στο οποίο δεν είστε μόνοι. Δίπλα σας, ως καθοδηγητές και πολύτιμοι συνοδοιπόροι, στέκονται οι εκπαιδευτικοί σας, προσφέροντας καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό», τονίζει.

Απευθυνόμενος προς τους εκπαιδευτικούς, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εκφράζει την ειλικρινή του ευγνωμοσύνη για το απαιτητικό και βαθιά κοινωνικό έργο που επιτελούν, επισημαίνοντας ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της προσφοράς τους.

«Εσείς εμπνέετε τη νέα γενιά, στα δικά σας χέρια βρίσκεται η διαμόρφωση των αυριανών, συνειδητοποιημένων πολιτών της πατρίδας μας. Με τη δική σας αφοσίωση, οι τάξεις μετατρέπονται σε ζωντανές κυψέλες δημιουργίας, καινοτομίας και ελπίδας για το μέλλον του τόπου μας», υπογραμμίζει.

«Με αυτή την ευθύνη, ως Κυβέρνηση, επενδύουμε σταθερά στη διαρκή αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος», αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι «φέτος, η έναρξη της χρονιάς συνοδεύεται από περαιτέρω στοχευμένες θεσμικές μεταρρυθμίσεις σε όλες τις βαθμίδες, κάνοντας πράξη το όραμά μας για ένα σύγχρονο, ανθρώπινο και ανοικτό σχολείο, έτοιμο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής».

«Σήμερα η σκέψη μας αναπόφευκτα στρέφεται και στις κλειστές αίθουσες των κατεχόμενων σχολείων μας», αναφέρει, υπογραμμίζοντας ότι «σε μια χώρα υπό κατοχή, η παιδεία είναι ο πιο ισχυρός φάρος ελπίδας».

«Μάς υπενθυμίζει, καθημερινά, το χρέος μας να αγωνιστούμε για την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας. Για να παραδώσουμε στη νέα γενιά, σε όλους εσάς, ελεύθερη και επανενωμένη την πατρίδα μας», σημειώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Μια πατρίδα που θα προσφέρει σε όλους τους νόμιμους κατοίκους της τη δυνατότητα να ζουν, να δραστηριοποιούνται και να δημιουργούν σε συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας, όπως ακριβώς συμβαίνει σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», καταλήγει.

ΚΥΠΕ