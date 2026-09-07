Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

«Ποτέ δεν κάνουμε διακρίσεις με βάση την εθνικότητα», δηλώνει

ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου

Το Stelios Philanthropic Foundation ανακοινώνει ότι τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την έκτακτη οικονομική βοήθεια, συνολικού ύψους έως €280.000, προς τις οικογένειες των θανόντων και των αγνοουμένων του πρόσφατου ναυτικού δυστυχήματος, το οποίο σημειώθηκε μόλις τέσσερα μίλια ανοικτά των βόρειων ακτών της Κύπρου.

Μέσω της ειδικής φόρμας, οι συγγενείς μπορούν να υποβάλουν τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εξέταση των αιτήσεών τους. Η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει, με συγγενείς των θανόντων και των αγνοουμένων να υποβάλλουν τα στοιχεία τους μέσω της πλατφόρμας.

Η πρωτοβουλία προβλέπει οικονομική βοήθεια ύψους €10.000 ανά οικογένεια, ως άμεση και έμπρακτη έκφραση στήριξης και αλληλεγγύης προς τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους.

Με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, δημιουργός και ιδιοκτήτης της οικογένειας εμπορικών σημάτων easy (βλ. www.easy.com και www.easyHistory.info), καθώς και ιδρυτής και Πρόεδρος του Stelios Philanthropic Foundation (βλ. www.stelios.org και www.steliosfoundation.com.cy) δήλωσε:

«Η ειρήνη και η αλληλεγγύη αποτελούν διαχρονικές αξίες για εμάς, ιδιαίτερα στην Κύπρο, τον τόπο που γεννήθηκαν οι γονείς μου.

Μετά τη βύθιση του ferry, μόλις τέσσερα μίλια ανοικτά των βόρειων ακτών της Κύπρου, προσφέρουμε έκτακτη οικονομική βοήθεια σε χήρες, ορφανά και γονείς που έχασαν τους αγαπημένους τους, ανεξαρτήτως εθνικότητας.

Αντίστοιχη βοήθεια έχουμε προσφέρει σε πολλές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης σε διάφορα μέρη του κόσμου: στις οικογένειες των θυμάτων της φονικής έκρηξης στο Μαρί στην Κύπρο το 2011, στους πλησιέστερους συγγενείς των θυμάτων του κατά συρροή δολοφόνου Μεταξά στην Κύπρο το 2019, στις οικογένειες των θυμάτων των φονικών πυρκαγιών στο Μάτι στην Ελλάδα το 2018, στις οικογένειες που επλήγησαν από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στην Ελλάδα το 2023, καθώς και παροχή τροφής σε παιδιά που λιμοκτονούν στη Γάζα. Ποτέ δεν κάνουμε διακρίσεις με βάση την εθνικότητα των θυμάτων.

Ελπίζω αυτή η αμιγώς ανθρωπιστική πράξη να προσφέρει έστω και λίγη ανακούφιση στον πόνο των 28 οικογενειών που πενθούν την απώλεια των ανθρώπων τους. Εύχομαι, παράλληλα, να συμβάλει και στην προώθηση μιας διαρκούς ειρήνης στην Κύπρο».