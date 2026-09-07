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Ακόμα ένα σημαντικό ορόσημο για την Škoda Auto. Το εκατομμυριοστό Škoda Karoq πέρασε από τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου της μάρκας στο Kvasiny επιβεβαιώνοντας την εμπορική επιτυχία ενός από τα σημαντικότερα SUV της γκάμας της. Το επετειακό μοντέλο ήταν ένα Karoq 1.5 TSI ισχύος 110 kW σε χρώμα Graphite Grey.

Το Karoq παρουσιάστηκε το 2017 και από την πρώτη στιγμή αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πυλώνες της SUV γκάμας της Škoda. Σήμερα διατίθεται σε περίπου 60 αγορές παγκοσμίως και παραμένει το τρίτο δημοφιλέστερο SUV της μάρκας, χάρη στον συνδυασμό ευρύχωρης καμπίνας, πρακτικότητας, πλούσιου εξοπλισμού και αποδοτικών κινητήρων. Η ανανεωμένη εκδοχή του, που παρουσιάστηκε τέσσερα χρόνια μετά το λανσάρισμά του, συνέχισε να ενισχύει την εμπορική του πορεία.

Ο Andreas Dick, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Škoda Auto με ευθύνη για την Παραγωγή και τα Logistics, χαρακτήρισε το επίτευγμα αποτέλεσμα της αφοσίωσης και της ομαδικής δουλειάς των εργαζομένων του εργοστασίου Kvasiny όλα αυτά τα χρόνια. Όπως τόνισε, το Karoq έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της εταιρείας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της παραγωγικής μονάδας.

Η επιτυχία του μοντέλου αποτυπώνεται και στις διεθνείς διακρίσεις που έχει αποσπάσει. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το Red Dot Award για τον σχεδιασμό του, ο τίτλος «Car of the Year» στην Τσεχία το 2018, αλλά και η διάκριση «Best Value Family SUV» στα βραβεία What Car? το 2023.

Το εργοστάσιο του Kvasiny αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παραγωγικούς κόμβους της Škoda. Εκτός από το Karoq, εκεί κατασκευάζονται επίσης τα Octavia και Kodiaq, ενώ το 2025 σημειώθηκε νέο ρεκόρ παραγωγής με 301.500 οχήματα. Από τον Μάιο του 2026 στη μονάδα κατασκευάζεται και το Octavia Combi, ενώ παράλληλα συνεχίζονται επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, με αναβάθμιση του βαφείου ώστε να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η ποιότητα παραγωγής και η ευελιξία της μονάδας.