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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης σε κατοικία στην Αγία Νάπα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κλήση για το περιστατικό λήφθηκε στις 06:17. Στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου «Λοχία Αδάμου Αδάμου» με δύο πυροσβεστικά οχήματα, ενώ η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 07:10.

Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις φαίνεται ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε ισόγεια λυόμενη αποθήκη, η οποία εφαπτόταν της κατοικίας. Το περιεχόμενο της αποθήκης υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Από την πυρκαγιά και την έντονη θερμότητα επηρεάστηκαν επίσης η εξωτερική βαφή της κατοικίας και συμπιεστής κλιματιστικού, ενώ ζημιές υπέστη και μέρος του οχήματος του ιδιοκτήτη, το οποίο ήταν σταθμευμένο στον δρόμο, μπροστά από την οικία.

Οι ένοικοι της κατοικίας αντιλήφθηκαν έγκαιρα την πυρκαγιά και κατάφεραν να εξέλθουν με ασφάλεια, χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή ή η σωματική τους ακεραιότητα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς αναμένεται να διερευνηθούν.