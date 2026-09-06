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Επεισόδια μικρής έκτασης σημειώθηκαν μετά το τέλος του ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ στο ΓΣΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, κατά την έξοδο των οπαδών των δύο ομάδων από το γήπεδο, σημειώθηκαν επεισόδια με ρίψεις πετρών και άλλων αντικειμένων.

Από τα έκτροπα τραυματίστηκε μέλος της Αστυνομίας στο χέρι, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Μάλιστα, για το περιστατικό φέρεται να έχει συλληφθεί οπαδός.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί ακόμα μια σύλληψη οπαδού πριν από την έναρξη του αγώνα, καθώς κατά την είσοδό του στο γήπεδο διαπιστώθηκε πως είχε στην κατοχή του φωτοβολίδα.