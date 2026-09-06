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Η σαρωτική νίκη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ σηματοδοτεί μια ιστορική τομή για τη μεταπολεμική Γερμανία, φέρνοντας για πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ένα ακροδεξιό κόμμα τόσο κοντά στην ανάληψη της διακυβέρνησης ενός κρατιδίου και δοκιμάζοντας στην πράξη το πολιτικό «τείχος προστασίας» που επί δεκαετίες κρατούσε την άκρα δεξιά μακριά από την εξουσία.

Η επικράτηση, δε, της ακροδεξιάς σε μια περιοχή της ανατολικής Γερμανίας, που βρισκόταν υπό κομμουνιστική επιρροή, καταδεικνύει μία αλλαγή 360 μοιρών στην ιδεολογική συγκρότηση των πολιτών της.

Υιοθετώντας μία σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα και εξαπολύοντας πυρά στο κυβερνών κόμμα του Φρίντριχ Μέρτς, το κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» αρχίζει να αποκτά έδαφος στη γερμανική κοινωνία.

Τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών στη Σαξονία – Άνχαλτ είναι ενδεικτικά. Σύμφωνα με την πρόβλεψη του ARD από το Infratest Dimap, το AfD συγκεντρώνει ποσοστό 44,5%, σύμφωνα με τη Die Welt.

Έτσι, το AfD διπλασίασε το αποτέλεσμά του από τις τελευταίες εκλογές (20,8% το 2021). Είναι επίσης το καλύτερο αποτέλεσμα που έχει πετύχει ποτέ το κόμμα σε εκλογές κρατιδίων. Το προηγούμενο καλύτερο αποτέλεσμά του ήταν 32,8% στη Θουριγγία το 2024.

Στις πρώτες του δηλώσεις σε συνέντευξή του στο MDR, μετά την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων, ο επικεφαλής υποψήφιος του AfD, Ζίγκμουντ, σχολίασε:

«Έχουμε γράψει ιστορία σε αυτή τη χώρα. Τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχιστούν έτσι. Χρειαζόμαστε μια θεμελιώδη πολιτική αλλαγή σε αυτή τη χώρα» δήλωσε για μία πολιτική εξέλιξη που φέρνει την επιστροφή της ακροδεξιάς στην ηγεσία μίας κομβικής περιοχής.

Ο Ζίγκμουντ αναμένεται να γίνει ο πρώτος ακροδεξιός πρωθυπουργός κρατιδίου της χώρας από την ίδρυση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας το 1949.

Το ένοχο παρελθόν των στενών συνεργατών του Ζίγκμουντ

Όπως υπενθυμίζει το Politico, το AfD έχει χαρακτηριστεί ως δεξιά εξτρεμιστική οργάνωση από την υπηρεσία πληροφοριών του κρατιδίου της Σαξονίας. Την ίδια ώρα, μέλη του στενού κύκλου του Ζίγκμουντ ήταν μέρος μιας οργάνωσης που είχε ως πρότυπο τη Νεολαία του Χίτλερ.

Όπως αποκάλυπτε ρεπορτάζ του Politico, τέσσερα άτομα που βρίσκονται πίσω από τον Ζίγκμουντ είναι στελέχη του στενού περιβάλλοντος του. Δύο από αυτούς είναι μεταξύ των στενότερων συμβούλων του και δύο από αυτούς βοήθησαν στη σύνταξη του προεκλογικού προγράμματος του κόμματος.

Και οι τέσσερις συμμετείχαν στην Heimattreue Deutsche Jugend, ή HDJ, μια ομάδα που βασίστηκε εν μέρει στη Χιτλερική Νεολαία και απαγορεύτηκε από τη γερμανική κυβέρνηση το 2009, σύμφωνα με έρευνα της WELT. Η εντολή απαγόρευσης ανέφερε ότι ο στόχος της ομάδας ήταν να εκπαιδεύσει μια «νεοναζιστική ελίτ» εμποτισμένη στην εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία.

Μάλιστα, μέχρι και ο κανονισμός του AfD περιλαμβάνει την HDJ μεταξύ των οργανώσεων των οποίων τα πρώην μέλη απαγορεύεται να ενταχθούν στο κόμμα. Αυτή η απαγόρευση έσπασε στην πράξη στην περίπτωση της Σαξονίας. Η ομάδα θεωρούσε ότι υπηρετούσε «την παράδοση της Χιτλερικής Νεολαίας».

cnn.gr