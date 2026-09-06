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Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) καταγράφει σαρωτική νίκη στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ, συγκεντρώνοντας 44,5% σύμφωνα με την πρώτη πρόγνωση της ARD, σε μια αναμέτρηση που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στη Γερμανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

To CDU ακολουθεί με μόλις 18,5%, έχοντας χάσει τη μισή του δύναμη σε σχέση με τις εκλογές του 2021· είναι το ιστορικό χαμηλό του κόμματος στο κρατίδιο. Κάτω από το 10% είναι η Αριστερά (9,5%), οι Πράσινοι (9%) και το SPD (8%) με μικρές σχετικά αυξομοιώσεις.

Οριακά είναι τα ποσοστά για το BSW (Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ ) που εξασφαλίζει το 5% αλλά δεν αποκλείεται να μείνει εκτός της κρατιδιακής Βουλής. Από το αποτέλεσμα θα κριθεί αν το AfD θα καταφέρει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Το 18,5%, όπως σημειώνει η Deutsche Welle, είναι καταστροφικό αποτέλεσμα για τη Χριστιανοδημοκρατία του Φρίντριχ Μερτς, που προφανώς θα προκαλέσει συζητήσεις μέσα στο κόμμα. Αλλά και το 8% των Σοσιαλδημοκρατών είναι ιστορικό χαμηλό.

Ως προς τις έδρες και με βάση το ίδιο exit poll, το AfD εξασφαλίζει κατ’εκτίμηση 39 έδρες, το CDU 16 έδρες, η Αριστερά 8 έδρες όπως και οι Πράσινοι, το SPD 7 έδρες και το BSW 5 έδρες.

Αν το BSW δεν καταφέρει να μπει στη Βουλή, οι έδρες του θα μοιραστούν στα κόμματα που θα εξασφαλίσουν την είσοδό τους, μία μικρή ενίσχυση που ίσως αποδεχτεί αρκετή για την -έστω και οριακή- αυτοδυναμία.

Για πλειοψηφία χρειάζονται τουλάχιστον 42 από τις 83 έδρες της τοπικής Βουλής.

Η συμμετοχή κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα και έφτασε το 76%.

Σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές στο ίδιο κρατίδιο, το 2021, η AfD υπερδιπλασίασε τα ποσοστά της (+23,7%), ενώ το CDU έχασε τη μισή του δύναμη (-18,6%). Μικρότερες ήταν οι απώλειες για την Αριστερά (-1,5%) και το SPD (-0,4%).

Ενισχυμένοι βγήκαν οι Πράσινοι (+3,1%), αλλά αντίθετα το FDP σχεδόν εξαφανίστηκε έχοντας απώλειες 4,4%.

Οι πρώτες δηλώσεις των κομμάτων

Ο Ούλριχ Ζίγκμουντ, επικεφαλής του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, πανηγύρισε την νίκη της AfD, δηλώνοντας στο ARD ότι «γράψαμε ιστορία, πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα». Είπε ακόμη ότι το αποτέλεσμα είναι «μήνυμα» για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας, με επικεφαλής τον Φρίντριχ Μερτς.

Σχετικά με την πιθανότητα σχηματισμού συνασπισμού με ένα από τα άλλα κόμματα — τα περισσότερα από τα οποία είχαν αποκλείσει τη συνεργασία με το ακροδεξιό κόμμα πριν από τις εκλογές — ο Ζίγκμουντ δήλωσε ότι η AfD είναι ανοιχτή στη συνεργασία, με τους δικούς της όρους. «Δεν θα παραχωρήσουμε τις βασικές μας θέσεις για χάρη της εξουσίας», είπε.

Ο πρωθυπουργός της Σαξονίας-Άνχαλτ και επικεφαλής υποψήφιος του CDU, Σβεν Σούλτζε, αρκέστηκε να πει για το αποτέλεσμα ότι «αυτή είναι η δημοκρατία, ο λαός έστειλε ένα μήνυμα». Συνεχάρη την AfD και τόνισε ότι δεν είναι μύρη ημέρα για τη δημοκρατία ενώ πρόσθεσε ότι εναπόκειται στη CDU να βρει έναν τρόπο να αντιμετωπίσει το αποτέλεσμα.

Είπε ακόμη ότι η προεκλογική εκστρατεία ήταν η πιο σκληρή που είχε βιώσει στα 25 χρόνια της πολιτικής του καριέρας.

Στο ίδιο πλαίσιο, η γενική γραμματέας της CDU, Φραντσίσκα Χόπερμαν, απέκλεισε κάθε συνεργασία με την AfD. «Δεν θα συνεργαστούμε με ριζοσπάστες, και ειδικά όχι με ακροδεξιούς ριζοσπάστες», δήλωσε στον γερμανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Ταυτόχρονα απέρριψε το ενδεχόμενο το αποτέλεσμα να επηρεάσει το μέλλον του καγκελάριου της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς.

Η συμπρόεδρος της AfD, Άλις Βάιντελ, μιλάει για «ιστορικό αποτέλεσμα». «Ας δούμε τι άλλο θα φέρει η βραδιά, αυτή είναι μια πολύ σαφής εντολή για διακυβέρνηση», τόνισε.

Οι προοπτικές για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Είναι η πρώτη φορά που ένα ακροδεξιό κόμμα βρίσκεται τόσο κοντά στον σχηματισμό κυβέρνησης σε γερμανικό κρατίδιο. Οι δημοσκοπήσεις έδιναν στο AfD γύρω στο 40% ή και περισσότερο, στο CDU 22%-23% και στους Πράσινους γύρω στο 5%.

Αίσθηση στην αναμέτρηση του 2021 είχε προκαλέσει η απόκλιση ανάμεσα στις πρώτες προβλέψεις των exit poll και στα τελικά αποτελέσματα. Η CDU τελικά είχε πάει καλύτερα από το προβλεπόμενο, ενώ η AfD χειρότερα από αυτό που έδιναν οι δημοσκοπήσεις εξόδου.

Με δεδομένο ότι τα άλλα κόμματα αποκλείουν τη μετεκλογική συνεργασία μαζί του, αλλά και ότι ίσως είναι δύσκολο να σχηματίσουν τα ίδια κυβέρνηση χωρίς την AfD, οι εξελίξεις στην Σαξονία-Άνχαλτ στρέφουν πάνω της το ενδιαφέρον όλης Ευρώπης.

protothema.gr