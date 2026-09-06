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Η Αστυνομία ανακοινώνει τη διενέργεια παγκύπριας εκστρατείας οδικών ελέγχων με στόχο την εντατικοποίηση της αστυνόμευσης των μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

Η εκστρατεία θα αρχίσει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026, και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026. Καθ’ όλη τη διάρκεια της, μέλη της Τροχαίας θα διενεργούν στοχευμένους ελέγχους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση προστατευτικού κράνους, στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης ή ναρκωτικών ουσιών, στην υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, καθώς και σε άλλες επικίνδυνες και παραβατικές συμπεριφορές στο οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με στοιχεία, κατά την περίοδο 01/01/2026 – 03/09/2026, έχασαν τη ζωή τους σε οδικές συγκρούσεις 14 οδηγοί και επιβάτες μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Συγκεκριμένα πρόκειται για 12 οδηγούς μοτοσικλέτας, έναν οδηγό μοτοποδηλάτου και έναν επιβάτη μοτοσικλέτας.