Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Είναι πάρα πολλοί αυτοί που χαιρέτησαν την αγορά της πλειοψηφίας των μετοχών του Great Sea Interconnector από τη γαλλική Meridiam. Και χειροκρότησαν την στήριξη του έργου από τον πρόεδρο Μακρόν.

Πιστεύουν πως με τη Γαλλία «με τα μπούνια» μέσα στο έργο, δεν θα είναι εύκολο για την Τουρκία να παρεμποδίσει τις έρευνες στον βυθό, ούτε την πόντιση του καλωδίου.

Ναι, είναι πιθανό η τουρκική στάση να είναι διαφορετική, όταν απέναντί της θα έχει γαλλικές εταιρείες, με κρατική υποστήριξη.

Όμως, αν ολόκληρη Τουρκία θα μαζευτεί, ας πούμε, απέναντι στα γαλλικά συμφέροντα, τι θα κάνει άραγε η Κύπρος απέναντι στα ίδια -γαλλικά- συμφέροντα που θα θελήσουν να προχωρήσει βρέξει-χιονίσει η ηλεκτρική διασύνδεση, στη βάση των αποφάσεων που ήδη λήφθηκαν από τις ρυθμιστικές αρχές Κύπρου και Ελλάδας; Και δεν εννοούμε με συμμετοχή της Κύπρου στο μετοχικό κεφάλαιο του GSI, αν δεν το κριθεί συμφέρον. Μιλάμε για την πραγματοποίηση του έργου ως επένδυση του GSI, που εγκρίθηκε ήδη από τους αρμόδιους ρυθμιστές και την ΕΕ.

ΧΡΥΜΑ