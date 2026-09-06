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Στο πλαίσιο των δράσεων της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Υ.Α.&Μ.) για τον εντοπισμό και τη σύλληψη προσώπων που διαμένουν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, πραγματοποιήθηκε σήμερα συντονισμένη επιχείρηση στην επαρχία Λευκωσίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν συνολικά 41 υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δεκαέξι (16) από τα πιο πάνω πρόσωπα έχουν ήδη απελαθεί προς τις χώρες καταγωγής τους, ενώ οι υπόλοιποι 25 μεταφέρθηκαν σε χώρο φιλοξενίας. Σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, αναμένεται να δρομολογηθούν οι διαδικασίες επιστροφής και επαναπατρισμού τους.

Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, έχουν επαναπατριστεί συνολικά 6.370 πρόσωπα που διέμεναν παράνομα στη Δημοκρατία, μέσω των διαδικασιών αναγκαστικής και εθελούσιας επιστροφής.