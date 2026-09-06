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Αναστάτωση προκλήθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, όταν αεροσκάφος cargo της Amazon βγήκε εκτός διαδρόμου μετά την προσγείωσή του και προσέκρουσε σε οχήματα που βρίσκονταν στην περιοχή.
Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το μεγάλο αεροσκάφος να έχει καταλήξει δίπλα σε δρόμο, εκτός της περιοχής του διαδρόμου προσγείωσης και να έχει ξεσπάσει φωτιά. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για θύματα.
«Οι μονάδες έφτασαν και βρήκαν ένα αεροπλάνο που είχε πάρει φωτιά ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης», ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής σε ανακοίνωσή της. «Οι πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά, ενώ υπάρχουν πολλοί τραυματίες».
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) προς το CNN, η πτήση «βγήκε εκτός διαδρόμου μετά την προσγείωσή της στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι περίπου στις 14:00 τοπική ώρα».
Το αεροσκάφος, ένα Boeing 767-300 Cargo, είχε απογειωθεί από το Διεθνές Αεροδρόμιο Luis Muñoz Marín στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο.
Όλοι οι διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου είναι προς το παρόν κλειστοί.