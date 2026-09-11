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Τη θεσμοθέτηση διαλόγου μεταξύ ΚΕΒΕ και κράτους για την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας ζητά ο γενικός γραμματέας του Επιμελητηρίου, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, με στόχο την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, με αφορμή δημοσιεύματα για απόφαση εταιρείας να αποχωρήσει από την Κύπρο, ο κ. Ρουσουνίδης υπογράμμισε την ανάγκη συνεχούς επικοινωνίας με την πολιτεία, διευκρινίζοντας ότι το αίτημα του ΚΕΒΕ δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως ένδειξη πως ακολουθούν και άλλες εταιρείες ούτε να προκαλεί πανικό.

Όπως ανέφερε, μια συζήτηση σε προληπτικό επίπεδο θα επέτρεπε την άμεση διαχείριση ανάλογων περιστατικών και την αποτροπή παρόμοιων εξελίξεων. Επικαλέστηκε, παράλληλα, τον θεσμικό ρόλο του ΚΕΒΕ ως συμβούλου του κράτους σε θέματα οικονομίας, εμπορίου, βιομηχανίας και διακρατικών σχέσεων.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το Επιμελητήριο διαθέτει εισηγήσεις για την ανταγωνιστικότητα, τις οποίες είναι έτοιμο να παρουσιάσει με τεκμηρίωση, εφόσον κληθεί.

Στα ζητήματα που, κατά τον κ. Ρουσουνίδη, χρειάζονται ανοιχτό διάλογο με την πολιτεία περιλαμβάνεται ο Πυλώνας 2 (Pillar 2), το πλαίσιο για την επιβολή ελάχιστου παγκόσμιου φόρου 15% στις μεγάλες εταιρείες με ετήσια έσοδα άνω των 750 εκατ. ευρώ.

Αναφέρθηκε επίσης στο αυξημένο κόστος ενέργειας, επισημαίνοντας ότι ενδέχεται να είναι υψηλότερο σε σχέση με άλλες χώρες και να επηρεάζει εταιρείες που εδρεύουν στην Κύπρο.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΕΒΕ ζήτησε οι συζητήσεις να πραγματοποιούνται σε τακτά διαστήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στις άμεσες ξένες επενδύσεις, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως πιθανά προβλήματα.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι ο θεσμοθετημένος διάλογος θα μπορούσε να συμβάλει στην αξιοποίηση ευκαιριών που προκύπτουν εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων. Όπως εξήγησε, το ΚΕΒΕ διατηρεί σχέσεις οικονομικής διπλωματίας με επιμελητήρια άλλων χωρών και συμμετέχει σε εμπορικές αποστολές που συνδέονται με τις ξένες επενδύσεις και την εξωστρέφεια των κυπριακών επιχειρήσεων.

Ως παράδειγμα ανέφερε το ενδιαφέρον που είχαν εκδηλώσει εταιρείες από περιοχές της Μέσης Ανατολής, όπως το Ντουμπάι και το Κατάρ, για μεταφορά της έδρας τους προς την Ευρώπη, λόγω της αβεβαιότητας και του φόβου στην περιοχή.

Κατά τον ίδιο, η διαρκής συνεννόηση θα διατηρούσε σε εγρήγορση τόσο το Επιμελητήριο όσο και την πολιτεία, ώστε η Κύπρος να μπορεί να αξιοποιεί τέτοιες περιπτώσεις για την προσέλκυση επιχειρήσεων.

Καταλήγοντας, ο κ. Ρουσουνίδης εκτίμησε ότι η διεθνής αβεβαιότητα, ιδιαίτερα υπό τη διακυβέρνηση Τραμπ, δημιουργεί και επιμέρους ευκαιρίες τις οποίες θα μπορούσε να αξιοποιήσει η χώρα.